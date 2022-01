Shokz (ehemals AfterShokz) stellt OpenRun Pro vor: Sportkopfhörer mit Knochenschall der 9. Generation

Der professionelle Sport-Kopfhörer OpenRun Pro ist das neue Flaggschiff-Modell von Shokz (ehemals AfterShokz) und bietet exzellenten Sitz, kompromisslose Sicherheit und hervorragende Klangqualität mit der neuesten Generation der patentierten Bone-Con

Austin, Texas, 5. Januar 2022 – Mit neuem Namen und bewährter Qualität überzeugen die Bone-Conduction-Sportkopfhörer von Shokz Athleten weltweit: Durch ihr offenes Design bleiben die Ohren frei und Gefahrenquellen auch bei intensivem Training hörbar. Mit dem heute im Rahmen der CES 2022 vorgestellten OpenRun Pro definiert Shokz neu, was ein Kopfhörer mit Knochenschall zu leisten imstande ist: Besserer klang, höherer Tragekomfort und sicherer Sitz bei hervorragender Laufzeit und ungetrübter Umgebungswahrnehmung. Der OpenRun Pro ist zu Recht das neue Flaggschiff-Modell von Shokz und ist ab Ende Februar 2022 in den Farben Schwarz und Blau für eine UVP von 189,95 Euro in Deutschland verfügbar. Die Farben Beige und Pink werden später verfügbar sein.

Shokz: Top Qualität und innovative Technologie

So wie die Namensänderung von AfterShokz zu Shokz den Kern der Marke weiter geschärft hat, ist auch der OpenRun Pro das Ergebnis einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, die der Hersteller seit seiner Gründung vor über zehn Jahren verfolgt. Grundlage bildet seit jeher die Knochenschall-Technologie, bei der Schallwellen nicht über die Gehörgänge ans Innenohr geleitet werden, sondern über die Wangenknochen. So bleiben die Ohren frei, für noch mehr Sicherheit durch uneingeschränkte Umgebungswahrnehmung beim Sport.

Knochenschall mit mehr Bass und hervorragendem Klang

Mit Shokz TurboPitchTM, der inzwischen neunten Generation der patentierten Bone-Conduction-Technologie, genießen die Besitzer des neuen Shokz OprenRun Pro jetzt noch kraftvollere Bässe, akzentuierte Mitten und besonders klare Höhen bei gleichzeitig optimiertem Vibrationsverhalten. Von der liebevoll ausgewählten Playlist fürs Lauftraining bis hin zur neuesten Folge des Lieblings-Podcast bei der Fahrradtour – noch nie klang Knochenschall so hervorragend.

Exzellente Ergonomie, sicherer Sitz

Die hochwertigen, ergonomisch geformten Titanbügel des OpenRun Pro garantieren einen angenehmen, sicheren Sitz, selbst bei heftigen Kopfbewegungen. Ob beim schweißtreibenden Lauftraining oder in Kombination mit einem Fahrradhelm während langer Radtouren: das offene Design erlaubt die ungetrübte Umgebungswahrnehmung und die einfache Kommunikation mit dem Trainingspartner. Die Bedienknöpfe wurden darüber hinaus vergrößert, für eine einfachere Kontrolle der Lautstärke und Playlist. Mit der neuen Shokz APP für iOS und Android ist es zudem möglich, den Klang von Sprachübertragungen nochmals zu optimieren – ideal für Podcasts und Telefonate. Außerdem kann das Bluetooth-Multipoint-Pairing aktiviert werden, um den OpenRun Pro mit mehreren Mobilgeräten zu koppeln.

Profi beim Sport und praktisch im Büro

Der ausdauernde Akku des Shokz OpenRun Pro erlaubt bis zu zehn Stunden Wiedergabe von Musik, Hörbüchern, Podcasts oder Telefonaten. Dank Quick Charge genügen fünf Minuten Ladezeit am magnetischen Kabel für bis zu 1,5 Stunden sportliches Hörvergnügen. Regenwetter, Schweiß und Staub steckt der Sport-Kopfhörer mit seiner IP55-Zertifizierung mühelos weg. Auch während der Arbeitszeit ist der OpenRun Pro ein ausdauernder Begleiter und wird dank seines geräuschunterdrückenden Mikrofons mit Dual-Noice-Cancelling-Technologie zum praktischen Headset, das beste Sprachverständlichkeit ermöglicht und angenehm zu tragen ist.

Preis und Verfügbarkeit

Die Kopfhörer und Headsets von Shokz sind im ausgesuchten Fachhandel sowie im Onlinehandel und im Webshop auf de.shokz.com erhältlich. Inklusive sind zwei Jahre Garantie sowie 30 Tage Erstattungs- und Umtauschrecht.

Die Shokz OpenRun Pro Sport-Kopfhörer werden voraussichtlich ab Ende Februar 2022 in den Farbvarianten Schwarz und Blau für eine unverbindliche Preisempfehlung von 189,95 Euro verfügbar sein. Die weiteren Farbvarianten Pink und Beige sind zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich.

Link zu ausgewähltem Bild- und Pressematerial:

https://aftershokz.rtfm-pr.de/Shokz_Openrun_Pro.zip

Link zur Offiziellen Seite

https://bit.ly/de_shokz_com

Amazon-Shop

https://bit.ly/amazon_shokz_de

Über AfterShokz

Seit der Gründung im Jahr 2011 hat AfterShokz das Leben der Menschen verbessert und verändert mit der einzigartigen Bone-Conduction-Technologie die Art und Weise, wie wir hören. Die preisgekrönten AfterShokz-Kopfhörer bieten dank einer Reihe von patentierten Audiotechnologien und ihrem offenen Design erstklassigen Stereoklang und versprechen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

Für AfterShokz stehen Innovationen und die Umgebungswahrnehmung im Fokus. Die Marke hat sich dem sicheren Lauf-Sport verschrieben und ist offizieller Kopfhörer-Partner des England Athletics Verbands. Kopfhörer mit Bone-Conduction-Technologie zudem die einzigen Kopfhörer, die nach den UK Athletics Wettkampfregeln für alle Straßenläufe zugelassen sind. Mehr Informationen auf: aftershokz.com.de

Pressemeldung von AfterShokz LLC, 3200 Gracie Kiltz Ln, Austin, TX, 78758-3002, United States, versendet durch rtfm GmbH, Flößaustraße 90, 90763 Fürth, Amtsgericht Fürth, HRB15770, USt-ID: DE308359421, Geschäftsführer: Frank Mischkowski.

Firmenkontakt

Aftershokz LLC

Aftershokz LLC

Gracie Kiltz Ln 3200

78758 Austin, Texas

+49(0)911 310 910 0

aftershokz@rtfm-pr.de

http://www.aftershokz.com.de

Pressekontakt

rtfm GmbH | communication – content – consulting

Frank Erik Walter

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99

aftershokz@rtfm-pr.de

http://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.