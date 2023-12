Smart Commerce entwickelt 3D-Visualisierung für Onlineshops

„rooom 3D Product Viewer“ für OXID eSales verfügbar

OXID, rooom und Smart Commerce haben eine zukunftsweisende 3D-Erweiterung für die OXID Plattform implementiert. Diese ermöglicht eine einfache, universelle und schnelle 3D-Produktvisualisierung in tausenden von OXID Shops. Die Konfiguration der Visualisierung erfolgt direkt über das Backoffice des OXID Systems.

Der “ rooom 3D Product Viewer“ präsentiert Produkte online anschaulich wie noch nie zuvor. Shop-Besucher können jedes Produkt von allen Seiten betrachten und mit einem Klick per Augmented Reality in Räume projizieren. Die 3D-Visualisierung unterstützt den Kaufprozess, steigert das Kundeninteresse am Produkt und reduziert Retouren. Im nächsten Schritt soll die 3D-Ersatzteilsuche integriert werden, die zum Beispiel in komplexen 3D-Abbildungen von Maschinen oder Anlagen eine schnelle Teileauswahl ermöglicht.

Besondere Hardwareanforderungen sind für die Visualisierung auf Endgeräten nicht nötig. Durch kurze Ladezeiten des 3D Product Viewers, der mit der sehr „schnellen“ OXID Storefront kombiniert wird, gestaltet sich die dreidimensionale Anzeige von Produkten ebenfalls fließend schnell.

„Durch diese Integration wird unsere Selfservice Plattform für 3D-Visualisierungen auch für OXID-Shopbetreiber erschlossen“, so Hans Elstner, CEO der rooom AG.

„Besonders nutzerfreundlich ist der rooom 3D Product Viewer bei der Ersatzteilsuche in 3D-Modellen. Die Bestellung erfolgt per Klick dabei direkt aus dem Modell“, ergänzt Henry Göttler, CEO von OXID.

„Die Entwicklungskooperation der drei Firmen, schafft neue praktische Möglichkeiten und Erfahrungen im B2B- und B2C-Commerce“, so Dr. Ludger Vogt, CEO von Smart Commerce.

Über Smart Commerce:

Die Smart Commerce SE bietet komplette Dienstleistungen für Planung, Bau und Betrieb von High-End eCommerce-Plattformen. Das Unternehmen hat sich dem langfristigen Online-Erfolg seiner Geschäftspartner verschrieben. Mit eCommerce-erfahrenen Experten und speziellem technischen Know-how bei führenden eCommerce Plattformen realisiert Smart Commerce alle eCommerce umfassenden Prozesse – vom Online-Shop bis zur Webanalyse. Der Smart Way ist die Unternehmenskultur: Alle Mitarbeiter sind Gesellschafter, Gestalter und Kontrollorgan. Sie halten die Aktien der SE und gestalten die Unternehmung von arbeitsplatzspezifischen Entscheidungen bis hin zu unternehmerischen Werten, Zielen und Führungsgrundsätzen aktiv mit.

Über OXID eSales AG:

Die OXID eSales AG gehört mit rund zwei Jahrzehnten Expertise und tausenden von E-Commerce Installationen zu den führenden Anbietern von E-Commerce-Software im deutschsprachigen Raum. Zahlreiche namhafte und erfolgreiche Kunden aus dem B2C- und B2B-Bereich und aus den ver-schiedensten Branchen schätzen Verlässlichkeit, Skalierbarkeit, Modularität und Qualität der OXID Plattform. Kunden profitieren bei der Implementierung von den flexiblen Anpassungsmöglichkeiten innerhalb der Standardsoftware (schnelle Einführungszeit, geringe Kosten), dem Know-how der über 100 zertifizierten OXID Lösungspartner und im laufenden Betrieb vom direkten persönlichen Kontakt zu Support und Entwicklung des Herstellers. OXID-Projekte stehen für Langlebigkeit und Erfolg.

www.oxid-esales.com

Über rooom AG:

Die rooom AG ist ein weltweit operierendes Startup mit Sitz in Deutschland. 2016 gegründet, bietet es Enterprise Metaverse Solutions für das Erstellen, Verwalten und Bewerben interaktiver 3D-, AR- und VR-Erlebnisse. Die Technologie ist für Business- und Endkunden einfach zu nutzen, erfordert keine besondere Hard- oder Software und ist auf nahezu jedem Endgerät verfügbar. Mit der rooom Plattform sind 3D- und AR-Produkt-Präsentationen, virtuelle Showrooms, 3D Rundgänge und digitale Events einfach und schnell umsetzbar. Für ihre Metaverse-Lösungen hat die rooom AG bereits mehr als 25 Auszeichnungen und Preise erhalten. www.rooom.com/de

