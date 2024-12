So Good: Die Hochzeitsband, die Ihre Feier unvergesslich macht

Vier Musiker, ein Ziel: Ihre Hochzeitsfeier unvergesslich zu machen

Die musikalische Begleitung ist das Herzstück jeder Hochzeitsfeier, und die richtige Hochzeitsband sorgt nicht nur für eine volle Tanzfläche, sondern hält die Stimmung den ganzen Abend über auf höchstem Niveau. Eine Band, die sich auf genau solche besonderen Momente spezialisiert hat, ist die Hochzeitsband So Good aus Oberösterreich.

Von der Partyband zur Hochzeitsband: Die Geschichte von So Good

Gegründet wurde So Good im Jahr 2003 von den Brüdern Andreas und Christian Lanegger. Nachdem sie zuvor erfolgreich eine Partyband aufgebaut hatten, entschieden sie sich, mit So Good den Schwerpunkt auf Hochzeiten und Galaveranstaltungen zu legen. Mit einer bewusst kleineren Besetzung von vier Musikern schafft es die Band, ein abwechslungsreiches und hochwertiges Programm zu bieten. Alle Songs werden dabei live gespielt – auf Sequenzer oder andere Hilfsmittel wird bewusst verzichtet.

Zum Team gehören Andreas Lanegger (Gesang und E-Piano), Christian Lanegger (Schlagzeug), Sängerin Michaela Lanegger und Bassist Hannes Wurdinger.

Vielfältiges Repertoire für jede Hochzeitsgesellschaft

Das musikalische Angebot von So Good deckt ein breites Spektrum ab: von Hits der 50er bis zu aktuellen Chart-Songs, über Pop- und Soulklassiker bis hin zu niveauvoller Stimmungsmusik. Mit diesem vielfältigen Repertoire begeistert die Band Gäste jeder Generation – vom Brautpaar bis hin zu Eltern und Großeltern.

Wichtig ist der Band dabei, keine typische Ballermann- oder Bierzeltmusik zu spielen. Stattdessen bietet sie hochwertige Unterhaltung mit Songs zum Mitsingen, Kultschlagern, Austropop und Neue Deutsche Welle – alles passend zur Hochzeitsgesellschaft. Auf individuelle Musikwünsche geht So Good gerne ein, und das Programm wird stets an die Bedürfnisse der Gäste angepasst.

Band und DJ in einem

Was So Good besonders auszeichnet: Nach dem Live-Auftritt kann die Band nahtlos in einen DJ-Modus übergehen. So bleibt die Tanzfläche durchgehend belebt, und die Feier kann bis in die frühen Morgenstunden weitergehen – ohne, dass Sie sich um einen separaten DJ kümmern müssen.

Auch leise ist eine Lautstärke

Ein besonderes Anliegen der Band ist eine angenehme Lautstärke. Gerade bei Hochzeiten, wo Gespräche und gemütliches Beisammensein genauso wichtig sind wie Tanz und Party, überzeugt So Good durch Flexibilität. Sie können dezente Hintergrundmusik während des Essens spielen und später am Abend für ausgelassene Stimmung sorgen – immer passend zur Atmosphäre der Feier.

Flexibilität und Unterstützung für ein rundum gelungenes Fest

– Frühzeitiger Aufbau: Die Band baut ihr Equipment bereits vor dem Eintreffen der Gäste auf – damit alles perfekt vorbereitet ist und keine störenden Unterbrechungen entstehen.

– Kostenloses Funkmikrofon: Für Ansprachen, Hochzeitsspiele oder Einlagen steht ein Funkmikrofon zur Verfügung.

– Musik vor dem Auftritt: Bereits zwei Stunden vor Beginn sorgt dezente iPod-Musik für eine angenehme Atmosphäre – und das kostenlos.

– Einlagen und Hochzeitsspiele: Die Band unterstützt Sie gerne bei der Durchführung von Einlagen und Spielen und sorgt für eine perfekte Abstimmung zwischen Programm und Musik.

Erfahrung aus über 500 Hochzeiten

Mit mehr als 500 Hochzeitsauftritten im In- und Ausland hat So Good eine beeindruckende Erfahrung gesammelt. Ob exklusive Feiern in Wiener Innenstadt-Locations, romantische Feste in den Bergen von Tirol und Kärnten oder Hochzeiten am Meer in Kroatien – die Band hat schon die unterschiedlichsten Hochzeitsgesellschaften musikalisch begleitet. Egal, ob 25 oder 500 Gäste, So Good sorgt immer für die passende musikalische Untermalung.

Buchbar für Hochzeiten in Österreich, Deutschland und der Schweiz

Egal, ob in Wien, München oder Zürich – So Good begleitet Ihre Feier an jedem gewünschten Ort. Mit Flexibilität und Engagement sorgt die Band dafür, dass Ihre Hochzeit so einzigartig wird wie Ihre Liebe.

Interesse? Jetzt unverbindlich anfragen!

Wenn Sie auf der Suche nach einer professionellen und erfahrenen Hochzeitsband sind, die Ihre Feier unvergesslich macht, finden Sie alle weiteren Informationen auf der Homepage der Band unter https://www.so-good.at Dort können Sie auch direkt eine unverbindliche Anfrage für Ihren Wunschtermin stellen.

Liveband aus Oberösterreich für Hochzeiten, Firmenevents, Galaveranstaltungen usw. Buchbar in ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Kontakt

So Good

Andreas Lanegger

Bernsteinstraße 26

4225 Luftenberg

+436644411405



https://www.so-good.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.