SENCURINA Seniorenbetreuung Kreis Wesel in neuer Hand

24 Stunden Pflege und Betreuung ab 01.04.2022 im Kreis Wesel durch neue SENCURINA Standortleiterin Margot Przesdzieng

Ab dem 1.4.2022 wird der bestehende SENCURINA Standort Kreis Wesel von Margot Przesdzieng geleitet. Sie steht ab sofort als direkte Ansprechpartnerin vor Ort zur Verfügung.

,,Mit Margot Przesdzieng als neue Standortleiterin im Kreis Wesel und Umgebung gibt es für die sogenannte 24 Stunden Pflege und Betreuung eine kompetente, regionale SENCURINA Ansprechpartnerin und somit eine gute Alternative zum Heim” vermeldet Karin Sandmann, die Lizenzpartnerbetreuerin für SENCURINA Norddeutschland und ergänzt :”Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der sympathischen und qualifizierten Standortleiterin, die ihre Wurzeln in der ambulanten und stationären Pflege hat.”

Betreutes Wohnen im eigenen Zuhause mit SENCURINA

,,Ich” beschreibt Margot Przesdzieng “bin Ihre Ansprechpartnerin rund um das Thema der sogenannten 24 Stunden Betreuung und Pflege von pflegebedürftigen Menschen in den eigenen vier Wänden im Kreis Wesel.” Weiter führt sie aus: “Nach intensiver Suche nach einem passenden Konzept bin ich auf SENCURINA gestoßen und freue mich auf die Zusammenarbeit. Neben meiner langjährigen Berufserfahrung in der stationären und ambulanten Pflege sowie in Leitungsposition als stellvertretende stationäre Heimleitung und als Pflegedienstleitung im ambulanten Bereich bringe ich viel Geduld, Verständnis, Hilfsbereitschaft sowie ein offenes Ohr mit.” Sie steht den Angehörigen bei Fragen rund um die Betreuung und Pflege kompetent zur Seite und hilft bei Anträgen und Formularen gern. Auf jede Frage gibt es eine Antwort.

Das Ziel: Lebensqualität im Alter zu erhalten

Margot Przesdzieng ermöglicht Menschen im Pflegefall eine optimale, sichere und individuelle Versorgung in den eigenen vier Wänden. Sie berät die Angehörigen gern zu allen Themen rund um die 24 Stunden Betreuung und Pflege im eigenen Zuhause.

SENCURINA – individuelle Seniorenbetreuung rund um die Uhr im eigenen Zuhause

Wenn Sie über eine 24 Stunden Betreuung oder Pflege für Ihre Angehörige nachdenken, sind Sie bei SENCURINA richtig. Die angebotenen Dienstleistungen richten sich an Ihren Wünschen und Bedürfnissen aus. Durch persönliche Gespräche und Analysen vor Ort wird gemeinsam eine machbare Lösung gefunden. Gern unterstützt Sie Frau Przesdzieng, eine liebevolle und kompetente “24 Stunden Betreuungskraft” zu finden, um die Pflege der geliebten Angehörigen bestmöglich zu realisieren. Über SENCURINA hat sie Zugriff auf über 7.000 Betreuungs- und Pflegekräfte.

Margot Przesdzieng bleibt während der gesamten Betreuungszeit Ihre vertrauensvolle Ansprechpartnerin. SENCURINA KREIS WESEL ist im Notfall auch außerhalb der üblichen Bürozeiten an 365 Tagen im Jahr von 06.00 – 23.00 Uhr für Sie erreichbar.

Die SENCURINA Seniorenassistenz Kreis Wesel ist in folgenden Regionen für Sie da und freut sich darauf, von Ihnen zu hören:

Kreis Wesel: Schermbeck, Hünxe, Wesel, Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Alpen, Xanten, Hamminkeln, Sonsbeck, Dinslaken

Kreis Borken: Raesfeld, Borken, Heiden, Reken, Rhede, Bocholt, Stadtlohn, Südlohn, Gescher, Isselburg

Kreis Recklinghausen: Dorsten, Marl, Haltern am See, Herten, Recklinghausen, Datteln

Sowie in den Städten: Oberhausen, Duisburg und Gelsenkirchen

SENCURINA Kreis Wesel

Seniorenassistenz Margot Przesdzieng

Firmenkontakt

SENCURINA Kreis Wesel

Margot Przesdzieng

Thyssenstr. 179

46535 Dinslaken

02064 483 80 40

02064 483 80 49

wesel@sencurina.de

https://www.sencurina.de/standorte/kreis-wesel/

Pressekontakt

Sencurina GmbH

Uwe Meinken

Hollerallee 26

28209 Bremen

0421 959 10 188

kontakt@sencurina.de

https://www.sencurina.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.