Sicherheit am Arbeitsplatz mit effektiven Lockout-Tagout Systemen

Nur mit effektiven Lockout-Tagout Systemen ist Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet. MAKRO IDENT stellt das umfangreiche Sortiment an Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen, Scafftag-Kontrollsysteme und Industrie-Bindemittel vor.

Als zertifizierter Brady-Distributor und GOLD-EXPERT-Partner sind bei MAKRO IDENT alle Brady-Artikel erhältlich. Dies umfasst mehr als 36.000 Artikel. Darunter auch ein großes Lockout-Tagout Sortiment mit einigen Hundert Artikeln. Dies umfasst auch das bekannte Lockout-Tagout Schulungsprogramm und geht bis hin zu hocheffizienten Industrie-Bindemitteln.

Zur Vermeidung von Arbeitsunfällen ist das erste, was ein Unternehmen zu tun hat, seine Mitarbeiter gründlich zu schulen. Diese müssen grundlegendes Verstehen über Lockout-Tagout erhalten. Nur wer auch wirklich verstanden hat, wofür Lockout-Tagout gut ist und wie man die Systeme richtig verwendet, kann Arbeitsunfälle vermeiden.

Aus diesem Grund ist bei MAKRO IDENT – neben der Vielzahl unterschiedlicher Sicherheitslösungen – das bekannte und effektive LoTo-Schulungsprogramm erhältlich. Es richtet sich an Verantwortliche für die Arbeitssicherheit und an alle Mitarbeiter, die mit gefährlichen Energiequellen zu tun haben. Ein Wissenstest für Mitarbeiter soll zudem erreichen, das Wissen des Mitarbeiters zu testen und zu prüfen, ob er alles verstanden hat.

Nachdem der Mitarbeiter weiß, was Lockout-Tagout (LoTo) ist, kennt er nun auch die Vorteile und verschiedene Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, die im Schulungsprogramm vorgestellt wurden. Damit zukünftige Wartungs- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen nicht in einem Desaster enden, ist bei MAKRO IDENT die Sicherheitssoftware LINKE360 und Lockout-Writer erhältlich. Mit diesen beiden Sicherheits-Softwarelösungen können sehr genau Verfahrensanweisungen in Wort und Bild pro Maschine und Anlage erstellt werden.

Das heißt: pro Anlage – wird genau und Punkt für Punkt – z.B. vom Arbeitssicherheitsleiter schriftlich festgelegt, was Mitarbeiter an der jeweiligen Anlage zu tun haben und tun dürfen während einer Wartung oder Reparatur. Es können Bilder von bestimmten Gefahrenquellen integriert werden, bestimmte Richtlinien und Regelungen bzw. Anweisungen darüber, wie eine Anlage oder ein Bereich abzusperren ist, beschrieben werden. Oder wer vorher der durchzuführenden Wartung zu benachrichtigen ist. Wie und mit was abzusperren ist usw. Genauso können hier Anweisungen beschrieben werden, was zu tun ist, wenn die Arbeiten erledigt sind.

Zur Kennzeichnung gefährlicher Energiequellen verfügt MAKRO IDENT über eine Vielzahl verschiedenster Anhänger und Aufkleber in verschiedenen Farben und Größen. Das beginnt vom kleinen Piktogramm bis hin zu großen Sicherheitsbeschriftungen.

Damit Unternehmen auch ihre eigenen Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen erstellen können, sind entsprechende Schilderetikettendrucker sowie Schneideplotter erhältlich, wie z.B. der Brady BBP37. Mit diesem Drucker können kleine bis große Etiketten und Banner in verschiedenen Farben gedruckt werden. Buchstaben, Zahlen und Symbole können mit diesem Drucker exakt ausgeplottet werden, wie auch gut sichtbare Schilder für die Lean-Kennzeichnung. Der BBP37 ist bereits in vielen Unternehmen ein wertvoller Begleiter in der Sicherheitskennzeichnung geworden.

Um alle möglichen Energiequellen auch absperren zu können, sind einige Hundert verschiedene Verriegelungen, Absperrvorrichtungen und Blockiersysteme erhältlich. Dazu verschiedene Kabelverriegelungen und ein umfangreiches Sortiment an Sicherheitsschlössern in unterschiedlichen Schließsystemen, Farben, Größen, Materialien usw.

Für die verschiedensten Ausrüstungsgegenstände im Unternehmen, wie zum Beispiel Leitern, Gabelstapler, Gerüste, Hebevorrichtungen, Maschinen usw. sind die Visuellen Sicherheitskontrollsysteme Scafftag erhältlich. Diese bestehen aus einer Halterung mit Warnhinweis und Einsteckschildern für den schriftlichen Nachweis der aktuell durchgeführten Wartung, Prüfung oder Inspektion. Diese sorgen für eine eindeutige Sicherheitskennzeichnung von Ausrüstungsgegenständen und verhindert Unfälle am Arbeitsplatz.

Um verschüttete Flüssigkeiten schnell aufnehmen zu können und diese auch günstig zu entsorgen, sind bei MAKRO IDENT auch Ölbindemittel und Universalbindemittel in verschiedensten Ausführungen erhältlich. Diese sind für Industrie, Werkstätten, Labore, Tankstellen usw. entwickelt worden. Darunter auch das bekannte hocheffiziente organische Bindemittel SpillFix aus weichem Kokosnussmaterial, das mit jeder Art von Flüssigkeit fertig wird.

Weitere Informationen sind zu finden unter https://www.makroident.de/lockout-tagout/lockout-tagout.html

