Sieben Awards für SCHACHZUG aka THESE GUYS in den USA

Inklusive Auszeichnung zur PR Agency of the Year

Die Agentur SCHACHZUG aka THESE GUYS freut sich über weitere Anerkennungen für ihre Projekte. Kurz nachdem sie mit zwei Heavent Awards ausgezeichnet wurde, erhielt sie bei den MUSE Creative Awards in den USA sieben weitere Auszeichnungen und festigt damit ihren Ruf als eine der führenden Kreativ-Agenturen in Deutschland.

Gewürdigt wurde mit Platin das Projekt „BMW: Battery Cell Manufacturing Insights“ in der Kategorie „Event – Celebration Event“ für die BMW Group. Eine weitere Platin-Auszeichnung nahm das Projekt „Volkswagen: F.A.T. Ice Race“ in der Kategorie „Experiential & Immersive – Promotions & Stunts“ in Empfang.

Insgesamt drei Gold Muse Awards konnte SCHACHZUG aka THESE GUYS für seine Kunden Škoda und Volkswagen verbuchen. Eine dieser Auszeichnungen gab es für das Projekt „Volkswagen CES: AI Integration & Golf GTI Unveiling“ in der Kategorie „Strategic Programm – Product Launch“. Für den Kunden Škoda konnte sich das Kreativunternehmen aus Erlangen über zwei Gold-Ehrungen freuen. Diese gab es für die Projekte „Škoda Kodiaq: Discover a new kind of space“ und „Škoda: A truly „Superb“ World Premiere“ in der Kategorie „Experiential & Immersive – Launch Event“.

Besondere Highlights waren zwei Auszeichnungen in Platin und Gold für die Agentur selbst. So wurde SCHACHZUG aka THESE GUYS für den globalen „Volkswagen ID.7 Launch auch noch Platin sowie der Titel „PR Agency oft the Year“ verliehen, während es einen Gold-Award für das „THESE GUYS. Experiential Lab | xKPI ecosystem“ in der Kategorie “Best Agency Awards – Best New Agency (<24 Monate) gab.

Die Muse Creative Awards wurden 2015 von der International Awards Associate (IAA) als Teil des MUSE Awards-Programms ins Leben gerufen, um herausragende Leistungen und Innovationen in den Bereichen kreatives Design, Werbung und digitale Medien zu würdigen und auszuzeichnen. Mit über 10.000 Einreichungen aus über 75 Ländern zählen die Muse Awards zu den größten Kreativ-Wettbewerben.

Bildunterschrift: Dreimal Platin und viermal Gold für SCHACHZUG aka THESE GUYS bei den Muse Creative Awards 2024 in den USA (Fotos: SCHACHZUG, BMW Group, Volkswagen AG, Škoda Auto a.s.)

SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH

Die SCHACHZUG GmbH aus Erlangen zählt zu den führenden Unternehmen der Event-Branche und wurde 2008 gegründet. Die Kreativagentur setzt internationale Projekte in den Bereichen Brand Experience und Live Communication um und verfügt über eine tiefgehende Expertise in den Branchen Automotive, Technologie und Premium/Lifestyle. Die Mission ist immer: Den Status Quo herausfordern. Grenzen als Einladung verstehen. Das Neue neu kreieren. Dafür setzt SCHACHZUG intelligente Strategien, überraschende Kreationen und zukunftsweisende Technologien ein. Die GWA- und Forward-Mitgliedsagentur ist für Prototypen TISAX-zertifiziert durch den TÜV Nord.

