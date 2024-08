Senseair entwickelt Gassensor für hochentzündliches Kältemittel (R290)

Sicheres und genaues Erkennen von Kältemittellecks in HVAC-Systemen

Düsseldorf, Tokyo und New York – 29. August 2024 – Umweltvorschriften treiben die europäische HLK-Industrie dazu an, von synthetischen auf natürliche Kältemittel, wie R290, umzusteigen. Um einen sicheren Umgang mit diesem hochentzündlichen Gas zu gewährleisten, hat Senseair, die schwedische Tochtergesellschaft der Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM), den Gassensor „Sunlight R290“ entwickelt. Diese Technologie zeichnet sich durch eine hohe Messgenauigkeit und einen hohen Betriebsbereich bei minimaler Wärmeentwicklung, benötigtem Bauraum und Stromverbrauch aus. Die Auslieferung von Sunlight R290 beginnt im September 2024.

Bestehende und künftige Vorschriften in Bezug auf PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen, auch „forever chemicals“ genannt) und F-Gase (fluorierte Treibhausgase) werden die Verwendung herkömmlicher, synthetischer Kältemittel in Klimaanlagen, Wärmepumpen und anderen HLK (Heizung, Lüftung, Klimatechnik) Systemen erheblich einschränken. Das natürliche Kältemittel R290 ist ein Propangas, das als nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen Lösungen gilt. Aufgrund seiner hohen Entflammbarkeit sind für einen sicheren Betrieb der Anlagen jedoch zuverlässige und hochpräzise Maßnahmen zur Erkennung von Lecks unerlässlich.

Der neu entwickelte Gassensor Sunlight R290 von Senseair nutzt die neueste NDIR-Technologie (Non-Dispersive Infrared) mit LED-Lichtquellen und Fotodioden-Sensoren. Aufgrund der minimalen Wärmeentwicklung kann der Sensor sicher in Anlagen mit R290 betrieben werden. Darüber hinaus wird die Erkennung von Gaslecks aufgrund der Eigenschaften der NDIR-Methode weniger durch Vibrationen oder andere Gase beeinträchtigt. Dies ermöglicht robuste und zuverlässige Messungen, die die strengen Leckerkennungsanforderungen der Sicherheitsnorm IEC 60335-2-40 für elektrische Wärmepumpen, Warmwasser-Wärmepumpen und Klimageräte erfüllen. Mit einem Messbereich von 0-100% LFL (Lower Flammable Limit) – die Konzentration eines brennbaren Stoffes in der Luft, unterhalb derer keine Entzündung stattfindet – bietet der Sensor eine hohe Messgenauigkeit von +/- 2,5% LFL.

Niedriger Stromverbrauch und überragende Lebensdauer

Der Sunlight R290 kann mit seinem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 70 °C und einem Messbereich für relative Luftfeuchtigkeit (RH) von 0 bis 95 % auch in herausfordernden Umgebungen stabil arbeiten und deckt ein breites Spektrum an Anwendungen ab – von Klimaanlagen und Wärmepumpen bis hin zu Luftentfeuchtern oder Schalttafelkühlern. Bei Betrieb unter normalen Umgebungsbedingungen kann mit einer Lebensdauer von über 15 Jahren gerechnet werden. Darüber hinaus verfügt der Sensor über einen ABC-Algorithmus (Automatic Baseline Correction), der einen wartungsfreien Einsatz über längere Zeiträume ermöglicht. All dies wird in einem kleinen Gehäuse mit den Maßen 34mm x 21mm x 12mm und einem Stromverbrauch von 94μA erreicht.

Sunlight R290 ist auch als eigenständiges System „RDS R290“ erhältlich, das Leckagen ohne Integration in eine Anlage erkennt.

Zu Senseair

Senseair ist ein Gassensorhersteller, der sich auf die Überwachung von CO2, Alkohol und Kältemittel spezialisiert hat. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der NDIR-Technologie hat sich Senseair zu einem Marktführer in diesem Bereich entwickelt. Senseair hat seinen Hauptsitz in Delsbo, Schweden, und ist seit 2018 Teil der Asahi Kasei Gruppe.

Zu Asahi Kasei Microdevices (AKM)

Asahi Kasei Microdevices ist ein in Japan ansässiges Unternehmen und entwickelt und vertreibt elektronische Komponenten. AKM bietet seinen Kunden spezifische Produkte, indem es die hauptsächlich für magnetische Sensoren verwendete Verbindungshalbleitertechnologie mit der auf Siliziumhalbleitern basierenden ASIC/Analogschaltungstechnologie kombiniert. Die Produkte und Lösungen finden sich beispielsweise in mobilen Kommunikationsgeräten, in der Automobil-elektronik sowie in Haushaltsgeräten und Industrieanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter www.akm.com

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen.

Ansprechpartner:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt/Press Contact:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

