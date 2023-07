smart2success Workshop: NFT-Kunst und IT-Management

Der Softwarehersteller smart2success bietet ein zentrales IT-Cockpit, mit dem der IT-Leiter in der realen Welt seine IT-Abteilung sicher durch den Alltag und durch zukünftige Projekte und Changes navigieren kann.

Wir alle agieren in einer Welt des ständigen Wandels, der immer schneller zu werden scheint, immer hektischer und anspruchsvoller. Virtuelle Welten bieten neue, spannende Formen der künstlerischen Ausdruckmöglichkeiten. Neue Arbeits- und Produktionsumgebungen machen uns beweglicher, aber sorgen auch für Unruhe, denn Vieles scheint uns „aus dem Ruder zu laufen“. Vor diesem Hintergrund veranstaltet smart2success einen interessanten Workshop zum Thema: “ NFT-Kunst und IT-Management“ bei Flux Collective, Düsseldorf.

Wann? Donnerstag, 24.08.2023

Zeitraum der Veranstaltung:

13:00 – 18:00 Uhr

Ort:

NEONREAL THE GALERY

Burgplatz 2

40217 Düsseldorf

Sie sind IT-Manager? Dann melden Sie sich noch heute an unter:

Das Flux Collective gehört zu den am schnellsten wachsenden NFT-Communities in Deutschland. Hier treffen sich Künstler, Sammler und Crypto-Enthusiasten für den Austausch und die Planung von Projekten rund um das neue Medium der NFTs. Über allem steht dabei das gemeinsame Ziel der Vertrauensbildung in einem unregulierten Markt. Gemeinsames Lernen, Verstehen und Unterstützen!

Dazu Jörg Kretzschmar, Geschäftsführer, smart2success: „In meinem Leben habe ich schnell gelernt, dass ich für Entscheidungen immer eine valide und aktuelle Datengrundlage benötige. Meine Hoffnung, dass dies Software und vernetzte Systeme leisten können, habe ich noch nicht aufgegeben. Offene Systeme, Datenaustausch über Plattformen hinweg, das intelligente Verknüpfen von Daten und Informationen sind für mich unerlässlich. Ziel meiner Tätigkeit war und ist es, die Projekte schneller, werthaltiger und pragmatischer umzusetzen. Dieses Ziel realisieren wir mit unserer Softwarelösung smart2project, die wir IT-Leitern gerne auf unserem Workshop vorstellen wollen.“

Die smart2success GmbH ist ein deutscher Software-Hersteller aus Niedersachsen.

Unsere Gründer vereint die Leidenschaft, Bestehendes zu verbessern und Neues zu realisieren. Mit dieser Leidenschaft wurden bereits mehrere hundert Projekte zum Erfolg geführt.

Wir sind Entdecker und Wegbegleiter neuer Ansätze.

Sie kennen das bestimmt auch…

Wer den Mut hat, Neues auszuprobieren, geht das Risiko ein Fehler zu machen. Scheuen Sie sich nicht davor, denn dadurch wächst das Know-How ständig und man wird resilienter für die Zukunft.

Wir wollen Orientierung geben, wie der Leuchtturm -unser Logo-Symbol-, der den Schiffen auf See Orientierung gibt, damit Sie sicher in den Hafen kommen.

Wir glauben fest daran, dass man Ziele nur gemeinsam erreicht – gemeinsam im smart2success-Team, mit unseren Kunden und mit unseren Partnern.

