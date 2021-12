Sichere Zielgruppenkontakte mit Broadcast-Events auch während der Pandemie

Aventem bietet vollausgestattete Studios für digitale und hybride Formate

Nicht schon wieder einen Event absagen?! Leider doch. Präsenz-Veranstaltungen werden Pandemie-bedingt zurzeit wieder reihenweise abgesagt. Um trotzdem in Kontakt zu bleiben und die Beziehung zu pflegen, bietet Aventem als Production Company eine sichere Alternative in seinem Streaming-Studio Hilden und hilft bei der Umsetzung von Live- auf Broadcast-Events. Dazu erklärt Aventem Geschäftsführer Holger Niewind: „Damit die wertvolle und wichtige Verbindung zu Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern nicht abreißt, kreieren wir mit unseren Kunden einen starken digitalen Event, um die Kommunikation fortzusetzen. In kürzester Zeit gelingt es uns, den Live-Event in unseren Studios oder auch in einer vom Kunden gewünschten Location umzusetzen, um die gewünschten Informationen an die Zielgruppen zu bringen, die Menschen zu begeistern und den Kontakt zu festigen.“

Als einer der ersten Veranstaltungstechnikdienstleister konnte die Aventem GmbH aus Hilden bei Düsseldorf bereits im März 2020 ein vollausgestattetes Streaming-Studio für digitale und hybride Formate für ihre Kunden eröffnen. Rund 200 digitale und hybride Veranstaltungen setzte Aventem für seine Kunden im Studio H seit Pandemiebeginn erfolgreich um. Für unterschiedlichste Eventformate bietet das Studio einen sicheren Zugang ohne räumliche Beschränkungen zu Kunden, Mitarbeitern und anderen Zielgruppen.

Das flexibel nutzbare Studio verfügt unter anderem über eine gehobene Medien- und Telekommunikationsausstattung, die Raumgröße lässt sich über ein Vorhangsystem variabel gestalten und das komplette Setup des Aventem Streaming Studios lässt sich variabel nutzen. Vom Webinar über Betriebsversammlungen, Infotalks, Pressekonferenzen, Produktpräsentationen bis hin zu Online-Hauptversammlungen können Events aus dem Hildener Studio auch unter Einbeziehung weiterer Online-Teilnehmer über alle gängigen Plattformen gestreamt werden. Die benötigte Technik für die meisten Anwendungen ist bereits installiert, so dass Kunden das Studio ohne Vorlaufzeit buchen und nutzen können – ein dieser Zeit unschätzbarer Vorteil. Darüber hinaus stellt Aventem leistungsfähige Online-Tools für Chats und Abstimmungen zur Verfügung. Sind weitere Ergänzungen und Anpassungen erforderlich, kann die hauseigene Aventem IT kurzfristig kundenseitig genutzte Plattformen oder Verbreitungswege implementieren. Das komplette Angebot hat das Unternehmen auf der Website aventem.digital zusammengefasst.

Für spezielle Ausstattungswünsche steht zusätzlich das komplette Portfolio von Aventem zur Verfügung. Ausgefeilte Hygienekonzepte, regelmäßige Testungen und eine lückenlose Besucherregistrierung am Produktionsort ergänzen das Leistungsspektrum des Dienstleisters ebenso wie die Bereitstellung sämtlicher Services und Medien, die bei der Produktion erforderlich sind.

Mit der zunehmenden Bedeutung digitaler Events hat der Full-Service-Dienstleister sein Angebot kontinuierlich ausgebaut und bietet mittlerweile Studios in Düsseldorf, Essen, Mülheim sowie vier Studios am Firmenstandort Hilden an. Dafür wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet. Im deutschlandweiten Location-Ranking 2021 schaffte es das Studio in Hilden unter die TOP 10 und im Eventdienstleister-Ranking wurde Aventem als Eventdienstleister – wie in den letzten fünf Jahren auch – in allen Kategorien unter die TOP 3 gewählt.

Bildunterschrift: Holger Niewind (Foto: Aventem)

Aventem bietet sowohl die klassischen veranstaltungstechnischen Dienstleistungen der Bereiche Licht, Bild- und Tontechnik als auch die gesamte Umsetzung von Projekten in professioneller Qualität an. Bei Agenturen, Medien sowie Industrieunternehmen ist Aventem ein gefragter Partner für die Umsetzung von Messen, Corporate Events, Großveranstaltungen und TV-Sendungen. Dafür bietet das Unternehmen modernes, technisches Equipment und Produktionsstätten für Dekorations- und Messebau aus einer Hand. Das Leistungsspektrum für Broadcast-Events ist auf der Website aventem.digital zusammengefasst.

