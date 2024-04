Signage im Außenbereich – Die digitale Outdoor Stele

Die digitale Outdoor Stele

Im Zeitalter der digitalen Transformation hat sich die Art und Weise, wie Informationen im Außenbereich und im öffentlichen Raum geteilt werden, grundlegend gewandelt. An der Spitze dieser Innovation stehen unsere digitalen Info-Stelen, die modernste Technologien mit neuen Kommunikationsansätzen verbinden.

Diese Stelen sind primär darauf ausgerichtet, wichtige Informationen effektiv zu vermitteln. Durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit und das elegante Design bieten sie eine Plattform, die sowohl für den privaten Sektor als auch für öffentliche Einrichtungen von großem Wert ist, indem sie eine klare und direkte Informationsübertragung in einer ästhetisch ansprechenden Form ermöglichen.

Ein technischer Überblick

Die digitale Werbe- und Info-Stele für den Outdoor-Bereich zeichnet sich durch mehrere moderne Merkmale aus:

– IP65 Zertifizierung garantiert Schutz gegen Wasser und Staub, was sie ideal für den Einsatz unter verschiedensten Wetterbedingungen macht.

– Ein extra helles Display mit 2.500 cm/d² sorgt dafür, dass Inhalte auch bei direkter Sonneneinstrahlung klar und deutlich sichtbar sind.

– Ein automatischer Sensor für die Helligkeitseinstellung passt die Displaybeleuchtung optimal an die aktuellen Lichtverhältnisse an, um sowohl Energieeffizienz als auch Lesbarkeit zu optimieren.

– Vandalismussicherheit dank robustem Design und Materialien, die gegen Beschädigungen geschützt sind.

– Eine eingebaute Heizung ermöglicht den Betrieb unter sämtlichen Wetterbedingungen, von eisigen Wintern bis zu heißen Sommertagen.

Inhalt mit Wirkung

Eine digitale Stele wird erst dann zu einem erfolgreichen Produkt, wenn sorgfältig überlegt wurde, welche Inhalte darauf angezeigt werden sollen. Der Schlüssel zu einer wirkungsvollen Präsentation liegt in der Integration von Bewegung und Animation, um die Aufmerksamkeit der Passanten zu erregen. Darüber hinaus spielen kontrastreiche Bilder und Grafiken eine wesentliche Rolle, da sie auch aus der Ferne gut erkennbar sind und somit die Sichtbarkeit der Inhalte gewährleisten. Eine durchdachte Farbpalette trägt ebenfalls zur Effektivität bei, indem sie die Lesbarkeit maximiert und gleichzeitig das visuelle Erscheinungsbild der Marke unterstützt. Schließlich ist die Auswahl der Schriftgröße und -art entscheidend, damit Texte auch bei schnellem Vorbeigehen leicht erfassbar sind. All diese Elemente zusammen ermöglichen eine Kommunikation, die nicht nur informativ, sondern auch ästhetisch ansprechend und für das Publikum attraktiv ist.

Wir bei der komma,tec redaction verstehen, dass die Entwicklung effektiver Inhalte für digitale Stelen mehr erfordert als nur technisches Know-how. Neben der Bereitstellung der Templates, die als Gerüst für die Präsentation Ihrer Inhalte dienen, bieten wir unseren Kunden eine umfangreiche Beratung zur Erstellung oder Auswahl dieser Inhalte. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Inhalte nicht nur visuell ansprechend sind, sondern auch die gewünschten Botschaften effektiv kommunizieren. Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die genau auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und die Ihrer Zielgruppe zugeschnitten sind. Mit unserer Expertise in der digitalen Kommunikation und einem tiefen Verständnis für visuelles Marketing unterstützen wir Sie dabei, das volle Potenzial Ihrer neuen Signage-Lösungen auszuschöpfen.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die Vielseitigkeit digitaler Stelen im Outdoor- und öffentlichen Bereich zeigt sich in einer breiten Palette von Anwendungsmöglichkeiten:

– Wegeleitung, um Besuchern Orientierung in komplexen Umgebungen wie Parks, Universitätscampus oder großen öffentlichen Plätzen zu bieten.

– Digitale Speisekarten oder Menüpläne, die in Echtzeit aktualisiert werden können, ideal für Restaurants und Cafés.

– Informationen für Touristen, einschließlich Sehenswürdigkeiten, Karten und spezielle Angebote, die die lokale Wirtschaft unterstützen.

– Anzeige von Veranstaltungen in Unternehmen für Besucher oder Mitarbeiter.

– Sicherheitshinweise, die in Notfällen schnell aktualisiert und kommuniziert werden können, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Digitale Info-Stelen revolutionieren die Art und Weise, wie wir im öffentlichen Raum kommunizieren. Durch ihre technischen Merkmale und die Fähigkeit, ansprechende Inhalte zu liefern, stellen sie eine unverzichtbare Ressource für Werbetreibende, Informationsanbieter und das Publikum dar.

Sie interessieren sich für unsere digitalen Informationslösungen? Kontaktieren Sie uns, und wir beraten Sie gerne, welche Lösung am besten zu Ihren Anforderungen passt.

Über die komma,tec redaction

Die komma,tec redaction ist ein Hamburger Premium-Anbieter für Digital Signage. Seit 2005 entwickelt das Unternehmen Digital Signage Lösungen mit der inhouse produzierten Content Management Software Display Star. Die Lösungen umfassen z. B. digitale Infoboards, Türschilder, Wegeleitsysteme, Werbedisplays und Empfangsmonitore. Neben der Software stellt die komma,tec redaction auch die passende Digital Signage Hardware bereit. Die Beratung, Konzeption, Contentproduktion, Installation und ein umfangreicher Support runden ihr Profil ab: www.kommatec-red.de

