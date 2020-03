SeniorenLebenshilfe in Solingen:

Kompetente Alltagshilfe als individuelle Dienstleistung

Solingen, 04.03.2020. Als kompetenter Dienstleister bietet die SeniorenLebenshilfe Unterstützung im Alltag für ältere Menschen an. Dank Lebenshelfer Olaf Schäning ist der individuelle Service für Senioren jetzt auch in Solingen und Umgebung verfügbar. Detaillierte Informationen zum Angebot der SeniorenLebenshilfe befinden sich unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Solingen.

Individuelle Hilfsangebote für Senioren aus einer Hand

Zum alten Eisen möchte niemand gehören. Und doch kann es Situationen geben, in denen selbst die rüstigsten Senioren Unterstützung benötigen. Nicht immer können Familie, Freunde oder Nachbarn helfen. Doch gerade das Gefühl, Dinge des Alltags selbst in die Hand nehmen zu können, hält viele ältere Menschen jung. Hier setzt das Angebot der SeniorenLebenshilfe an: Als Dienstleister für vorpflegerische Tätigkeiten unterstützen Lebenshelfer wie Olaf Schäning dort, wo Hilfe wirklich gebraucht wird. Senioren kommen so in den Vorteil, sich länger selbstbestimmt in ihrem gewohnten Umfeld bewegen zu können. Die eingesetzten Lebenshelfer sind bundesweit verfügbar und werden von der Zentrale der SeniorenLebenshilfe in Berlin koordiniert.

Lebensqualität selbst gestalten – mit Unterstützung von Lebenshelfern

Gerade älteren Menschen ist es häufig sehr wichtig, dass sie über Termine, Unternehmungen und Erledigungen im Haushalt selbst entscheiden können. Mit einem Lebenshelfer an der Seite, der bei einzelnen Herausforderungen individuell und ganz unkompliziert unterstützt, können Senioren ihr Leben eigenständiger gestalten. Dabei kann die Hilfe im Haushalt genau so eine Leistung sein wie die Begleitung zum Arzt, ein gemeinsamer Einkauf, Spaziergänge, Konzertbesuche und viele andere Erledigungen, Aufgaben und Beschäftigungen. Je nach den individuellen Bedürfnissen werden die einzelnen Tätigkeiten auf das Leben der Senioren abgestimmt und auf Honorarbasis in Rechnung gestellt – ohne langfristige Vertragsbindungen oder Mindestlaufzeiten.

Dabei sind die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe stets mehr als reine Dienstleister. Ein guter Draht zum Auftraggeber und das herzliche Miteinander, bei dem man sich Zeit für den anderen nimmt, sind die Grundlagen für diesen ganz besonderen Service.

Olaf Schäning als neuer Seniorenhelfer im Raum Solingen

Als Lebenshelfer für den Alltag von Senioren unterstützt Olaf Schäning seit kurzem ältere Menschen bei verschiedensten Herausforderungen. Mit seinem PKW begleitet er Senioren bei Arztbesuchen oder Behördengängen, besucht mit ihnen Konzerte oder macht Erledigungen im Haushalt. Kochen, die Organisation von Besuchen und viele andere Tätigkeiten übernimmt er gerne in Absprache mit den Senioren. Seine Dienstleistungen können individuell und ohne langfristige Verpflichtungen in Anspruch genommen werden. Denn der Service der SeniorenLebenshilfe soll nur da greifen, wo sie wirklich benötigt wird, um die Selbst- und Eigenständigkeit älterer Menschen lange zu erhalten.

Olaf Schäning ist eine große Freude, Senioren als fester Service-Partner im Leben zu begleiten. Durch seinen Zivildienst im Mobilen Sozialen Hilfsdienst hat er bereits in jungen Jahren erfahren, wie erfüllend die Arbeit mit älteren Menschen sein kann. Ein gutes Gespräch und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe sind ihm deshalb besonders wichtig.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelfer Olaf Schäning:

Als selbstständig-freiberuflicher Lebenshelfer steht Olaf Schäning in Solingen und Umgebung zur Verfügung. Die SeniorenLebenshilfe hat ihren Unternehmenssitz in Berlin und koordiniert sowie schult die Lebenshelfer von dort aus. Deutschlandweit sucht der familiengeführte Dienstleister stets Menschen, die Lebenshelferin oder Lebenshelfer für Senioren werden wollen.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

