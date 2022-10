Showtime in Atlantic City

Wenn sich mit dem Ende des Sommers der Strand von Atlantic City leert und vom Ozean eine frische Brise über den historischen Boardwalk weht, geht es in den großen Kasino-Hotels der Stadt umso heißer her. Entertainment genießt in Atlantic City immer Hochsaison.

Regelmäßig glänzt die Glücksspielmetropole als Austragungsort großangelegter Sportveranstaltungen – so auch am 8. und 9. Oktober 2022, wenn einige der stärksten Männer Amerikas sprichwörtlich ihre Muskeln in Atlantic City spielen lassen. Im Hard Rock Hotel & Casino werden an diesen zwei Tagen die neuesten Mitglieder der Atlantic City Boxing Hall Of Fame gefeiert. Zeitgleich treten im Tropicana Casino & Resort über 1.000 Bodybuilder in mehr als 20 Wettkämpfen um den Titel des Mr. America 2022 gegeneinander an.

Wer auf der Suche nach einer Veranstaltung mit Kultstatus ist, findet sie in Atlantic City garantiert.

Diesem Anspruch wird auch der Konzert-Kalender der Stadt gerecht. Am 15. Oktober geben sich unter anderem die legendären B-52″s gemeinsam mit KC and The Sunshine Band im Ocean Casino Resorts die Ehre. Nur eine Woche später rocken ZZ Top dieselbe Bühne. Fans von Schauspieler und Comedian Adam Sandler können sich am 28. Oktober in der Hard Rock’s Etess Arena von seinem musikalischen Talent überzeugen. Tags darauf heizt dann auch schon die „Queen of Hip-Hop & Soul“, Mary J. Blige zusammen mit Ella Mai und Queen Naija dem Publikum in der Jim Whelan Boardwalk Hall ein. Der Konzert-Reigen reißt in Atlantic City niemals ab. Mit Hits wie Waiting for a Girl Like You haben sich die Foreigner in den 1980er Jahren in die Herzen ihrer Fans gespielt. Am 11. November sind sie live im Hard Rock Hotel & Casino zu hören. 24 Stunden später führt der italienische Superstar Eros Ramazzotti in der Hard Rock’s Etess Arena die hochkarätige Konzert-Serie fort.

Show-Lust am Boardwalk

Rund um Halloween dominieren Shows mit Gruselfaktor den Eventkalender der Stadt. Mit der Rocky Horror Picture Show kehrt am 28. Oktober ein Klassiker nach Atlantic City zurück und gibt den Time Warp im luxuriösen Borgata Hotel Casino & Spa. Unter dem Titel Electric Halloween lädt der Anchor Rock Club & Bourre am selben Abend zu einem thematischen Music & Arts Festival ein und selbst beim Atlantic City Ballet geht es im Herbst blutig zu: Am 29. Oktober haucht das Ensemble im Caesars Circus Maximus Theater dem berühmtesten Vampir der Welt für einen Abend Leben ein: Dracula.

https://www.atlanticcitynj.com/events/

Ausflugstipp: Smithville Village

Gerademal 15 Autominuten von Atlantic City entfernt bietet sich Smithville Village für einen ausgedehnten Schaufensterbummel an. Das historische Städtchen ist berühmt für seine Vielzahl an überaus charmanten Geschäften, Restaurants und Inns. Als Ausflugsziel für die ganze Familie überzeugt Smithville Village auch in Sachen Entertainment. Einen ganz besonderen Zauber versprüht der Ort in der Weihnachtszeit. Beginnend mit Thanksgiving, dieses Jahr also am 24. November, bis zum Dreikönigsfest am 6. Januar tanzen alljährlich im Rahmen der Holiday Light Show 120 beleuchtete Weihnachtsbäume über den Lake Meone. Für den 26. und 27. November 2022 steht am ersten Adventwochenende ein weiteres Highlight auf dem Programm: Die Premiere des Dicken“s Fest mit einer Musical-Version von „A Christmas Carol“. Der Eintritt ist kostenlos. https://www.historicsmithville.com

Meet AC präsentiert: Atlantic City Voices

In ihrer monatlichen Podcast-Serie Atlantic City Voices sprechen Marketingdirektorin Karina Anthony und Kommunikationsmanagerin Jessica Kasunich mit Entscheidungsträgern aus Tourismus und Politik über die Dinge, die das Reiseziel Atlantic City bewegen. Reinhören lohnt sich. In Folge 4 stellen die beiden Moderatorinnen die aktuellsten Neueröffnungen der Stadt vor. Folge 5 ist dem Absecon Lighthouse gewidmet. Geschäftsführer Jean kennt sämtliche historischen Fakten des Leuchtturms und die Verantwortung seiner Position gegenüber der Community. Folge 8 entführt in die Tanger Outlets The Walk, jedoch nicht zum Shoppen, sondern zum Gespräch mit Hayley Botts, die aus Liebe zur Umwelt Bienen auf dem Dach der Mall züchtet. Sämtliche Ausgaben finden sich zum kostenlosen Download auf Spotify oder auf der Website von Meet AC unter https://meetac.com/pages/atlantic-city-voices

Nicht nur die Nähe zu New York oder Philadelphia machen Atlantic City zu einem attraktiven Reiseziel an der Ostküste der USA. Die Stadt am Atlantik hat eine Menge zu bieten, allen voran die herrlichen Strände und der legendäre Boardwalk. Egal, ob man sich für historische und kulturelle Attraktionen interessiert, fantastische Einkaufsmöglichkeiten oder den Nervenkitzel im Casino sucht, große Stars live erleben oder doch lieber das Outdoorangebot zu Wasser und zu Lande nutzen möchte – Atlantic City hat für jeden Geschmack das Passende zu bieten.

Bildquelle: @MichaelCollins