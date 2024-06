So macht moderner Klavierunterricht wirklich Spaß!

Moderne Lehrmethoden im Klavierunterricht

Im Bereich des Klavierunterrichts zeichnet sich ein deutlicher Wandel ab. Weg von starren, traditionellen Lehrmethoden hin zu einer flexibleren und kreativeren Herangehensweise. Ein Beispiel dafür ist der Wiener Musikpädagoge Roman Sillipp, der mit seiner innovativen Unterrichtsmethode ( auch als Online-Angebot verfügbar) neue Maßstäbe setzt. Seine Philosophie: Musik soll nicht nur gespielt, sondern auch gefühlt und individuell interpretiert werden.

Individualität und Kreativität fördern

In Roman Sillipps Klavierunterricht kommen Noten nur als Hilfsmittel zum Einsatz, nicht jedoch als strikte Regel. Seine Schüler lernen zunächst die Grundstruktur und Melodie eines Musikstücks, um anschließend dazu ermutigt zu werden, ihre eigene Interpretation zu entwickeln. Diese Herangehensweise fördert nicht nur das intuitive Verständnis von Musik, sondern auch das Selbstvertrauen der Schüler in ihre eigenen musikalischen Fähigkeiten.

Integration von Popmusik im Unterricht

Ein weiterer Aspekt, der Roman Sillipps Unterrichtsmethode auszeichnet, ist die Integration von Popmusik. Durch die Einbindung bekannter und beliebter Stücke aus der Popkultur wird der Zugang zur Musik für viele Schüler erleichtert. Popmusik bietet zudem eine Vielfalt an Rhythmen und Melodien, die sich ideal eignen, um verschiedene technische und musikalische Fähigkeiten zu entwickeln. Diese moderne Herangehensweise macht das Lernen nicht nur effektiver, sondern auch motivierender und unterhaltsamer.

Ergebnisse seines Unterrichts

Die Ergebnisse von Roman Sillipps Unterricht sind beeindruckend und vielfältig, wie zahlreiche Schülerstimmen bestätigen. Eine Schülerin aus Niederösterreich hebt hervor: „Der Unterricht bei Roman ist großartig! Es geht nicht darum, ein Musikstück vom Blatt zu spielen, sondern es selbst zu interpretieren. Die ganze Theorie, die man nebenbei erlernt, ist sehr hilfreich, weil alles logisch erscheint.“

Ein weiterer Schüler berichtet: „Anstatt striktem Nach-Noten-Spielen vermittelt Roman Sillipp, wie man Melodien auf verschiedenste Arten spielen kann. Schon innerhalb der ersten Wochen konnte ich als Anfänger große Fortschritte machen!“ Diese flexible Herangehensweise ermöglicht es den Schülern, schnell Fortschritte zu machen und dabei Spaß zu haben.

Ein anderer Schüler, der ohne Noten lesen zu können zum Unterricht kam, erzählt: „Gemeinsam haben wir Lieder meiner Wahl spielerisch erlernt, und schon nach kurzer Zeit konnte ich viele meiner Lieblingslieder ohne Noten am Klavier spielen. Danke für diese sehr sensible und feinfühlige Einführung in die wunderbare Welt des Klavierspielens.“ Diese Aussage verdeutlicht, dass Roman Sillipp individuell auf die Bedürfnisse seiner Schüler eingeht und ihnen hilft, ihre persönlichen musikalischen Ziele zu erreichen.

Viele andere Schüler loben allgemein seinen Unterricht, besonders die vielen tollen Inputs aus den Online-Kursen sowie den Online-1:1-Unterricht. Das Online-Unterrichtsangebot bietet die Möglichkeit, von wo auch immer und zu flexiblen Zeiten zu lernen, was den Schülern zusätzliche Freiheit und Komfort gibt.

Der Weg zu einem neuen Klaviererlebnis

Durch die Förderung der kreativen Entfaltung und die Integration von Popmusik wird das Lernen erleichtert und bereichert. Roman Sillipp zeigt, dass moderner Klavierunterricht mehr Freude und individuelle Ausdrucksmöglichkeiten bietet. Mehr über seine Methoden und sein Online-Unterrichtsangebot können Interessierte auf seiner Webseite www.romansillipp.com erfahren.

Roman Sillipp, mit über 40 Jahren Erfahrung am Klavier und 30 Jahren als professioneller Musiker, bringt eine einzigartige Kombination aus pädagogischer Kompetenz und musikalischer Praxis in seinen Unterricht ein. Seine Methoden spiegeln einen modernen und praxisnahen Ansatz wider, der sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Schüler anspricht und inspiriert.

