Skill Baudoc-App und bitnamic AR-Technologie vereint zur schnellen Problemlösung in Bau, Service und FacilityManagement

location, 06.10.2024Skill Software und Bitnamic schließen sich zusammen, um mit neuer AR-Technologie dem Fachkräftemangel in der Baubranche entgegenzuwirken. Die Integration der Bitnamic-AR in die Baudoc-App ermöglicht es Spezialisten, ihre Expertise direkt per Videosupport vor Ort zur Verfügung zu stellen. Dadurch werden Fahrzeiten vermieden und die Produktivität der Bauleiter gesteigert.

Innovative Partnerschaft gegen Fachkräftemangel

Skill Software und Bitnamic haben sich zusammengeschlossen, um eine Lösung für den aktuellen Fachkräftemangel in der Baubranche zu bieten. Durch die Integration der Bitnamic-AR in die Baudoc-App können Spezialisten nun aus der Ferne mittels Videounterstützung Vor-Ort-Probleme lösen. Diese Partnerschaft ermöglicht es den Bauleitern, effizienter zu arbeiten, indem sie täglich 2,5 Stunden an Produktivität gewinnen. Webinar-AnmeldungEffizienzsteigerung durch digitale Lösungen

Die neuen Funktionen der Baudoc-App sind darauf ausgelegt, den Bauleitern die notwendige Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um ihre Aufgaben effizient und produktiv zu erledigen. Die App dokumentiert Leistungen, Mängel und Änderungen digital und kommuniziert automatisch mit allen Beteiligten. Diese digitale Lösung reduziert Ausfallzeiten durch schnelle Problemlösung mittels direktem Fernsupport.Zeiteinsparungen durch Fernsupport

Durch den Einsatz der Bitnamic-AR in Kombination mit der Baudoc-App entfallen nicht nur langwierige Fahrzeiten, sondern es wird auch erheblich Zeit beim Problemlösungsprozess eingespart. Spezialisten können aus ihren Büros in Echtzeit auf Baustellen zugreifen und notwendige Hilfestellungen bieten. Diese Optimierung der Arbeitsprozesse ist ein wesentlicher Beitrag zur Effizienzsteigerung in der Bauindustrie.Webinar zur Einführung der Lösungen

Um die Effektivität und Nutzen der neuen integrierten Lösungen zu demonstrieren, laden Skill Software und Bitnamic zu einem kostenlosen Webinar am 17. Oktober 2024 um 16 Uhr ein.

Interessierte können sich unter dem bereitgestellten Link anmelden und mehr über die innovativen Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Problemlösung in der Bauleitung erfahren.Skill Software, mit Sitz in Frankfurt, ist ein führender Anbieter von digitalen Lösungen für Bau- und Bauleitungsprozesse. In Partnerschaft mit Bitnamic aus Osnabrück, einem Experten für AR-Technologie, bieten beide Unternehmen zukunftsweisende Lösungen an, die die Effizienz in der Bauindustrie erhöhen und den Fachkräftemangel adressieren. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Arbeitsweise in der Bauleitung durch innovative Technologien zu revolutionieren.

Die Skill Software GmbH ist ein Pionier der mobilen Baudokumentation und hat mit der mobilen BauDoc-App viele tausend Bauprojekte unterstützt, ob am Fraport Terminal 3, Charité-Klinik, bei Engelbert Strauss, der Ökosiedlung Friedrichsdorf, der Portalklinik München oder der Frankfurt School of Finance and Management haben Bauleiter täglich 1,5 Std. Produktivzeit gewonnen, 50.000 € Kommunikationskosten gespart oder die Fehlerrate von 40% unter 5% gesenkt.

Jetzt wird BauDoc noch produktiver: Mit Lidar-Scan in iPads/iPhone Pro werden in Minuten 2D-/3D-Grundrisse erstellt, vermessen und Artikel für sofortige Angebotserstellung beim Kunden zugeordnet.

Zudem lösen Skill und die Osnabrücker bitnamic Probleme des Fachkräftemangels: Die Video-Fernsupport-Lösung der bitnamic wird aus Baudoc aktiviert und bringt Spezialisten sofort direkt zum Problem und löst dies, ohne Stillstände oder lange Fahrzeiten.

