SEMA GmbH bei der Autodesk University

Softwarehaus aus dem Allgäu präsentiert sich in Las Vegas

Wildpoldsried, 27.11.2023 – Die SEMA GmbH, Branchenführer für Holzbausoftware aus Wildpoldsried im Allgäu, wurde eingeladen, ihre Lösung bei der Autodesk University in Las Vegas vorzustellen. Autodesk ist weltweit führender Softwareanbieter für Architekten, Bauherren, Ingenieure, Designer und Hersteller.

Zum dreitägigen Event Autodesk University (AU) in Las Vegas mit über 600 Lernsessions und Use Cases kamen über 10.000 Teilnehmer. Swen Niebann (CTPO) und Markus Gromer, Head of Product bei der SEMA GmbH, hielten gemeinsam einen Vortrag, wie sich Effizienz durch einen BIM-Prozess für die Vorfertigung von Holzkonstruktionen erzielen lässt. Gastredner aus anderen Softwarehäusern sind bei der AU nicht gang und gäbe: „Es war sehr wichtig für uns, uns präsentieren zu können, da in der Autodesk University normalerweise nur Autodesk-Produkte vorgestellt werden“, erklärt Gromer. Die Einladung hatte sich über den Kontakt mit Autodesk Deutschland ergeben.

Autodesk deckt mit seinem Portfolio u.a. die Bereiche AEC (Architektur, Engineering und Construction) ab. SEMA schließt im Engineering an: Die Holzbausoftware kann hier an das Autodesk Architektur- und BIM-Tool Revit anknüpfen.

Die Holzbau-Fertighausindustrie (Prefabricated timber construction) in den USA erfährt dank staatlicher Förderung für nachhaltige Bauweise großen Zuspruch, leidet aber unter geringer Produktivität und Fachkräftemangel. Architekten fehlt das Holzbauknowhow, sie können die Kosten nicht zuverlässig kalkulieren und Planungsänderungen werden oft nicht kommuniziert.

Im Vorfertigungsprozess kann mit SEMA das Modell des Architekten mit dem des Ingenieurs bzw. Holzbauers verknüpft werden. Gleichzeitig erschafft SEMA ein dynamisches 5D-Modell: Zu den drei Dimensionen im Raum kommen Zeit und Kosten hinzu. Durch generative Automatismen, Stammdaten und Stücklisten wird die Kalkulation des Materials schon während der Planung erstellt – so können die Kosten früh berechnet werden. Der Architekt kann zudem sofort sehen, ob sich seine Planung im Holzbau optimiert umsetzen und fertigen lässt – auf Knopfdruck generierte Modelle bieten eine Genauigkeit von bis zu 90 Prozent.

Die Zusammenarbeit wird über Messenger-Funktionen und Issue-Management, über das Aufgaben zugewiesen werden können, weiter vereinfacht. Auch eine nachvollziehbare Dokumentation erfolgt in diesem System.

Durch die frühe Synchronisation von Architektur und Konstruktion und das Arbeiten mit nur einem Datensatz können Unternehmen bis zu 30 Prozent der Kosten sparen: Die Planung erfolgt schneller und ist weniger fehleranfällig. SEMA leistet damit seinen Beitrag für erschwinglichen Wohnraum und nachhaltiges Bauen.

Der Austausch mit Autodesk Revit, dem Marktführer im Bereich Architektur, gelingt aktuell über eine IFC-Datei, welche anschließend in beiden Programmen verknüpft ist. Bei der Aktualisierung wird der aktuelle Stand aus beiden Tools synchronisiert. „Unsere Software löst ein großes Problem in der Branche und wir haben einen guten Eindruck hinterlassen“, bilanziert Markus Gromer und berichtet vom großen Interesse aus der Zuhörerschaft: Einen international tätigen Generalunternehmer, der im Vortrag saß, trifft er nun für weiterführende Gespräche in München.

Über Autodesk University

Autodesk University ist „THE DESIGN & MAKE CONFERENCE“ und seit drei Jahrzehnten das Herzstück der Design- und Fertigungsindustrie. Sie bringt Innovatoren aus den Bereichen Architektur, Ingenieur- und Bauwesen, Produktdesign, Fertigung, Medien und Unterhaltung zusammen, um Ideen auszutauschen, Branchenpraktiken voranzutreiben und Möglichkeiten für die Zukunft zu erkunden. Lösungen von Autodesk erlauben es, Menschen, Prozesse und Daten miteinander zu verbinden. Die AU erforscht die Möglichkeiten der Autodesk-Tools.

Die SEMA-Firmengruppe ist mit ihren Marken SEMA, WGsystem und Compass der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen und ergänzenden Dienstleistungen in der Holzbaubranche, im Treppenbau sowie dem blechverarbeitenden Gewerbe. Die Softwarelösungen sind in 11 Sprachen erhältlich und kommen bei mehr als 11.000 Kunden in über 61 Ländern seit fast 40 Jahren erfolgreich zum Einsatz. Mit SEMA haben handwerklich orientierte Zimmerer, Dachdecker, Abbundzentren und die Fertighausindustrie die effiziente und durchgängige Lösung für Planung, Kalkulation und Konstruktion von Holzbauten, Treppen und Dachdeckungen sowie der Verblechung in 2D oder 3D. Um die Marktposition kontinuierlich auszubauen und Kunden stets innovative Lösungen zu bieten, investiert die Gruppe jährlich durchschnittlich 15 % ihres Umsatzes in die Weiterentwicklung der Lösungen an ihrem Standort im Allgäu.

