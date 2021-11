Solectrix Medizintechnik-Highlights auf der MEDICA ’21: Kurze Time-to-Market bei mobilen medizinischen Endgeräten durch modulare Entwicklungsbausteine

Auf der MEDICA 2021 sind die Embedded-Experten von Solectrix bei Bayern Innovativ mit ihrer Entwicklungsplattform SX Mobile Device Kit für mobile medizinische Geräte (MDK) und der neusten Version des 3D-Digitalmikroskopie-Systems sinaSCOPE vertreten

(Düsseldorf/Fürth 15.-18. November 2021) Die Fürther Embedded-Experten der Solectrix GmbH verfügen über langjährige Erfahrung bei der Entwicklung und Produktion medizinischer Geräte. Auf der MEDICA 2021 sind sie unter anderem mit ihrer Entwicklungsplattform SX Mobile Device Kit (MDK) vertreten (Halle 3, Bayern Innovativ – Stand 3D74). Das MDK basiert auf der NXP i.MX8M Mini CPU und ist als vielseitige Plattform für die Entwicklung mobiler medizinischer Geräte konzipiert.

Je nach Anwendungsfall kann das System um ausgewählte Sensorik erweitert oder anderweitig modifiziert werden, bis alle Komponenten aus Hardware, Software und Mechanik optimal auf den Anwendungsfall und aufeinander abgestimmt sind. Typische Herausforderungen bei der Entwicklung mobiler Geräte, etwa geringe Leistungsaufnahme oder ein zuverlässiger Batterieversorgungs- und Ladebetrieb, wurden beim Design des Kits von Grund auf berücksichtigt. Das Ergebnis für die Kunden ist eine kürzere Time-to-Market.

Solectrix bietet seinen Kunden individuelle Dienstleistungen von der Konzeption über die Entwicklung von Funktionsmustern und Prototypen bis hin zur Überführung in die Serienfertigung und der Serienbetreuung. Diese sind immer exakt auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt und optimal in bestehende Arbeitsabläufe integrierbar. Dank eigener Produktionsgesellschaft bietet Solectrix darüber hinaus Inhouse-Fertigung und auch Kleinserienfertigung an. [Datenblatt Solectrix Mobile Device Kit]

++ sinaSCOPE – 3D-Digitalmikroskopieplattform als Umrüstsatz für Stereomikroskope

Bei vielen Entwicklungen von Geräten für die Medizinbranche kann Solectrix seit jeher auch durch seine Stärke im Bereich Bildverarbeitung punkten. Seit der Entwicklung seines eigenen hochauflösenden 3D-Kamerasystems sinaCAM vor mehr als 10 Jahren, konnten zahlreiche Produkte auf dessen Technologiebasis auf den Weg gebracht werden. Medizintechnisch relevantes Highlight ist sinaSCOPE – eine 3D-Digitalmikroskopieplattform, mit der bereits vorhandene Stereomikroskope zu leistungsstarken Digitalmikroskopen umgerüstet werden können. Präsentiert wird auf der MEDICA 2021 u. a. sinaSCOPE Professional – ein PC-basiertes System, das es auch mehreren Betrachtern gleichzeitig ermöglicht, das erfasste Bild auf einem 3D-Monitor zu betrachten.

Die Solectrix-Kameraköpfe liefern darin bis zu 30 Bilder pro Sekunde in gestochen scharfer 4K-UHD-Auflösung. Zu Testzwecken kann die Variante sinaSCOPE Compact mit integriertem autostereoskopischem 3D-Monitor bei Solectrix ausgeliehen werden. Anwender von sinaSCOPE profitieren von einem uneingeschränkten Bearbeitungs- und Betrachtungsbereich sowie ergonomischem, ermüdungsfreiem Arbeiten am Mikroskop. Durch die Digitalisierung des 3D-Bildes sind vielfältige Speicher- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten vorhanden. [Datenblatt: https://solectrix.de/produkte/sinascope/]

Seit 2005 ist die solectrix GmbH als innovativer und zuverlässiger Dienstleister für die Entwicklung und Produktion medizintechnischer Geräte etabliert. Seit 2021 ist der Bereich MED von Solectrix nach EN ISO 13485 zertifiziert. Langjährige Branchenerfahrung und das daraus resultierende umfassende Knowhow über Prozesse und Methoden, die für eine effiziente Produktentwicklung und -fertigung erforderlich sind, machen den Fürther Embedded-Spezialisten mit einem Team von rund 120 Mitarbeitern zum starken Partner beim Entwurf neuer Medizin- und In-Vitro-Diagnostik-Systeme. Im Kundenauftrag werden elektronische Komponenten, Software- und FPGA-Module, aber auch komplette medizintechnische Geräte und Systeme normenkonform, effizient und individuell entwickelt und produziert.

