„So tickt Nachhaltigkeit“: Leitfaden für Unternehmen

Nachhaltigkeitspionier Günther Reifer veröffentlicht DAS Handbuch für erfolgreiche unternehmerische Nachhaltigkeit.

Brixen, 15.11.2023 – Der renommierte Nachhaltigkeitsexperte und Unternehmer Günther Reifer bringt am 15. November 2023 mit seinem neuesten Werk „So tickt Nachhaltigkeit“ eine lösungsorientierte Darstellung großer Zusammenhänge und Grundlagen für die Unternehmenstransformation in den Handel.

Günther Reifers „So tickt Nachhaltigkeit“ ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Unternehmen und Führungskräfte, die den Wandel zu nachhaltigeren Geschäftspraktiken anstreben und eine positive Wirkung auf die Welt erzielen möchten. Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Welt der Nachhaltigkeit, vermittelt eine lösungsorientierte Darstellung großer Zusammenhänge und Grundlagen für die Transformation von Unternehmen und zeichnet eine umfassende Roadmap für diese, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Chancen dieser Wandlung wirksam zu nutzen. Mit jedem Kapitel erfahren die Leser:innen mehr darüber, wie sie über Geschäftsmodelle, Finanzpraktiken, Einkaufsstrategien und Sustainable Leadership den Weg zu einer nachhaltigen Zukunft gestalten können. Praktische Beispiele und klare Erklärungen machen die komplexen Themen dabei leicht nachvollziehbar.

Eine weitere Besonderheit dieses Buches liegt in seiner Zugänglichkeit: „So tickt Nachhaltigkeit“ fungiert zugleich auch als Nachschlagewerk und Workbook für nachhaltige Unternehmensführung und Transformation. Das Besondere daran: Es kann in nur 8 Stunden gelesen werden. Mit über 25 begleitenden Kurzvideos, die aktuelle Themen rund um ESG, CSRD, nachhaltige Lieferketten, Kreislaufwirtschaft oder regeneratives Wirtschaften vertiefen, ist „So tickt Nachhaltigkeit“ zudem ein interaktives Erlebnis für Leserinnen und Leser, dass digital ständig erweitert wird.

„Echte unternehmerische Nachhaltigkeit verschiebt die Perspektive vom Versuch den eigenen negativen Impact zu verkleinern, zur Ambition einen echten positiven Impact für die Gesellschaft und die Umwelt zu erbringen. Solche Unternehmen sollen prosperieren, die besten Talente und Kund:innen anziehen und Leuchtturme fur Marktbegleiter:innen werden.“ – Günther Reifer

Parallel zum Buch wurde in der Terra Academy ein gleichnamiges Schulungsprogramm entwickelt, das sich aus Präsenzveranstaltungen, kollegialen Fallgesprächen, Einzelberatung sowie Online-Kursen der Terra Academy zusammensetzt und die Buchinhalte weiter vertieft und in die Praxis der Teilnehmenden überträgt.

„So tickt Nachhaltigkeit“ ist ab dem 15. November 2023 im regulären Buchhandel sowie direkt beim Terra Institute zum Preis von 38,50 EUR erhältlich und lieferbar.

Buchtitel: So tickt Nachhaltigkeit: Große Zusammenhänge und Grundlagen für die Unternehmenstransformation

Autor: Günther Reifer

Veröffentlichungsdatum: 15. November 2023

ISBN: 9783985958863

Über den Autor:

Gunther Reifer, ein anerkannter Nachhaltigkeits-Pionier, Quergeist und Unternehmer aus Leidenschaft, ist der Experte fur Strategie, systemische Visions- und Missionsentwicklung, Nachhaltigkeitsmanagement, Produktentwicklung, Kreislaufwirtschaft und Business Model Innovation. Unter anderem ist er Dozent an verschiedenen Universitäten und Hochschulen im In- und Ausland und Mitglied von diversen Verwaltungsräten und Beiräten. Er begleitet Unternehmen und Organisationen mit seiner Begeisterungsfähigkeit, Strukturiertheit und Kreativität, innovativem Denken von Zusammenhängen und vorausschauendem Weitblick, anders – aber mit gesundem Menschenverstand, ergebnisorientiert und humorvoll. Inspiriert von lbrahim Abouleish (Sekem) & Muhammed Yunus u. v. m. – war Günther Reifer selbst jahrelang in der „klassischen“ Wirtschaft unterwegs. Nach einem inneren Prozess hat er dann jedoch entschieden auszusteigen und das Terra Institute gemeinsam mit Evelyn Oberleiter zu grunden. Heute besteht das Terra-Team aus mehr als 50 Berater:innen.

Er macht Mut, neue Wege zu gehen. „So tickt Nachhaltigkeit“ ist sein neuestes Werk und sein Beitrag zur Förderung einer nachhaltigeren Zukunft.

Die Terra Institute GmbH | SRL

Als Servicepartner für alle organisationalen Themen der Nachhaltigkeit beraten und begleitet das Terra Institute ( https://terra-institute.eu/) seit 15 Jahren Unternehmen, die authentisch nachhaltig sein und kommunizieren möchten und aktiv zu einem positiven, globalen Wandel beitragen. 2010 gegründet – als hochspezialisiertes, interdisziplinäres und internationales Team aus purposegetriebenen Berater:innen -, hat sich Terra von Beginn an der Begleitung von Unternehmen in ein nachhaltiges Wirtschaften verschrieben und entwickelt das Angebot in den Bereichen Beratung, Coaching, Training und Facilitating stetig weiter. Dabei arbeitet Terra sowohl an Strategien, Methoden und Prozessen (äußere Dimension) als auch am Leadership-Mindset und der Unternehmenskultur (innere Dimension). Denn: die Trennung zwischen dem Außen und dem Innen ist letztlich fiktiv. Deshalb hat Terra einen integralen und systemischen Ansatz der Transformationsbegleitung und Nachhaltigkeitsberatung gewählt.

