SeniorenLebenshilfe kommt nach Hessisch Lichtenau

Betreuung von Senioren zuhause

Hessisch Lichtenau, 15.06.2020. Die SeniorenLebenshilfe unterstützt ältere Mitbürger dabei, ihren Alltag zuhause zu meistern. Dazu stellt das Unternehmen seinen betagten Kunden eine feste Vertrauensperson zur Seite, die sie in allen Belangen des täglichen Lebens unterstützt – den Lebenshelfer für Senioren. Mit Julia Heinz bietet die SeniorenLebenshilfe Ihre Dienste nun auch im Raum Hessisch Lichtenau an. Weiterführende Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Julia Heinz gibt es unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Hessisch Lichtenau.

Familienbetrieb ermöglicht deutschlandweit vorpflegerische Betreuung mit Herz

Der 2011 gegründete Familienbetrieb hat es sich zum Ziel gesetzt, Senioren so lange als möglich ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben in ihrem eigenen Zuhause zu ermöglichen. Schwerpunkt der Tätigkeit eines Lebenshelfers ist die vorpflegerische Betreuung der Senioren. Der Lebenshelfer für Senioren begleitet seine Kunden mit Einfühlungsvermögen und Geduld, sei es nun im Haushalt, bei Behördenwegen, dem Arztbesuch oder in der Freizeit. Dank eines umfassenden Netzwerks engagierter Lebenshelfer wird der Service deutschlandweit angeboten. In der Berliner Zentrale werden die Lebenshelfer für Senioren umfassend auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereitet und koordiniert.

Kompetente Begleitung in vielen Bereichen des täglichen Lebens

Je nach Bedarf der Senioren unterstützen Lebenshelfer bei vielfältigen Arbeiten im Haushalt, wie Einkaufen, Wäsche waschen oder Staubsaugen. Dabei wird auf Gewohnheiten und Wünsche der Senioren Rücksicht genommen. Lebenshelfer für Senioren begleiten mit ihrem PKW zum Arzt oder Friseur, leisten aber auch Gesellschaft bei einem Spaziergang ins Grüne. Sie unterstützen bei administrativen Angelegenheiten, vereinbaren Termine oder organisieren Feierlichkeiten. Allem voran schenken sie den Senioren etwas ausgesprochen Wichtiges: Zeit und Aufmerksamkeit. Um den Senioren umfassende Hilfestellung bieten zu können, greifen Lebenshelfer für Senioren auf ein großes Partnernetzwerk zurück. Ob es sich nun um die Organisation eines Treppenlifts, Physiotherapie oder Pflege handelt – das Netzwerk ermöglicht es, rasch kompetente Partner zu finden.

Julia Heinz bringt die SeniorenLebenshilfe nach Hessisch Lichtenau und Umgebung

Mit Julia Heinz bekommt die SeniorenLebenshilfe nun auch in Hessisch Lichtenau qualifizierte Verstärkung. Vor ihrer aktuellen Tätigkeit als Lebenshelferin für Senioren war die geprüfte pharmazeutisch-technische Assistentin im Vertrieb für verschiedene Pharmagrosissten tätig. Ebenso absolvierte sie eine Ausbildung zur Fachwirtin im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen. In ihrer Freizeit treibt sie Sport, fotografiert oder zaubert Leckereien in der Küche. Warum sie Lebenshelferin für Senioren geworden ist? “Es liegt mir am Herzen, gute Taten vollbringen zu können sowie den Alltag meiner Kunden ein Stück weit erfreulicher mitgestalten zu dürfen.” verrät Julia Heinz.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Julia Heinz

Die Lebenshelferin Julia Heinz bietet ihre Leistungen im Raum Hessisch Lichtenau an. Sie ist Teil des Netzwerks der SeniorenLebenshilfe mit Sitz in Berlin. Zum weiteren Ausbau des Serviceangebots in ganz Deutschland ist die SeniorenLebenshilfe laufend auf der Suche nach engagierten Personen, die eine Ausbildung zum Lebenshelfer für Senioren absolvieren möchten.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

