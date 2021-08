Selbständigen-Workshop 2021: Mehr Leads, weniger Aufwand

Mit Klickberatern Kundengespräche intuitiv online abbilden: Das bringt deutlich mehr qualifizierte Leads bei mind. 40% weniger Vertriebsaufwand

Das ist DIE Chance für alle Einzelkämpfer da draußen: five digital holt den interaktiven Content endlich nach Deutschland. Denn Content allein reicht einfach nicht mehr. Jetzt werden die User aktiviert.

Mit dem innovativen Klickberater-Tool können Unternehmen und Selbständige Kundengespräche online intuitiv abbilden. Das ist so einfach wie Fahrrad fahren. Weiß man einmal, wie es geht, läuft”s von selbst.

Der besondere Kniff dabei ist die Personalisierung: Jeder User bekommt genau die Infos, die er braucht. Sofort. Denn indem die User sich durch den intuitiven Dialog klicken, gelangen sie genau zu den Antworten auf ihre Fragen, die sie brauchen. Das ist aus User-Sicht gesehen sehr effizient und macht durch den spielerischen Charakter auch noch Spaß.

Die so gewonnen Daten verraten ihre Bedürfnisse und z.B., wie viel sie denn bereit sind, auszugeben.

Sie werden also, während sie online beste Beratung erhalten, gleichzeitig zu qualifizierten Leads.

Und das wiederum bedeutet: Mehr wertvolle Kundenanfragen bei deutlich weniger Aufwand.

Außerdem bekommen Unternehmer direkten und unverblümten Einblick darin, was die User wollen. Noch nie waren Angebots- und Produktentwicklung so nah am Kunden.

Im Mittelstand ist diese Methode bereits sehr erfolgreich (+170 Anfragen in 10 Tagen). Jetzt haben die Entwickler von five digital das Tool für Selbständige optimiert und suchen innovative Macher, die es für ihre Kundengewinnung testen wollen.

Für die 25 Selbständigen, die an der Aktion teilnehmen können, bedeutet das: Intensive Begleitung und wünsch Dir was! Du sagst, was Du brauchst – das Team von five digital hilft Dir, Deine ideale Lösung umzusetzen. Kostenfrei und mit Zufriedenheitsgarantie.

Ab dem 22. September 2021: 6 Wochen individuelle Begleitung und wünsch Dir was!

Jetzt Platz im Workshop sichern: 5 Plätze sind für unsere Leser reserviert – first come first serve.

https://bit.ly/aktion-fuer-selbststaendige

Wir brennen für Digitalisierung. Sie macht unternehmerisches Leben einfacher, effizienter und planbarer.

Und wir sind der Überzeugung, dass gute Unternehmen die Kraft haben, uns in die Zukunft zu führen. Darum geben wir alles, um sie zu unterstützen.

