Sohn von „Memories“ Star Sebastian Pink gewinnt Preis als bester Kinder Schauspieler!

Das der Film „Memories“ so erfolgreich wird, dass hat selbst Produzent Sebastian Pink nicht kommen sehen. Das sein Sohn Paul den Preis als bestes Schauspielkind gewinnt, erst recht nicht. Aber es ist so gekommen: Der 4-jährige Paul hat es tatsächlich geschafft, den Preis Best Child Actor in New York zu gewinnen. Keine schlechte Leistung, wenn man bedenkt, dass der Junge zum ersten Mal vor der Kamera für einen Film stand. Im Film „Memories“ verkörpert er den kleinen Damian Biehl, der von seiner Mutter Elena (gespielt von Olivia Klemke) bei seinem Vater Sascha (gespielt von Sebastian Pink) abgegeben wird. Erfahrung vor einer Kamera konnte der kleine Paul aber vorher schon sammeln, denn er wird öfters mit seinem Vater zusammen von Fotograf*innen geschootet. „Paul macht es sehr viel Spaß, vor der Kamera zu stehen. Egal ob es jetzt für Shootings ist oder für einen Film. Das er nun den Preis als bestes Schauspielkind bekommen hat, macht mich mega stolz“ erzählt Sebastian Pink, der gleichzeitig als Produzent, Drehbuchautor und Schauspieler für den Kurzfilm „Memories“ tätig war.

Auch als Cartoon Figur ist der kleine Paul bereits einem breiten Publikum bekannt, denn in der gleichnamigen Kinderbuchreihe „Der kleine Paul“, welche von Vater Sebastian Pink erschaffen wurde, erlebt der kleine Junge zusammen mit seinen Freunden viele verrückte Abenteuer. Bald soll bereits der 5. Band der Reihe im Handel erhältlich sein. Wer die anderen Bände noch nicht besitzt, kann diese über die Homepage von Sebastian Pink bestellen unter www.sebastian-pink.de

Filmproduktionsfirma im Saarland.

Kontakt

Movie.Production

Sebastian Pink

Mariannenthaler Straße 45

66280 Sulzbach

015254277219

autor-pink@web.de

http://www.movie-production.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.