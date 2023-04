Sicherheit mit optimierter Persönlicher Schutzausrüstung

Arbeitsschutz an hitzeexponierten Arbeitsplätzen in der Stahl- und Aluminiumindustrie, in Gießereien und Wärmebehandlungsanlagen

Mit dem neuen „HITZESCHUTZ kompakt“-Paket, das JUTEC auf der GIFA vorstellt, gibt das Unternehmen den Sicherheits-Fachkräften ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie ihren Kolleginnen und Kollegen an hitzeexponierten Arbeitsplätzen ein Maximum an Sicherheit schaffen können. Das in der Branche einmalige Konzept vereint die ausführliche Analyse des Ist-Zustandes mit konkreten Empfehlungen für die individuelle Persönliche Schutzausrüstung.

Hitze-Arbeitsplätze – zum Beispiel in der Stahl- und Aluminiumindustrie, in Gießereien und an Wärmebehandlungsanlagen – erfordern individuelle Lösungen, denn jeder Arbeitsplatz stellt andere Herausforderungen an die Persönliche Schutzausrüstung (PSA). In der täglichen Praxis haben die Sicherheits-Fachkräfte in diesem Bereich eine Vielzahl komplexer Vorschriften und Gesetze zu beachten.

Mit „HITZESCHUTZ kompakt“ stellt JUTEC seinen Kunden ein Paket konkreter Maßnahmen zur Verfügung, die individuell auf den jeweiligen Arbeitsplatz abgestimmt sind. Es umfasst einen Aktionsplan, der alle Schritte von der Analyse der Situation am jeweiligen Arbeitsplatz bis zur Zertifizierung entsprechend der PSA-Schutzverordnung umfasst.

In fünf Schritten begleiten die Experten von JUTEC den Auswahlprozess:

1. Analyse des Ist-Zustandes vor Ort

2. Bewertung des Risikos und der Gefährdung, die für jedes Projekt verpflichtend ist

3. Empfehlungen zur Auswahl der geeigneten und zugelassenen Gewebe sowie der gesamten Schutzbekleidung mit Hinblick auf Sicherheit und Tragekomfort

4. Nachweis der Sicherheit – unter anderem mit einem Übergussversuch mit flüssigem Metall

5. Zertifizierung der eingesetzten Hitzeschutzlösung mit dem JUTEC-Siegel, das bestätigt, dass alle Regeln und Verordnungen eingehalten sind

Stephan Muscheites, der Vertriebsleiter bei JUTEC, kennt die Situation der Praktiker: „Wir wissen, dass die Sicherheits-Fachkräfte ständig mit neuen Richtlinien aus unterschiedlichen Bereichen konfrontiert werden. Und die Hitzearbeitsplätze sind dabei nur ein kleiner Teil. Deshalb haben wir „HITZESCHUTZ kompakt“ entwickelt: Mit einem strukturierten Prozess und der abschließenden Zertifizierung sind unsere Kunden sicher, dass die PSA-Verordnung fur hitzeexponierte Arbeiten eingehalten ist und die Mitarbeiter vor Ort sicher arbeiten.“

JUTEC auf der GIFA/METEC/THERMPROCESS/NEWCAST 2023

Düsseldorf 12. bis 16. Juni 2023

Halle 10 / Stand H40

Über JUTEC

Die 1987 gegründete JUTEC GmbH hat bis heute über 18.000 unterschiedliche Produkte für den Hitzeschutz, die Isoliertechnik und den Schutz vor Laserstrahlen entwickelt und zählt in diesem Bereich zu den führenden Herstellern Europas. Lösungen von JUTEC werden bei Umgebungs- und Materialtemperaturen von 200 bis zu 4.000 °C eingesetzt.

Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeiten und fertigen am Firmensitz im niedersächsischen Rastede – und ausschließlich dort – individuelle und maßgeschneiderte Lösungen nach Kundenwunsch. Als Basismaterial setzt JUTEC seine selbst entwickelten, zertifizierten Materialkombinationen ein, die von unabhängigen Prufinstituten geprüft und zertifiziert sind.

Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern. Es ist nach dem Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert, außerdem ist die Produktion gemäß Modul D der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und Modul D der Richtlinie 2014/90/EU für Schiffsausrüstung geprüft.

Firmenkontakt

JUTEC Hitzeschutz und Isoliertechnik GmbH

Stephan Muscheites

Am Autobahnkreuz 6-8

26180 Rastede

+49 4402 8632-0



http://www.jutec.com

Pressekontakt

VIP Kommunikation

Regina Reinhardt

Dennewartstraße 25-27

52068 Aachen

+49 241 89468-24



http://www.vip-kommunikation.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.