SeniorenLebenshilfe begrüßt neuen Helfer in Querfurt

Daniel Töpfer wird Lebenshelfer für Senioren in Obhausen

Querfurt, 16.04.2020. Die SeniorenLebenshilfe setzt sich für Senioren ein, die Hilfe im Haushalt,

beim Einkaufen oder in bürokratischen Angelegenheiten benötigen. Im Frühjahr 2020 kommt

der neue Lebenshelfer Daniel Töpfer hinzu, um Senioren in Querfurt und Umgebung zu

unterstützen. Detaillierte Informationen zum Angebot können auf www.seniorenlebenshilfe.de

und Lebenshelfer Querfurt abgerufen werden.

Daniel Töpfer als neuer Lebenshelfer im Einsatz

Als eine Art vorpflegerisches Dienstes sieht sich die Organisation SeniorenLebenshilfe, die

Senioren in diversen Situationen unter die Arme greift. Mit Daniel Töpfer gewinnt die

SeniorenLebenshilfe nun einen weiteren Unterstützer für die wichtige Arbeit. 1981 in

Ückermünde geboren, lebt der gelernte Koch nun mit seiner Frau und Kindern in Obhausen.

Seine Leidenschaft für Handwerk und auch seine erste Ausbildung kommen ihm im Einsatz für

die älteren Menschen zu Gute. Mit handwerklichem Geschick werden kleine Arbeiten

übernommen, aufgrund der Kochausbildung sorgt er für reichhaltige und ausgewogene

Mahlzeiten für den betreuten Senior. An seiner Arbeit für die SeniorenLebenshilfe begeistere

ihn besonders, Menschen in unterschiedlichen Situationen zu unterstützen – oder ihnen auch

einfach einmal ein offenes Ohr zu schenken. Seit Frühjahr 2020 ist er im Team der

SeniorenLebenshilfe dabei und ermöglicht so den Einsatz in Querfurt und der näheren

Umgebung.

Praktischer Fahrdienst dank eigenem PKW

Ein großer Vorteil des neuen Lebenshelfers zeigt sich schnell: Herr Töpfer ist aufgrund eines

eigenen Fahrzeugs mobil und kann daher Senioren zu wichtigen Terminen fahren und begleiten.

Nicht nur zu Pflichtterminen wie Arztbesuchen oder Erledigungen auf der Post steht Herr Töpfer

mit seinem Fahrzeug zur Verfügung – auch kleine Ausflüge und Tagestrips sind je nach Mobilität

des Seniors möglich. Vielleicht kann so ein lang ersehntes Treffen mit alten Freunden in die

Realität umgesetzt werden oder ein weit entferntes Ausflugsziel, das schon immer besucht

werden wollte, angefahren werden. So ermöglicht Daniel Töpfer dem Senior eine kleine Auszeit

von den eigenen vier Wänden.

Weitere Leistungen durch Herrn Töpfer: Haushaltshilfe, Alltagsbegleitung und Kochdienst

Doch schon Zuhause beginnt die individuelle Unterstützung nach Bedarf: Als Haushaltshelfer

springt Herr Töpfer nach Bedarf ein und kümmert sich um die Pflanzenpflege, die

Raumreinigung oder den Abwasch. Hat der Senior bereits eine Haushaltshilfe, kann sich diese

eng mit dem Alltagsbetreuer abstimmen und die Aufgaben sinnvoll aufteilen. Gerade durch die

Ausbildung als Koch genießt Daniel Töpfer als Lebenshelfer einen weiteren Vorteil: Gesunde und

vielseitige Speisen für den Senior zu kochen, ist kein Problem – vielleicht lernt der Senior auf

diese Weise noch ganz neue Gerichte kennen und lieben. Das gemeinsame Essen von

Lebenshelfer und Hilfesuchendem ist selbstverständlich und sorgt zusätzlich für Kurzweil und

Unterhaltung, wo der Senior anderenfalls allein speisen würde.

Über das Konzept der SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe soll älteren Menschen im Alltag unter die Arme greifen, wenn es kein

anderer tun kann. Ob es bei den Leistungen um die Freizeitgestaltung oder ein komplettes

Hilfsprogramm inklusive Haushalt geht, wird von Fall zu Fall entschieden. Dafür steht Senioren

ein einfaches Formular zur Verfügung. Nachdem dieses an die SeniorenLebenshilfe gesendet

wurde, wird ein Termin mit einem Lebenshelfer vereinbart und währenddessen alles Weitere

besprochen. Nach einem festen, mit dem Senior abgeklärten Terminplan werden anschließend

die gewünschten Aufgaben ein- oder mehrmals wöchentlich erledigt.

