Singapur und Meeresbrise – Zwei Erlebnisse, eine Reise

Auf Gebeco Erlebniskreuzfahrt von Singapur bis nach Vietnam reisen

Kiel, 03.01.2020. Die Löwenstadt Singapur gilt als Tor zu Asien. Die vibrierend-dynamische Metropole, die die Kulturen eines ganzen Kontinents vereint, ist der perfekte Einstieg für eine anschließende Kreuzfahrt auf der Mein Schiff 5 bis nach Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam. „Mit unseren Erlebniskreuzfahrten haben unsere Kunden die Möglichkeit, intensive Reiseerfahrungen an Land mit dem Komfort einer Kreuzfahrt zu kombinieren“, sagt Thomas Bohlander, Geschäftsführer von Gebeco. Auf einer fünf-tägigen Erlebnisreise erkundet die Gebeco Gruppe die Traditionen und die Moderne Singapurs, bevor sie an Bord der Mein Schiff 5 geht und anschließend eine neuntägige Kreuzfahrt von Kuala Lumpur über Malaysia bis nach Vietnam beginnt. Alle Reisen sind im Internet und im Reisebüro buchbar.

Meeresbrise und Singapur (9 + 5 Tage)

Willkommen in der Löwenstadt! Singapur begrüßt die Gebeco-Gäste und begeistert sie durch Vielfalt und einen reichen Mix aus Kulturen, Sprachen und Religionen. Davon machen sich die Reisenden sofort selbst ein Bild. Ein Großteil der Bevölkerung in Singapur hat chinesische Wurzeln. Daher ist es auch kaum verwunderlich, dass es in Singapur ein eigenes chinesisches Stadtviertel gibt. Im florierenden „Chinatown“ schlendert die Reisegruppe zusammen mit ihrer deutschsprachigen Reiseleitung, die sie während der Ausflüge begleitet, durch das quirlige Chinatown. Dort liegen Tradition und Moderne nah beieinander. Umgeben von Wolkenkratzern stoßen die Gebeco-Gäste hier auf kleine Gassen, sehenswerte Tempel und eine bunte ethnische Vielfalt. Im Stadtviertel „Little India“ ertönen Bollywood-Klänge aus den Geschäften und die Frauen tragen Saris aus feinsten Stoffen. Die Reisegruppe schlendert vorbei an indischen Restaurants und lässt sich von der Vielfalt der Farben und Düften in den Bann ziehen. Natürlich ist auch ein Fotostopp bei der Merlion-Statue, dem Wahrzeichen der Stadt, ein Muss. Bitte lächeln! Nach den ersten Eindrücken von der Megacity, kommen die Reisenden in Sentosa zur Ruhe. Die Insel ist ein Zufluchtsort vor der Hektik des Alltags und zugleich ein natürliches Tropen- und Badeparadies sowie ein Vergnügungspark für Jung und Alt. Wer mag, fährt stilecht mit der Gondel vom Mount Faber hinüber zur Insel und genießt vom Tiger Sky Tower einen exklusiven Panoramablick über die Insel. Bei der spektakulären Wings of Time Show erleben die Reisenden am Abend aufregende Effekte mit Feuer und Wasser. Apropos aufregend: Ein besonderer Höhepunkt ist die Nachtsafari im Singapore Zoo. Wie in freier Wildbahn verhalten sich hier die Tiere in der dunklen Nacht. Die Artenvielfalt ist unbeschreiblich! Nach diesen unvergesslichen Erlebnissen in Singapur beginnt für die Gebeco-Gäste am nächsten Tag die Kreuzfahrt auf der Mein Schiff 5. Für den Rest der Reise erleben die Teilnehmer eine ausgewogene Mischung aus Landgängen und Seetagen, bei der sie an Board ihres Wohlfühlschiffes die frische Meeresbrise entspannt an ihrem persönlichen Lieblingsplatz genießen. Auf diese Weise geht es für die Gebeco-Gäste von Singapur weiter nach Kuala Lumpur, Malaysia und schließlich nach Ho-Chi-Minh Stadt. Hier endet die Kreuzfahrt. Die Reisenden blicken auf acht Tage Entspannung, Unterhaltung und Landausflüge zurück.

Für alle, die es bevorzugen Vietnam auf einer achttägigen Erlebnisreise zu erkunden, bietet Gebeco die Erlebniskreuzfahrt auch in umgekehrter Abfolge an: Starthafen ist dann Ho-Chi-Minh Stadt mit dem Endziel Singapur.

„Meeresbrise und Singapur (9 + 5 Tage)“, Gebeco Länder erleben

14-Tage-Erlebnis-Kreuzfahrt ab 2.910 € inkl. Flüge

Link zur Reise: www.gebeco.de/284S110

Termine 2021: 09.01.-22.01., 23.01.-05.02., 06.02.-19.02., 20.02.-05.03.2021

„Meeresbrise und Vietnam (7 + 8 Tage)“, Gebeco Länder erleben

15-Tage-Erlebnis-Kreuzfahrt ab 3.330 € inkl. Flüge

Link zur Reise: www.gebeco.de/286S105

Termine 2021: 14.01.-28.01., 28.01.-11.02., 11.02.-25.02., 25.02.-11.03.2021

Gebeco (Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation) ist mit jährlich rund 60.000 Gästen und 119 Mio. Euro Umsatz einer der führenden Veranstalter von Studien- und Erlebnisreisen im deutschsprachigen Raum. Seit der Gründung im Jahr 1978 steht Gebeco für Völkerverständigung und nachhaltiges Reisen. Die nachhaltige Unternehmensphilosophie ist von der unabhängige Zertifizierungsgesellschaft TourCert geprüft und seit 2011 durch das Nachhaltigkeits-Siegel „TourCert“ bestätigt. Im Gebeco Portfolio: weltweite Erlebnisreisen, Dr. Tigges Studienreisen, Privatreisen, Aktivreisen, Erlebnis-Kreuzfahrten und Abenteuerreisen mit goXplore. Authentische Begegnungen mit fremden Menschen und Kulturen stehen im Mittelpunkt.

