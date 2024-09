Seminar: Fuhrparkrecht in der Praxis

Was Fuhrparkverantwortliche über Fuhrparkrecht wissen sollten!

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! Deshalb erleben Fuhrparkverantwortliche immer wieder böse Überraschungen mit Polizei oder Staatsanwaltschaft. Denn mit nichts wird fahrlässiger umgegangen, als mit dem Fuhrparkrecht! Dabei lauern für Fuhrparkverantwortliche rechtliche Fallstricke an allen Ecken.

Hier einige Beispiele:

Bei Verletzungen vertraglicher Pflichten (Obliegenheitsverletzungen) kann der Fahrzeughalter und Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz in der Fahrzeugversicherung verlieren.

Bei Nichtbeachtung berufsgenossenschaftlicher Vorschriften drohen dem Fuhrparkverantwortlichen Geldbußen bis zu 10.000 €.

Bußgelder und Eintragungen in der Flensburger Verkehrssünderkartei wegen Überladung, fehlender Ladungssicherung, fehlenden betriebs- und verkehrssicheren Zustandes des Firmenwagens, etc., ergehen direkt gegen den Fuhrparkverantwortlichen.

Verursacht ein Angestellter ohne gültige Fahrerlaubnis mit einem Firmenwagen einen Unfall und kann der Fuhrparkverantwortliche die Kontrolle der Fahrerlaubnis nicht nachweisen, so drohen ihm Geld- oder Haftstrafen.

Diese Fallstricke ließen sich beliebig erweitern. Deshalb sollten Sie sich unbedingt im Fuhrparkrecht auskennen!

In unserem Fuhrparkmanagement und –rechts Seminar der SDL Akademie „Fuhrparkrecht in der Praxis“ erfahren Sie alles, was Sie im Fuhrparkrecht wissen müssen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Halterhaftung und -verantwortung delegieren können, wie ordnungsgemäße Führerscheinkontrollen aussehen, welche berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zu beachten sind und was Sie bei der Umsetzung der neuen Regelungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) unbedingt berücksichtigen sollten. Weiterhin werden Sie grundlegende (haftungs-)rechtliche Anforderungen und (steuerliche) Besonderheiten der Elektromobilität im Firmenfuhrpark kennenlernen und die wesentlichen Aspekte aus dem Bereich Arbeitsrecht und Dienstwagenüberlassung beleuchten. Mit diesem Wissen werden Sie künftig in der Lage sein, Ihren Firmenfuhrpark rechtssicher zu betreuen und erfolgreich zu managen.

Seminare und Weiterbildung für Fuhrparkverwalter und Flottenmanager

Ob Verwaltung einzelner Firmenfahrzeuge oder die Organisation einer kompletten Fahrzeugflotte – ein professionell geführter Fuhrpark verlangt ein effizientes Management. Ob aktuell gültige Rechtsgrundlagen oder neue Klimaschutzauflagen – auch die stetig neuen Veränderungen und Entwicklungen führen zu einer zunehmenden Professionalisierung des Fuhrparkmanagements.

In unseren Fuhrparkmanagement-Seminaren der SDL Akademie für Fuhrparkverwalter und Flottenmanager bereiten wir Sie umfassend auf die Aufgabe vor, den Herausforderungen einer modernen Fuhrparkverwaltung kompetent zu begegnen.

Übrigens: Fast alle Seminare führen wir auch als innerbetriebliche Schulung durch. Gerne machen wir Ihnen ein Angebot – sprechen Sie uns an.