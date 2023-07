So gelingt Teamstärkung:

Für mehr Zufriedenheit und Gestaltungskraft innerhalb eines Teams

Trauen Sie sich einmal an folgendes Experiment: Schreiben Sie alles auf, was Ihnen Zufriedenheit gibt. Wie lange brauchen Sie, bis Sie das Gefühl haben, alles aufgeschrieben zu haben? Bloß 30 Sekunden, 1 Minute oder vielleicht auch 3 Minuten? Und nun notieren Sie alles, was Sie unzufrieden macht. Wie lange fällt Ihnen dazu etwas ein? Vermutlich dauert das etwas länger.

Es ist interessant zu realisieren, dass es oft einfacher ist, Dinge zu benennen, die Unzufriedenheiten verursachen. Was uns unzufrieden macht, scheint deutlich präsenter zu sein. Offensichtlich hat unser Gehirn gelernt, negative Informationen wesentlich besser und schneller zu verarbeiten und zu speichern als positive. Wissenschaftler bezeichnen diese Tendenz als „Negativity Bias“. Im Alltag sind wir durch diese Haltung gefühlt dauerhaft im Krisenmodus und chronisch gestresst. Und das ist nicht erst in den letzten Jahren so. Tatsächlich ist die Welt schon immer komplex und herausfordernd.

Von VUKA zu BANI: Teamstärkung in einer komplexen und brüchigen Gesellschaft

Während uns seit Ende der 1980er Jahre das Akronym der VUKA-Welt (Vulnerabilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambivalenz) die nicht-linearen Veränderungen verdeutlicht hat, stehen wir nun vor einer neuen Entwicklung: „In der heutigen BANI-Welt (Brittle, Anxious, Non-Linear, Incomprehensible – also: brüchig, ängstlich, nicht-linear und unverständlich, sogar unbegreiflich) gibt es da auch für die Zusammenarbeit in Teams große Herausforderungen. „Wir sollten unbedingt die Stärkung von Teams in den Fokus rücken“, erklärt Gabriele Maier-Güttler, Coach bei Leadership Choices. Angesichts dieser Veränderungen ist es wichtig zu fragen: Wie zufrieden sind die Menschen in Ihrem Team derzeit?

Die Bedeutung von Teamstärkung und Zufriedenheit im Team

Viele Führungskräfte haben hohe Herausforderungen zu bewältigen. Von ihren Teams wünschen sie sich Eigenverantwortung, Kompetenz, Kreativität und Engagement. „Gleichzeitig wünschen sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Team genau das von ihren Führungskräften“, erläutert Frank Jäger, der ebenfalls bei Leadership Choices als Coach tätig ist. „Wenn diese Erwartungen enttäuscht werden, kann das gegenseitige Vertrauen schwinden und die Zusammenarbeit wird schwieriger. Im ungünstigsten Fall kann es zu einer Serie von Konflikten kommen, die dann auch noch auf der Beziehungsebene ausgetragen werden.

Entwicklung passiert aber nicht über Einzelwunder oder glückliche Zufälle, sondern durch Nachhaltigkeit in Veränderungsbemühungen.

Somit wird es umso wichtiger, Entwicklungsschritte durch offene Kommunikation zu wagen und Veränderungswillen auf der Basis von Vertrauen und Sicherheit zu zeigen. „Sich trauen“ und bereit sein zur Auseinandersetzung braucht eine stabile Grundlage. Fortschritt geschieht über inhaltliche Reibung und die wagen wir dann, wenn eine stabile Grundlage vorhanden ist. Der inzwischen etablierte Begriff dafür lautet „Psychologische Sicherheit“. Der Begriff meint nicht die Abwesenheit von inhaltlicher Auseinandersetzung und er meint nicht eine ununterbrochene „Feel-good-Atmosphäre“. Und wie immer in der Kommunikation ist der Prozess wechselseitig.

Teamstärkung durch offene Kommunikation und Veränderungswillen

Um in der BANI-Welt eine stabile Grundlage für Teamstärkung und Zufriedenheit im Team zu schaffen, braucht es Raum für Gespräche und Ausprobieren neuer Praxis. Mohamed Sharaf Eldin von Leadership Choices betont: „Natürlich ist auch Mut erforderlich, Dinge zu tun, trotz unserer gefühlten Skepsis und einer Erwartung des Scheiterns. Ebenso braucht es den Mut, Dinge zu lassen, die uns tatsächlich nicht voranbringen, auch wenn sie uns lieb geworden sind.“

TeamCoaching: Kollektive Weisheit aufbauen

Ein effektiver Ansatz zur Teamstärkung und somit zur Förderung der Zufriedenheit im Team ist das TeamCoaching. Durch sinnstiftende Gespräche mit externer Unterstützung können Teams ihre Ausrichtung, Zusammenarbeit und Zufriedenheit stärken. Im geschützten Rahmen werden Geschehnisse und Schmerzpunkte benannt, die reale Teamdynamik betrachtet und kritische Themen offen angesprochen. Dabei entsteht – anstatt die Schuld auf die BANI-Realität oder das schwierige Umfeld zu schieben – eine gemeinsame Landkarte, um die unbekannte Gegend der Veränderung zu erkunden. „Dieser Prozess kann zu echter Kollaboration, Effizienz und als Folge davon dann zu Kundenzufriedenheit führen“, weiß Jäger. „Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Teamstärkung ein kontinuierlicher Prozess und niemals abgeschlossen ist.“

Gute Fragen für wichtige Gespräche

Bei der Teamstärkung in offenen Gesprächen sind gute Fragen entscheidend. Leadership Choices-Coach Sharaf Eldin benennt Beispiele dafür, die Sie in Gesprächen mit Ihrem Team nutzen können:

Was wollen wir gemeinsam erreichen?

Was sind unsere großen Träume? Wie können wir sie feiern, wenn wir sie erfüllen?

Was können wir anders machen / was lassen / was in Bewegung bringen?

Was brauchen wir in der gegenwärtigen und neuen Realität voneinander?

Wie können wir sicherstellen, dass jede und jeder einen Beitrag leisten kann?

Wie ist die neue Definition von Sicherheit für uns?

Wie können wir aus unseren Irrläufen lernen?

Wie können wir mit Konflikten umgehen?

Wie können wir diese Veränderungen kommunizieren?

TeamCoaching. Eine vielfältige Form der Teamstärkung

TeamCoaching kann in verschiedenen Formaten stattfinden: Regelmäßige mehrstündige Treffen oder ganztägige Workshopformate, in Präsenz oder online, an einem geeigneten Ort im Unternehmen oder offsite – die Wahl der Form hängt von den individuellen Bedarfen ab.

„Der Schlüssel ist jedoch, den Prozess des Miteinanders im Austausch zu halten, sowohl in einem TeamCoaching-Workshop als auch im gesamten Unternehmen“, beteuert Maier-Güttler, die für Leadership Choices viele TeamCoachings mit Firmen durchführt. „Schon allein das Führen solcher Diskussionen kann zur Zufriedenheit beitragen und Organisationen ermutigen, sich ehrlich mit internen Entwicklungsprozessen auseinanderzusetzen.“

Wie zufrieden sind die Menschen in Ihrem Team derzeit? – Fazit: Teamstärkung und Zufriedenheit im Fokus

Die Stärkung des Teams und die Förderung von Zufriedenheit und Gestaltungskraft sind in der heutigen BANI-Welt von großer Bedeutung. Durch offene Kommunikation, Veränderungswillen und TeamCoaching können Teams eine stabile Grundlage schaffen, um gemeinsam Herausforderungen zu bewältigen und erfolgreich zu sein. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, der Aufmerksamkeit und Engagement erfordert. Der Gewinn ist ein engagiertes, effizientes und zufriedenes Team.

Gabriele Maier-Güttler, Frank Jäger und Mohamed Sharaf Eldin sind als zertifizierte Coaches, Facilitator, Kommunikationstrainer und Organisationsberater bei Leadership Choices tätig. Gabriele Maier-Güttler und Mohamed Sharaf Eldin sind außerdem Co-Leads der Community TeamCoaching beim Wiesbadener Unternehmen.

Leadership Choices ist eine europäische Unternehmensberatung, die auf die Unterstützung von Top Managern sowie ihren Teams und Organisationen bei der Bewältigung von herausfordernden Situationen spezialisiert ist. Das Team setzt sich dabei zusammen aus zertifizierten Executive Coaches und ausgebildeten Unternehmensberatern, die selbst über umfangreiche internationale Führungserfahrung verfügen. In der Leadership Choices Academy vermitteln internationale Dozenten unter anderem Modelle und praktisches Erfahrungswissen, um die Resilienz von Führungskräften und Mitarbeitern einerseits und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen andererseits zu stärken.

