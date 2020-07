SeniorenLebenshilfe in Karlsruhe:

Erweiterung eines erfolgreichen Netzwerks

Karlsruhe, 13.07.2020. Als deutschlandweites Netzwerk von Lebenshelfern für Senioren bietet die SeniorenLebenshilfe seit 2010 umfangreiche vorpflegerische Unterstützung an. Die Helfer im Alltag bauen vor allem auf Menschlichkeit und eine enge Beziehung zu ihren Senioren. In Karlsruhe ist von nun an Sirje Mayer als Lebenshelferin für die Senioren und Seniorinnen da. Detaillierte Informationen über das Familienunternehmen finden Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de. Mehr zur Frau Sirje Mayer erfahren Sie unter Lebenshelfer in Karlsruhe.

Selbstbestimmung dank verlässlichem Service

Die SeniorenLebenshilfe strebt für ihre Senioren ein selbstbestimmtes Leben im Alter an. Ziel ist es, lange und unter würdevollen Umständen im gewohnten Zuhause bleiben zu können. Die Lebenshelfer für Senioren unterstützen im vorpflegerischen Bereich und organisieren bei Bedarf die Pflege. Hilfe beim Einkauf und die Begleitung zu Terminen gehören ebenso zum Konzept wie gemeinsame Aktivitäten und Gespräche. Die Beratung übernimmt das Team der Berliner Zentrale. Von dort aus werden bundesweit die Lebenshelfer koordiniert. Eine schnelle Erreichbarkeit für Notfälle ist durch eine Anfahrt von höchstens 30 Minuten gewährleistet.

Ein flexibles und alltagsnahes Konzept

Der Service der SeniorenLebenshilfe ist genau auf die Bedürfnisse der Senioren abgestimmt. Neben Aufgaben einer Haushaltshilfe, wie putzen, waschen oder kochen, organisieren die Lebenshelfer bei Bedarf Termine und begleiten die Senioren zu Ärzten oder Behörden. Auch gemeinsame Aktivitäten zu Hause, an der frischen Luft oder im Theater oder Museum sind Teil des vorpflegerischen Leistungsspektrums. In allen Bereichen steht jedem Senioren immer derselbe Lebenshelfer zur Seite. “Das ist viel mehr als eine Dienstleistung”, erklärt Gründerin Carola Braun, die selbst als Lebenshelferin aktiv ist. “Zwischen unseren Lebenshelfern und ihren Senioren entstehen echte, dauerhafte Freundschaften.”

Sirje Mayer als neue Lebenshelferin für Senioren in Karlsruhe

Sirje Mayer übernimmt die Betreuung von Senioren in und um Karlsruhe. Nach ihrem Abitur absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Verwaltungshelferin. Ihr Talent im Umgang mit Menschen brachte sie in ihrer anschließenden Tätigkeit als Anwendungsberaterin und im Vertriebsaußendienst für zahnärztliche EDV zum Einsatz. “Für mich spielen Werte wie Menschlichkeit, Zuverlässigkeit und Einfühlungsvermögen eine wichtige Rolle”, sagt die Mutter zweier Töchter. Um diese Werte stärker in ihr Berufsleben einzubinden, entschied sie sich für den Ausbildungskurs zur Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe. Mit derselben Begeisterung, die sie neben dem Kochen auch dem Nähen, Stricken und Gärtnern entgegenbringt, ist sie seit Sommer 2020 für das Unternehmen im Einsatz.

Die SeniorenLebenshilfe: Ein Familienunternehmen mit einer Vision

Menschlichkeit, Zuverlässigkeit und Einfühlungsvermögen spielen nicht nur für Sirje Mayer, sondern im ganzen Unternehmen eine große Rolle. Als die Eheleute Carola und Benjamin Braun 2010 die SeniorenLebenshilfe gründeten, hatten sie die Vision, Senioren mit einem alltagsnahen Hilfsangebot ein würdevolles, selbstbestimmtes Leben im gewohnten Umfeld zu ermöglichen. Ihre beiden Töchter Sally Braun und Laura Wettstein-Braun teilen und unterstützen diese Vision, ebenso wie Schwiegersohn Jakob Wettstein. Das Familienunternehmen sucht kontinuierlich weitere Lebenshelfer für Senioren und bietet entsprechende Fortbildungen und Kurse an. Mittlerweile gehören etwa 80 Lebenshelfer zum Netzwerk der SeniorenLebenshilfe, einer eingetragenen Marke der Salanje GmbH.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

