SheerID erweitert Plattform um MarketingHub und DataConnector

Erstmalig steht Vermarktern eine Gesamtlösung für die Kundenakquise, Angebotsverifizierung und Datenintegration in Martech-Stacks zur Verfügung

SheerIDSheerID, der weltweit führende Anbieter von Identitätsüberprüfungen für den Handel, gab heute die Einführung von zwei bedeutenden Plattformfunktionen bekannt. Die Funktionen vereinfachen die Kundenakquise und -bindung für das Zielgruppenmarketing.

Der neue Marketing Hub ist ein Marktplatz, mit dem Unternehmen datengesteuerte Marketingprodukte, Agenturdienstleistungen und Earned-Media-Lösungen zentral verwalten können. Die Daten Konnektoren nutzen die von den Verbrauchern bereitgestellten und von SheerID verifizierten First-Party-Daten und speisen sie in über 400 Martech-Lösungen wie die BI-, CRM- und CDP-Systeme einer Marke ein. Beide Produkte unterstützen personalisiertes Marketing.

Marketing Hub

Die Einführung von Angeboten für geschlossene Zielgruppen weltweit ist eine bewährte Strategie, um Neukunden wie Studenten, Lehrer und Mitarbeiter im Gesundheitswesen zu gewinnen. Untersuchungen haben zum Beispiel gezeigt, dass 90 % der Studenten, die über ein Gated Offer kaufen, dieses mit anderen teilen. Diese authentische, organische „Werbung“ senkt die Akquisekosten und erzielt eine Investitionsrendite von 337 %, laut einer Studie von Forrester Consulting, die von SheerID in Auftrag gegeben wurde.

Viele Unternehmen benötigen Unterstützung beim Zielgruppenmarketing. Der neue Marketing Hub ermöglicht Marken, die Reichweite und Kommunikation mit Zielgruppen zu verbessern und bietet Zugang zu:

– Agentur-Paketen. SheerID hat strategische Partnerschaften mit US-Agenturen wie Refuel Agency und The Campus Agency geschlossen, um sofort einsetzbare, ergebnisorientierte Pakete zu erstellen. Marken können so Komplett-Kampagnen für digitales und soziales Marketing, Markeninhalte und -videos für z.B. Studenten und Lehrer sofort starten. Sowohl Refuel als auch The Campus Agency haben erfolgreiche Kampagnen für Spotify, Adobe, T-Mobile und weitere namhafte Marken erstellt.

– Datengesteuertes Marketing. SheerID hat sich mit führenden Datenpartnern zusammengetan, um Opt-In-Verbraucherdatenlisten bereitzustellen. Diese können für Omnichannel-Kampagnen wie E-Mail, Social Media, Direktwerbung und Onlinewerbung verwendet werden.

– Earned Media Best Practices. Als SheerID-Kunde erhalten Marken Zugang zu den Ressourcen und bewährten Praktiken, die den Einsatz von Gated Offers beschleunigen. Diese bestehen aus Webinaren, Marktplätzen, Medienangeboten und mehr.

Daten Konnektoren

Ein der Herausforderungen im B2C-Marketing ist das Sammeln von qualitativ hochwertigen Erstanbieterdaten, die sich problemlos für Remarketing und Engagement nutzen lassen. Oft stecken die Daten in einer Marketingplattform eines Drittanbieters oder in einem Datensilo fest. Die DataConnectors in der SheerID-Plattform lösen dieses Problem, indem sie verifizierte Opt-in-Kundendaten sofort an über 400 Marketinglösungen im Tech-Stack einer Marke wie Salesforce, Adobe, AWS und viele andere weiterleiten. Mit DataConnectors können Vermarkter diese wertvollen First-Party-Daten einfach zu einem Kundenprofil hinzufügen, um z.B. personalisierte Nachrichten zu versenden. Sie können auch direkt mit Berichtssystemen wie Tableau und Google Analytics und Engagement-Plattformen wie Marketo, Braze und Hubspot verbunden werden. Die komplette Integrationsliste gibt es hier.

„Unvollständige Lösungen, Datensilos und das Ableben von Cookies bedeuten, das Marketing muss umdenken, wenn es um den Aufbau, die Stärkung und Beibehaltung von Kundenbeziehungen geht“, sagt Jake Weatherly, CEO von SheerID. „Gated Offers sind ein effektiver und erfolgversprechender Weg, um Verbraucher dazu einzuladen, mit einer Marke in Kontakt zu treten. Mit Marketing Hub und DataConnectors geben wir unseren Kunden weitere Werkzeuge in die Hand um Community-Marketingprogramme und Daten-Streaming im Martech-Stack zu verbessern, zu skalieren und nachhaltigen Nutzen und Resultate zu schaffen.“

Mehr Informationen zum Marketing Hub hier und zu den Daten Konnektoren hier.

SheerID ist der Marktführer im Bereich Identitätsüberprüfung. Unternehmen nutzen die Plattform, um Verbraucherstämme zu akquirieren, z. B. Militärangehörige, Studierende, medizinisches Personal und mehr und diesen zugangsbeschränkte, personalisierte Angebote zu unterbreiten. Die digitale Verifizierung von 2,5 Milliarden Kunden findet mit Hilfe von mehr als 20.000 maßgeblichen Datenquellen statt. SheerID gibt Einblicke in weltweit führende Marken, aber teilt oder verkauft niemals Kundendaten. Führende Unternehmen wie Amazon, ASOS, Back Market, Helly Hansen und Spotify verlassen sich auf SheerID als Identitätsmarketing-Plattform.

SheerID wurde 2011 gegründet; zu den Unterstützern zählen Fortson VC, Brighton Park Capital, Centana Growth Partners, Voyager Capital, und CVC Growth Partners SheerID ist ISO zertifiziert und Mitglied der Mach Alliance. Mehr Informationen unter SheerID oder X (formerly Twitter), LinkedIn, Facebook, und TikTok.

