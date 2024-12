Solita verpflichtet sich durch Beitritt zum EU AI Pact zu ethischer KI

Das Technologie-, Daten- und Designunternehmen Solita ist dem KI-Pakt der Europäischen Kommission beigetreten, einem freiwilligen Rahmen, der entwickelt wurde, um eine vertrauenswürdige und sichere KI-Entwicklung zu fördern.

Der im August 2024 in Kraft getretene EU AI Act ist ein rechtlicher Rahmen, der die Nutzung von KI-Systemen je nach Risikograd regelt. Die zahlreichen Verpflichtungen des Gesetzes werden in den nächsten drei Jahren schrittweise in Kraft treten. Der KI-Pakt unterstützt die Selbstverpflichtung der Unternehmen und Organisationen, die Grundsätze des Gesetzes bereits vor dessen Inkrafttreten anzuwenden. Die Initiative fördert außerdem den Dialog zwischen politischen Entscheidungsträgern und KI-Führungskräften, um Transparenz, Austausch bewährter Verfahren und Zusammenarbeit zu fördern.

Mit dem Beitritt verpflichtet sich Solita freiwillig zu den Kernmaßnahmen des KI-Pakts. Dazu gehören die Entwicklung einer KI-Governance-Strategie zur verantwortungsvollen Einführung von KI in der Organisation, die Kartierung von KI-Systemen mit hohem Risiko und die Identifizierung von KI-Systemen, die gemäß AI Act als risikoreich eingestuft werden können. Solita wird außerdem die Kompetenz und Bewusstseins seiner Mitarbeiter:innen für KI fördern, um deren ethische und verantwortungsvolle Nutzung und Entwicklung sicherzustellen. Darüber hinaus verpflichten sich die Organisationen des KI-Pakts, ihre Erfahrungen mit ihren Kolleg:innen und dem neuen KI-Büro durch Workshops und Veranstaltungen zu teilen.

Als Unternehmen, das Organisationen bei der Nutzung von KI in ganz Europa berät, verfügt Solita über eine starke Expertise bei der verantwortungsvollen KI-Entwicklung und Governance-Praktiken. Bereits 2022 wurde mit Anna Metsäranta der erste Head of Sustainable AI berufen. „Der Beitritt zum EU KI-Pakt spiegelt unser Engagement wider, verantwortungsvolle KI-Prinzipien in umsetzbare Praktiken zu verwandeln“, erklärt sie. „Während sich die Einzelheiten der Umsetzung des Gesetzes noch herausbilden, bietet es bereits jetzt eine Plattform für Zusammenarbeit und Austausch bewährter Verfahren für die verantwortungsvolle Nutzung von KI. Indem wir unsere eigenen Bemühungen in kritischen Bereichen wie der KI-Governance und der KI-Kompetenz vorantreiben, gewinnen wir praktische Erfahrungen, die unsere Fähigkeit stärken, unsere Kunden auf ihrem Weg zur Einhaltung des AI Acts und darüber hinaus zu beraten.“

„Die Verpflichtung von Solita zum EU KI-Pakt zeigt unser Engagement, Europa bei der verantwortungsvollen und innovativen Nutzung von KI zu unterstützen“, ergänzt Ossi Lindroos, CEO von Solita. „Verantwortung übernehmen und gemeinsam lernen in der EU als einem der führenden Wirtschaftsräume der Welt ist sowohl für uns alle von wesentlicher Bedeutung. So helfen wir unseren Kunden dabei, das neue KI-Zeitalter auf verantwortungsvolle, innovative und nachhaltige Weise zu meistern.“

Download Presseinformation

Solita ist ein europäischer Marktführer für datengetriebene digitale Transformation und Unternehmensdesign mit über als 2.100 Spezialist*innen in neun Ländern. Die Geschäftstätigkeit umfasst Technologie, Daten und einen menschen-zentrischen Beratungsansatz mit Schwerpunkt in den Bereichen Big Data, KI und Advanced Analytics. Das Ziel des Unternehmens: Werte aus Daten in der vernetzten Welt schaffen. Der Spezialist verknüpft die Intelligenz von Menschen und Maschinen für nachhaltiges Wachstum durch Daten und Technologie. Dabei führen die Lösungen zum Unternehmenswachstum und stehen im Dienst für eine bessere Gesellschaft. Das Leistungsspektrum von Solita umfasst strategische Beratung, Service Design, Software-Entwicklung und Cloud Services. Solita wurde 1996 gegründet und beschäftigt Spezialist*innen für das digitale Geschäft in Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Estland, Belgien, Polen, Deutschland und der Schweiz.

Firmenkontakt

Solita Germany GmbH

Florian Disson

Brienner Straße 45 a-d

80333 München

+491721860179



http://www.solita.fi/de

Pressekontakt

agentur auftakt

Frank Zscheile

Bergmannstr. 26

80339 München

089-2622 4718



http://www.agentur-auftakt.de

Bildquelle: Solita