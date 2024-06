smart2success: Workshop am 10. Juli 2024 in Heilbronn

smart2success bietet Software-Lösung für die Visualisierung der Zusammenarbeit von Menschen, Unternehmen und Technologien

Anmeldung zum Workshop: smart2success: Workshop zum Phalanx-IT und DMN Solutions Security Day 2024

smart2success veranstaltet am Vortag des Security Day 2024 der Phalanx-IT und DMN Solutions am 10. Juli 2024 in Darmstadt einen Workshop.

Teilnehmer des Security Days können sich auf spannende Präsentationen, Live-Demos und persönliche Gespräche mit führenden Herstellern und IT-Security-Experten freuen. Der smart2success Workshop bietet die Chance, die innovative Lösung im direkten Austausch mit Jörg Kretzschmar, Geschäftsführer, und Janis Zettel, Head of Solution Engineering ppa, kennen zu lernen.

Dazu Kretzschmar: „Wir visualisieren mit unserer Software-Lösung die Zusammenarbeit von Menschen, Unternehmen und Technologien. Unvollständige und veraltete Daten, doppelte und dreifache Dateneingaben, fehlende Ansprechpartner und mangelnden Informationen und das endlose Suchen nach Daten erzeugen gerade bei IT-Verantwortlichen immense Frustration. Das können wir ändern.“

Im Zentrum der Arbeit von smart2success steht MUT: Mensch – Unternehmen – Technologie

smart2success visualisiert die Zusammenarbeit von Menschen in Unternehmen mit Ihren Technologien, um die Zusammenarbeit dauerhaft resilienter, effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

smart2success Workshop-Thema: Die IT-Organisation der Zukunft – Bestand oder Wandel?

Inhalte des Workshops:

-Veränderungen in der IT-Landschaft und deren Auswirkungen

-Notwendigkeit der Anpassung trotz bestehenden Erfolgs

-Konkrete Bedeutung dieser Entwicklungen für die tägliche Arbeit

-Strategien zur Optimierung der Arbeitsprozesse

-Ansätze zur Veränderung festgefahrener Prozesse trotz Zeit- und Personalengpässen

-Vision einer erfolgreichen Zukunft für IT-Organisationen

Zertifikat: Jeder Teilnehmer erhält ein Zertifikat zum Thema „Organisationsentwicklung in der IT in Unternehmen und Behörden“.

Ziel des Workshops: Die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Organisation mit minimalem Aufwand dauerhaft resilienter, effizienter und nachhaltiger gestalten können.

Datum und Uhrzeit: 10. Juli 2024, 14:00 – 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: WTZ – Tagungszentrum in Heilbronn, gegenüber der Phalanx-IT GmbH

Teilnahmegebühr: 75,00 EUR pro Person

Early Bird-Angebot: Bei Anmeldung bis zum 24. Juni 2024 ist die Teilnahme am Workshop kostenlos.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um eine hochwertige und persönliche Atmosphäre zu gewährleisten.

Über smart2success:

Anmeldung zum Workshop von smart2success

smart2success ist ein führender Anbieter einer Software-Lösung für die IT- und Organisations -Entwicklung. smart2success bietet das Cockpit für eine belastbare Visualisierung von Abhängigkeiten, Prioritäten und Risken in Unternehmen. Im Zentrum der Arbeit von smart2success steht MUT: Mensch – Unternehmen – Technologie.

Über Phalanx-IT:

Die Phalanx-IT GmbH bietet als Security- und Netzwerk-Spezialist sowie Systemintegrator hochwertige IT-Sicherheits- und Netzwerklösungen an. Das Portfolio reicht dabei von der Beratung, Planung, Installation und Wartung bis zum kompletten Betrieb von Kundennetzwerken.

Über DMN Solutions:

Die DMN Solutions GmbH hat ihre Wurzel in der Netzwerkanalyse und Netzwerkmesstechnik. Weiterhin gehören Lösungen im Bereich DDI, IAM und NAC zum Portfolio.

Weitere Informationen: https://smart2success.com

Firmenkontakt

smart2success GmbH

Sabine Kuch

Fasanenweg 6

31249 Hohenhameln

+49 5128 279 57 69



https://www.phalanx-it.de/aktuelles/events/

