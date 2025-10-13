Sicherheit durch Digitalisierung: Wie idem telematics mit EBPMS die Bremsenüberwachung revolutioniert

Mit dem Electronic Brake Performance Monitoring System (EBPMS) bringt idem telematics eine intelligente, digitale Lösung auf die Straße, die genau hier ansetzt. EBPMS überwacht die Bremsleistung kontinuierlich im laufenden Betrieb, erkennt Abweichungen frühzeitig und ermöglicht so eine bedarfsgerechte Wartung. Das Ergebnis: mehr Sicherheit, weniger Ausfälle – und ein entscheidender Fortschritt in Richtung smarter, vernetzter Fuhrparks.

Permanente Kontrolle statt punktueller Prüfungen

EBPMS misst und analysiert während jeder Fahrt die Bremsvorgänge des Trailers. Kombiniert mit den Daten des Telematiksystems entsteht ein präzises Bild über den tatsächlichen Zustand der Bremsanlage – unter realen Bedingungen, mit Ladung, auf der Straße. Werden Auffälligkeiten erkannt, informiert das System automatisch den Flottenmanager. So lassen sich potenzielle Risiken erkennen und beheben, bevor sie zur Gefahr werden.

Im Gegensatz zu klassischen Rollenprüfstandtests, die nur Momentaufnahmen liefern, arbeitet EBPMS permanent und datenbasiert. Dadurch entsteht ein echter Mehrwert: Die Bremsleistung wird im Zeitverlauf bewertet, Trends werden sichtbar, und Wartungen können gezielt geplant werden – nicht nach Kalender, sondern nach Bedarf.

Bedarfsgerechte Wartung spart Zeit und Kosten

Die intelligente Analyse des Systems ermöglicht es, Wartungsintervalle flexibel zu gestalten. Wenn keine Auffälligkeiten vorliegen, entfällt der unnötige Werkstattaufenthalt. Wenn Handlungsbedarf besteht, wird er automatisch gemeldet. Das spart Zeit, reduziert Stillstände und senkt Wartungskosten – bei gleichzeitig höherer Betriebssicherheit.

Ein Blick nach Großbritannien zeigt, welches Potenzial in der Technologie steckt: Dort können dank EBPMS-basierter Systeme verpflichtende Rollenprüfstandtests bereits entfallen. Die britische Verkehrsbehörde DVSA (Driver and Vehicle Standards Agency) erkennt die elektronische Bremsenüberwachung offiziell an. Ein starkes Signal – und ein Beispiel, dem Europa folgen sollte.

Perfekt integriert in cargofleet 3

Die EBPMS-Lösung von ist nahtlos in die All-in-One Telematikplattform cargofleet 3 integriert. Sobald eine unzureichende Bremsleistung erkannt wird, übermittelt das System automatisch eine Meldung an den digitalen Wartungskalender. Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen können dabei individuellen EBPMS-Wartungsplänen zugeordnet werden. So entsteht ein automatisierter Prozess: Erkennen, Planen, Warten – vollständig dokumentiert und transparent.

Für Flottenbetreiber bedeutet das weniger Administrationsaufwand, mehr Planungssicherheit und eine lückenlose Wartungshistorie. Die Kombination aus EBPMS und cargofleet 3 schafft damit eine neue Qualität in der Flottensteuerung: datenbasiert, effizient und sicher.

Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

Rund 15 Prozent der Unfälle mit schweren Nutzfahrzeugen sind auf technische Defekte zurückzuführen – häufig auf Bremsen. Eine durchgängige, intelligente Überwachung könnte einen Großteil dieser Vorfälle verhindern. EBPMS ist damit nicht nur ein Instrument für Effizienz, sondern ein aktiver Beitrag zur Verkehrssicherheit in Europa.

Fazit: idem telematics macht Sicherheit messbar

Mit der EBPMS-Lösung beweist idem telematics, wie Digitalisierung echten Mehrwert schafft. Durch permanente Überwachung, automatische Auswertung und smarte Integration ins Flottenmanagement entsteht ein System, das Leben schützt, Kosten senkt und Prozesse vereinfacht. (Quelle: idem telematics)