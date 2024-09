So gestalten Sie Ihren 4-Monatskalender individuell und kreativ mit PRINTAS für das Jahr 2025

Ein individuell gestalteter 4-Monatskalender ist nicht nur ein praktisches Planungsinstrument, sondern auch ein wirkungsvoller Werbeträger, der Ihre Marke das ganze Jahr über sichtbar macht. Bei PRINTAS können Unternehmen ihre Kalender nach den eigenen Vorstellungen gestalten und die Vorteile dieses Formats voll ausschöpfen. Mit einer geschickten Kombination aus Design und Funktionalität wird der Kalender zu einem unverzichtbaren Tool für 2025.

Warum Individualität bei Werbekalendern wichtig ist

Ein 4-Monatskalender bietet den Vorteil, dass Sie und Ihre Kunden vier Monate auf einen Blick sehen können – ideal für langfristige Planungen in Bereichen wie Projektmanagement oder Marketingkampagnen. Durch die individuelle Anpassung des Designs bleibt Ihre Marke das ganze Jahr präsent. Bei PRINTAS haben Sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Layouts, Farben und Schriftarten zu wählen. Das Einfügen des Firmenlogos und die Anpassung an Ihre Corporate Identity sorgen für einen professionellen, einzigartigen Kalender.

Besonderheiten für das Jahr 2025

2025 ist kein Schaltjahr, was die Kalenderplanung erleichtert, da der Februar nur 28 Tage hat. Feiertage wie der Tag der Deutschen Einheit fallen auf einen Freitag, was ideale Bedingungen für lange Wochenenden schafft. Auch Weihnachten bietet verlängerte Urlaubszeiten. Diese Aspekte können in die Gestaltung des Kalenders einfließen und bieten einen Mehrwert für Ihre Kunden.

Ein 4-Monatskalender von PRINTAS vereint praktische Funktionalität mit kreativem Design. Mit den zahlreichen Gestaltungsoptionen und der Möglichkeit, die Besonderheiten des Jahres 2025 zu berücksichtigen, bietet dieser Kalender echten Mehrwert für Sie und Ihre Kunden.

„Werbung, die hängen bleibt“ – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

