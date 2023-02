Sodaduck: Erfrischendes Wasser auf Knopfdruck

Wer keine schweren Sprudelkästen mehr tragen möchte, ist bei Sodaduck richtig: Das Unternehmen bietet die verschiedensten Arten von Wassersprudlern an. Die Geräte unterscheiden sich beispielsweise je nachdem, ob es sich um freistehende Varianten handelt oder nach Montage-Art. Typische für die Produkte ist eine hochwertige Qualität und Verarbeitung.

Sodaduck bietet in seinem breit gefächerten Produktangebot eine Vielzahl an unterschiedlichen Sprudelgeräten an. Dazu gehören freistehende Geräte, die beispielsweise nicht nur aufgrund ihrer Leistung, sondern auch ihrer Optik begeistern. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, sich für Untertischgeräte zu entscheiden. Wie die Bezeichnung bereits andeutet, handelt es sich hierbei um Geräte, die sozusagen „unsichtbar“, unter einem Küchenschrank oder Ähnlichem, montiert werden. Als dritte Option kann man sich für Auftischgeräte entscheiden, die ein trendiges Design mitbringen und auf die verschiedensten Oberflächen gestellt werden können. Zusätzlich bietet Sodaduck verschiedenes Zubehör an, wie Sprühdesinfektionen, einen passende Unterschrank und eine moderne Umhängetasche für eine Trinkflasche.

Mithilfe der verschiedenen Geräte von Sodaduck gehört das Tragen der schweren Wasserkästen und -kanister der Vergangenheit an. Mit einem freistehenden Gerät oder einem Auf- beziehungsweise Untertisch-Sprudelgerät ist es möglich, das eigene Wasser zu „sprudeln“. Auf diese Weise ist zudem sichergestellt, das immer ausreichend Sprudelwasser im Haushalt oder Büro vorhanden ist.

Die diversen Produkte aus dem Hause Sodaduck bestechen durch ihre hohe Qualität und hochwertige Verarbeitung. Die Geräte sind leicht zu montieren und nahezu überall aufstellbar. Dazu bieten sie eine angenehme Optik, wodurch sich vielfältige Aufstell- und Montagemöglichkeiten bieten.

Sodaduck bietet neben seinen diversen Geräten außerdem vielfältige Serviceleistungen an. Diese beinhalten beispielsweise einen kompetenten Kundendienst, der notwendige Reparaturen entweder direkt vor Ort oder in der Sodaduck-Werkstatt durchführt. Des Weiteren führt das Unternehmen ebenfalls Desinfektionen sowie Reinigungsarbeiten an den Wassersprudlern durch. Bei Fragen zu den Serviceleistungen, den Sprudelgeräten oder auch den anderen Produkten aus dem Hause Sodaduck, können sich alle Interessierten an das Unternehmen wenden und erhalten ausführliche Antworten sowie Beratungen.

Weitere Informationen finden Sie unter sodaduck.de.

Kontakt

Sodaduck

Stefan Nothhelfer

Vogtgasse 7

89584 Ehingen

073929386348

073929387428

shop@sodaduck.de

https://www.sodaduck.de