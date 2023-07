Seoholics SEO – Agentur forscht an den Google Algorithmen

Über 620 verschiedene Rechenmechanismen sorgen dafür, dass die Suchanfragen und deren Ergebnisse in eine passende Reihenfolge gebracht werden. Suchmaschinenoptimierung (SEO) bezeichnet Maßnahmen, die darauf abzielen, mit bestimmten Suchworten (Keywords) weit oben in der Liste zu erscheinen. In Norddeutschland gibt es eine SEO-Agentur, die sich die Forschung an den Algorithmen auf die Fahnen geschrieben hat.

Die SEO-Agentur Seoholics um die Inhaber Marcel Christen und Thomas Hintz forscht bereits seit über 10 Jahren an der Entschlüsselung der verschiedenen Algorithmen. Bekannt ist, dass über 620 Mechanismen dafür sorgen, dass die Liste der Suchergebnisse so erscheint, wie sie erscheint. Dabei gibt es für SEOs zwei große Herausforderungen:

Erstens, Google hat niemals alle Geheimnisse über die Mechanismen gelüftet, sodass vieles nur auf Tests und Vermutungen basiert. Und zweitens, Google ändert ständig seine Algorithmen mit großen Updates. Dadurch kommt es andauernd vor, dass einmal gesicherte Fakten wieder auf ihre Gültigkeit hinterfragt werden müssen.

Den Grund nennt Google wiederum selbst: Um seine unangefochtene Markstellung zu halten, muss Google ständig Anpassungen vornehmen. Das Ziel: Das Erlebnis für die Nutzer und Nutzerinnen zu verbessern. Das übt großen Druck auf alle Leute aus, die auf eine gute Platzierung in den Suchergebnissen angewiesen sind. „Über 60% der Klicks gehen an die erste Platzierung, über 90% auf die erste Seite. Sie können sich vorstellen, was da in manchen Bereichen für ein Wettbewerb herrscht“, sagt Thomas Hintz, Geschäftsführer von Seoholics. „Zum Glück haben wir nicht nur über 10 Jahre Erfahrung, sondern bauen unser Wissen mit unseren eigenen Methoden stetig aus“, fügt er hinzu.

Nur was getestet ist, wird als wahr angesehen

Eine der wichtigsten Methoden ist das Testen quasi unter Laborbedingungen. Etwas, was man nur mit genügend Mitteln und technischem Sachverstand leisten kann. Glücklicherweise haben Hintz und sein Partner Marcel Christen über die Jahre ein Team aus verschiedenen Expertinnen und Experten aufgebaut, die alle nötigen Fähigkeiten mitbringen.

„Indem wir genau identische Seiten aufbauen und bei diesen dann verschiedene Maßnahmen in sehr engem Rahmen ausprobieren, können wir danach Rückschlüsse darauf ziehen, wie die Algorithmen darauf reagieren“, erklärt Christen und fügt hinzu, „diese Vorgehensweise beschert uns seit einigen Jahren eine Erfolgsgarantie, die wir gern an unsere Kunden weitergeben.“

SEO besteht aus verschiedenen Teilbereichen

Doch nicht nur das Testen von verschiedenen Annahmen allein reicht aus. Erst die Mischung der Maßnahmen bringt den entscheidenden Vorteil. Für Seoholics teilt sich SEO in vier verschiedene Bereiche auf. „Erst durch das Zusammenspiel von Onpage, Offpage, technischem SEO und Webvitals starten unsere Kunden so richtig durch“, beschreibt Thomas Hintz die Vorgehensweise von Seoholics.

So sind Backlinks auch heute die wichtigste Offpage-Maßnahme. Doch hier hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Als SEO muss man auf das Umfeld achten, aus denen die Backlinks stammen. Es kommt sowohl auf die passende Nische, als auch die richtige Qualität bei der Linkquelle an.

Zudem haben die so genannten Webvitals in den letzten Jahren an großer Wichtigkeit gewonnen. Hier prüft Google, ob die Seite nutzerfreundlich ist, beispielsweise indem gemessen wird, ob die Seite schnell lädt, kaputte Elemente im Code sind oder ob die Seite mobiloptimiert ist.

„Das richtige Verhältnis ist entscheidend. Man darf seine Seite auch nicht überoptimieren. Hier ist es wichtig, dass man sein Wettbewerbsumfeld beobachtet,“ sagt Marcel Christen.

SEO geht nicht von heute auf morgen

Zuletzt betonen beide, dass es unseriös ist, wenn sich SEOs hinstellen und behaupten, dass sie auf einem umkämpften Markt eine Website innerhalb von 30 Tagen auf Seite eins bei Google bekommen. Solchen Angeboten sollte immer mit Skepsis begegnet werden.

Daher empfehlen sie eine langfristige Strategie. Bei Seoholics wird noch vor dem ersten Handgriff an der Seite des Kunden eine umfassende Analyse gestartet. „Natürlich nutzen wir die aktuellsten Tools,“ sagt Thomas Hintz. „In der Vergangenheit haben wir viele Tools ausprobiert. Unsere Erfahrungen, die wir in der Zeit gesammelt haben, sind uns dabei von großer Hilfe“, fügt er hinzu.

Seoholics haben seit ihrer Gründung bereits über 250 Unternehmen bei ihrer SEO-Strategie unterstützt und legen besonders Wert auf langfristige Geschäftsbeziehungen, von denen beide Seiten profitieren können.

