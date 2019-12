Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung für Unternehmer und Führungskräfte

Erleben Sie, was Sie für sich tun können, um den Erfolg im Unternehmen und in Ihrem Leben zu erreichen, den Sie sich vielleicht schon immer gewünscht haben.

Die Welt wird sich durch die fortschreitende Digitalisierung und Globalisierung in den kommenden Jahren immer schneller verändern. Die Menschen werden dadurch in allen Lebensbereichen vor immer größere Herausforderungen gestellt.

Wer herausfordernde Ziele erreichen will, der wird möglicherweise aber auch mit Problemen, Rückschlägen und großen Belastungen konfrontiert. Mentale und körperliche Gesundheit sind die Voraussetzung dafür, um langfristig leistungsfähig und damit erfolgreich zu sein. Die Persönlichkeit der Unternehmer oder Führungskräfte wird dadurch immer mehr zur „Schlüsselqualifikation“ für den Erfolg im Unternehmen.

Werden Sie zu einer starken Persönlichkeit

Wir Menschen entwickeln uns immer weiter und weiter. Individuelle (Weiter-) Entwicklung passiert nicht einfach so nebenbei, jedenfalls nicht, wenn Sie selbst die Persönlichkeitsentwicklung bewusst und aktiv bewirken wollen. Sie können jedoch Ihre persönliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen und diese gezielt gestalten.

Im einzigartigen Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung werden Sie aufgrund Ihrer bisherigen Lebenserfahrung und Ihres gesunden Menschenverstands erkennen, welche Möglichkeiten Sie wirklich weiterbringen.

Sie erkennen Ihre einzigartigen Potentiale und bekommen ein klares Bild Ihrer gesamten Stärken. Durch Selbsterkenntnis werden Sie gezielt ihr Selbstbewusstsein stärken, bekommen deutlich mehr Selbstvertrauen und steigern Ihre Selbstsicherheit. Ihre Kommunikation verbessert sich wesentlich. Dies führt zu klarem und eindeutigem Handeln. Sie verstehen besser und werden klarer verstanden.

Ganz nebenbei lernen Sie sich zu entspannen und auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Sie entwickeln Charisma und innere Stärke. Dies führt zu einer magnetischen Ausstrahlung. Die logische Konsequenz ist erfolgreiches Handeln, mehr Lebensfreude und mehr Erfolg, sowohl privat als auch beruflich.

Vorteile des Seminars zur Persönlichkeitsentwicklung

Die (Weiter-)Entwicklung des persönlichen Profils bringt besonders im beruflichen Umfeld Vorteile. Reife Persönlichkeiten zeichnen sich meist durch eine mentale Stärke, hohe Lebenszufriedenheit und ausgeprägte Lösungskompetenzen aus. Dieses persönliche Wachstum kommt somit auch Ihrer Karriere zugute. Eine positive Persönlichkeit bewirkt, dass Sie als Vorgesetzter Ihre Mitarbeiter und Teams wertschätzend motivieren und führen können. Sie können echtes Profil zeigen und Ihre Ziele leichter erreichen. Sie erweitern Ihre Kommunikationskompetenzen und treten souveräner auf.

Warum also nicht die Chance ergreifen und dem Leben bewusst einen neue Richtung geben. Wenn Sie wirklich in Ihrem Leben etwas verändern möchten, dann vereinbaren Sie doch einfach gleich jetzt ein vertrauliches, unverbindliches Erstgespräch.

Seit 2009 zeigt Ulrich Kern zeigt eine hohe Bereitschaft und Fähigkeit, sich auf neue oder unvorhergesehene Situationen einzustellen und Ungewissheit zu tolerieren. In Seminaren, im Coaching und in der Beratung ist Ulrich Kern in drei Kompetenzbereichen tätig: Im Bereich der persönlichen Kompetenz sind es die Schwerpunkte Selbstbewusstsein und Ausstrahlung, Selbstwahrnehmung, Authentizität und Stresstoleranz. Zum Feld soziale Kompetenz gehören die Themen Empathievermögen, Führungskompetenz, Verhandlungstechnik und Konfliktmanagement. Methodische Kompetenz beinhaltet Informationen verarbeiten, Kreativitätstechniken, Problemlösung und Entscheidungsfindung.

Kontakt

Ulrich Kern

Solutions4Business

Hauptstraße 19

63768 Hösbach

(0177) 256 31 69

info@ulrichkern.de

https://ulrichkern.de