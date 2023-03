SENTRANCE: Neue Digital Access Control-Lösung für die Self-Storage-Branche

your entry point into digital self storage

Dettum, Deutschland – sentrance, ein Start-up-Unternehmen mit Sitz in Dettum, hat eine bahnbrechende Digital Access Control-Lösung für die Self-Storage-Branche entwickelt. Die Lösung bietet eine einfachere, sicherere und kosteneffektivere Alternative zu herkömmlichen Vorhängeschlössern und mechanischen Schließsystemen.

sentrance verfügt über ein Team von erfahrenen Ingenieuren und Entwicklern, die die fortschrittlichsten Technologien der Industrie nutzen, um eine effektive Lösung zu schaffen. Die Digital Access Control-Lösung basiert auf einer mobilen App, einem IIoT-Gateway und einer Cloud-Plattform. Diese Elemente arbeiten zusammen, um den Zugang zu Self-Storage-Einrichtungen zu verwalten und zu kontrollieren.

Die mobile App von sentrance ermöglicht es den Benutzern, Türen und Box-Einheiten mit nur einem Tastendruck zu öffnen. Die App ist auch in der Lage, den Zugang zu teilen und die Verwaltung von Benutzern und Zugriffsberechtigungen zu vereinfachen. Das IIoT-Gateway von sentrance ist das Herzstück des Systems, das den Zugang zu den Einrichtungen kontrolliert und überwacht. Es ist auch in der Lage, Logdaten zu speichern und Informationen in Echtzeit an die Cloud-Plattform zu senden.

„Wir sind sehr stolz darauf, sentrance auf den Markt zu bringen“, sagte Stefan Scheuerle, einer der Gründer und Geschäftsführer von sentrance. „Unsere Digital Access Control-Lösung wird die Art und Weise, wie die Self-Storage-Branche arbeitet, revolutionieren und es Betreibern ermöglichen, ihre Einrichtungen auf effektive und kosteneffiziente Weise zu verwalten und zu sichern.“

sentrance bietet eine skalierbare und benutzerfreundliche Lösung, die von Einrichtungen jeder Größe und Art verwendet werden kann. Es bietet auch erweiterte Funktionen wie Datenanalyse, Dashboards und statistische Informationen, um Betreibern zu helfen, ihre Einrichtungen besser zu verstehen und zu optimieren.

sentrance hat sich verpflichtet, den höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards zu entsprechen. Die Lösung ist GDPR-konform und bietet mehr Sicherheit als herkömmliche Vorhängeschlösser, da keine sichtbaren Schlösser vorhanden sind und alle Mechaniken verborgen sind.

Die Digital Access Control-Lösung von sentrance wird am 1. April 2023 auf den Markt gebracht und ist ab sofort vorbestellbar. Interessenten können sich auf der Website von sentrance anmelden, um weitere Informationen zu erhalten.

Sentrance ist ein digitales Zugangskontrollsystem, das es Nutzern ermöglicht, Türen und Boxen mit ihrem Smartphone oder anderen digitalen Zugangsmethoden zu öffnen. Das System umfasst eine mobile App, einen IIoT-Gateway, der als zentrale Steuereinheit fungiert, sowie ein Dashboard zur Verwaltung von Zugriffsrechten und Überwachung von Aktivitäten.

Sentrance verwendet gängige Hardware, die auf dem Markt verfügbar ist, und bietet ein höheres Maß an Sicherheit als herkömmliche Vorhängeschlösser. Das System ermöglicht auch eine Fernverwaltung und gemeinsame Nutzung von Zugriffsrechten.

Weitere Vorteile von Sentrance sind unter anderem Datenanalyse zur Optimierung von Betriebsabläufen, eine automatische Fehlerbehebung und ein nahtloser Betrieb durch Ausfallsicherheitsmechanismen. Sentrance ist besonders für Unternehmen mit Bedarf an sicheren und digitalen Zugangskontrollsystemen geeignet, wie z.B. Self-Storage-Unternehmen oder Logistikunternehmen.

