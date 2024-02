SmartTOP Zusatz-Verdecksteuerung für die 2024er Chevrolet Corvette jetzt erhältlich

Ab sofort ist die nachrüstbare SmartTOP Dachsteuerung des Herstellers Mods4cars auch für das 2024er Chevrolet Corvette C8 Cabrio verfügbar. Sie ermöglicht unter anderem die One-Touch Verdeckbedienung während der Fahrt.

Nevada, Las Vegas – 22. Februar 2024

Die SmartTOP Zusatz-Verdecksteuerung der Firma Mods4cars für das 2024er Chevrolet Corvette C8 Cabrio ist jetzt erhältlich. „Es freut uns, dass wir unser SmartTOP für die 2024er Modelle der Corvette C8 auf den Markt bringen können. Es ist uns gelungen, das vorhandene SmartTOP Modul mit dem neuen Modell kompatibel zu machen. Nun können alle Corvette-Fahrer den Komfort der SmartTOP Verdecksteuerungen genießen.“ so PR-Sprecher Sven Tornow.

Das nachrüstbare Dachmodul ermöglicht es unter anderem, das Verdeck per One-Touch während der Fahrt zu öffnen und zu schließen. Ein kurzer Tastendruck löst die automatische Verdeckbewegung aus. Es ist nicht länger erforderlich, die Taste dauerhaft gedrückt zu halten. Der Fahrer hat seine Hände schnell wieder am Lenkrad.

Zudem ist die Bedienung des Verdecks aus der Ferne über den Original-Fahrzeugschlüssel möglich. Durch das Drücken einer Tastenkombination auf der Fernbedienung öffnet bzw. schließt das Dach automatisch. Für diese Funktion muss keine Veränderung am Fahrzeugschlüssel vorgenommen werden. „Der SmartTOP-Kunde kann sein Verdeck bereits öffnen, während er sich auf das Fahrzeug zubewegt.“ erklärt PR-Sprecher Sven Tornow.

Neben den beschriebenen Hauptfunktionen liefert das Modul weitere Zusatzfunktionen: So können die Fenster über die Fernbedienung bedient werden. Zudem ist die Fensterposition nach der Dachöffnung auswählbar. Die Bedienrichtung der Verdecktaste kann umgekehrt werden. Das Starten oder Abstellen des Motors unterbricht nicht die laufende Verdeckbewegung. Das Modul kann bedarfsweise komplett deaktiviert werden.

Dank des im Lieferumfang enthaltenen Plug-and-Play Kabelsatzes und dem leichten Zugang dauert die Installation nur wenige Minuten. Durch einfaches Zusammenstecken wird die Verbindung zwischen SmartTOP Modul und Fahrzeugelektronik hergestellt. Da keine Leitungen durchtrennt werden müssen, ist ein spurloser Rückbau jederzeit möglich.

Die SmartTOP Verdecksteuerung für das Chevrolet Corvette C8 Cabrio ist für 399,00 Euro zzgl. Steuer erhältlich.

Auch für die Chevrolet Modelle Corvette C7 und Camaro werden SmartTOP Verdecksteuerungen angeboten. Zudem sind Cabriomodule für folgende weitere Fahrzeugmarken erhältlich: Alfa, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Volkswagen und Volvo.

Ein Produktvideo ist hier zu finden:

http://youtu.be/tk_AloZrOI8

Weitere Informationen unter:

http://www.mods4cars.com

###

Die Firma Mods4cars wurde im Jahre 2002 aus der Idee heraus geboren, den an sich fast perfekten Porsche Boxster um ein viel gefragtes Detail, die komfortable One-Touch-Verdeckbedienung, zu erweitern. Das resultierende Produkt erlaubt überdies auch die Bedienung während der langsamen Fahrt und ist in Sekundenschnelle installiert, ohne das Fahrzeug dauerhaft zu verändern: Die erste SmartTOP Verdecksteuerung war geboren.

Der Erfolg der ersten Produkte in Deutschland und Europa führte schließlich Ende 2004 dazu, den Firmensitz in die Vereinigten Staaten von Amerika zu verlegen, um von dort den Amerikanischen Kontinent und andere englischsprachige Länder wie England, Australien und Südafrika zu bedienen. Inzwischen ist ein internationales Unternehmen mit Firmensitz in Las Vegas (USA) und Generalvertretung in Berlin (Deutschland) entstanden, das täglich die über den Globus verteilten Vertriebs- und Installationspartner mit innovativen und auf dem Markt einzigartigen Produkten beliefert.

Durch die seit 2002 begonnene Spezialisierung auf die exklusive Entwicklung von Verdeck- und Komfortsteuerungen kann die Firma Mods4cars eine einmalige Kompetenz und Produktqualität gewährleisten. Das oberste Ziel ist es, jedes Produkt in Bezug auf Stabilität, Funktion und intuitive Bedienbarkeit hin zu optimieren. Bei der Entwicklung und Qualitätskontrolle der Steuerungen werden keine Kosten und Mühen gescheut um diesem Ziel und den hohen Erwartungen der Kunden gerecht zu werden.

Der außergewöhnliche Erfolg der Mods4cars Produkte basiert nicht zuletzt auf der intensiven Zusammenarbeit mit den Kunden, die für jedes neue Produkt schon während der Entwicklungsphase beginnt.

Kontakt

Mods4cars LLC

Sven Tornow

E. Flamingo Rd #3100 1350

89119 Las Vegas (NV) – USA

+49-30-868707266



http://www.mods4cars.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.