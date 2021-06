Smart-Home-Komfort mit KNX

Neue Broschüre zeigt Möglichkeiten und Vorteile des zukunfts-sicheren Standards

Eine neue Broschüre der KNX Deutschland erklärt Bauherren und Modernisierern, die sich für eine smarte Vernetzung in ihrem Zuhause interessieren, kompakt und gut verständlich den Gebäudeautomationsstandard KNX und seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. “KNX ist eine seit mehr als 30 Jahren weltweit etablierte Technologie für das Smart Home. Vor allem im privaten Wohnungs- und Hausbau gibt es aber immer noch viele Fragen”, erklärt Jörg Schulte von KNX Deutschland. “Wichtig war uns genau aufzuzeigen, welche Vorteile eine intelligente Vernetzung bringt.” Die Broschüre “Smartes Zuhause, intelligentes Wohnen” steht zum Download auf www.knx.de bereit.

Was mit KNX alles möglich ist, wird in zahlreichen Beispielen erläutert. Automatisierter Sicht- und Sonnenschutz, clevere Lichtsteuerung, programmierte Szenen, eine Vernetzung verschiedener Sicherheitskomponenten wie Bewegungs- und Warnmelder, eine individuelle Heizungssteuerung, die Integration der privaten Solartankstelle – KNX bringt nicht nur in Neubauten ein Plus an Wohnkomfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Der Standard ist so flexibel, dass er sich auch später noch an jede Lebenssituation anpasst. Das Kinderzimmer steht leer und soll zum Homeoffice oder Yogaraum werden? Mit den Jahren steigt der Wunsch nach mehr Sicherheit? Mit der flexiblen und schnellen Programmierung der KNX-Installation lassen sich die Funktionen einfach ändern und an neue Bedürfnisse der Bewohner:innen anpassen.

In der kabelgebundenen Variante ist die vernetzte Haustechnik mit KNX vor allem für den Neubau attraktiv. Doch auch das Nachrüsten im Bestandsbau ist möglich: Bei der Sanierung eines alten Hauses oder einer Altbauwohnung lassen Eigentümer die KNX-Busleitungen gleich mit der neuen Stromverkabelung verlegen. Wer sein Zuhause ohne das Aufklopfen von Wänden digitalisieren möchte, nutzt die smarten KNX-Funklösungen.

“Was nicht oft genug betont werden kann: KNX-Produkte sind unabhängig vom Hersteller untereinander kompatibel, so dass man sich auf größtmögliche Flexibilität und Planungssicherheit verlassen kann”, erklärt Schulte. “Das Angebot ist riesengroß, so lässt sich eine modulare Gebäudesystemtechnik auf Basis von KNX auch noch nach Jahren oder Jahrzehnten erweitern.”

Über die Broschüre hinaus finden Interessierte auf der KNX-Homepage www.knx.de weitere Hintergrundinformationen, zum Beispiel zu aktuellen Fördermöglichkeiten für das KNX Smart Home. Über eine Suchfunktion gelangen sie mit einem Klick zu einem Fachpartner vor Ort, der sie kompetent beraten kann.

Rund 500 Hersteller, mehr als 8.000 Produkte, 22.000 KNX-Fachpartner und über 30 Jahre im Markt: Mit KNX bekommen Bauherren und Modernisierer die notwendige Funktionsvielfalt an die Hand, um individuellen Wohnkomfort und Flexibilität, Energieeffizienz und Sicherheit in ihren Immobilien zu garantieren. Im gewerblich genutzten Gebäude und im Zweckbau ist die intelligente Automatisierung auf Basis von kontinuierlichem Monitoring und bedarfsgerechtem Energiemanagement heute schon unverzichtbar. KNX ist ein flexibles, hundertprozentig kompatibles und nachhaltiges Komplettsystem auf Basis eines weltweiten zertifizierten Standards. Die Auswahl an maßgeschneiderten Lösungen für jeden Anspruch und jedes Budget ist so nahezu unbegrenzt.

Kontakt

KNX Deutschland

Hajo Deul

Lyoner Straße 9

60528 Frankfurt

+49 69 6302–467

hajo.deul@zvei.org

https://www.knx.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.