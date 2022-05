Seite an Seite in eine smarte und nachhaltige Zukunft

Europäische Universität E³UDRES² erweitert Konsortium und stärkt erfolgreich Kooperationen

St. Pölten (Österreich), 29. April 2022: Die im Oktober 2020 gegründete European University E³UDRES² (The Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions) feiert nun die Erweiterung ihres Konsortiums. Die Ausrichtung von E³UDRES² auf eine intelligente und nachhaltige Zukunft hat sich auch für andere akademische Einrichtungen als attraktiv erwiesen. Mehr als 20 Hochschulen aus ganz Europa haben ihr Interesse an einer Mitgliedschaft in E³UDRES² bekundet. Die Hochschule Fulda (Deutschland) und die Saxion University of Applied Sciences (Niederlande) haben sich im Auswahlverfahren durchgesetzt und werden die neuen Mitglieder der E³UDRES²-Allianz sein. Als neue „assoziierte Partner“, die Ende 2023 zu Vollmitgliedern des Konsortiums werden, profitiert das E³UDRES²-Netzwerk bereits jetzt von einem großen Kreis neuer Expert*innen und damit von neuer Innovationskraft in Lehre und Forschung. Darüber hinaus zieht E³UDRES² auch eine positive und erfolgreiche Halbzeitbilanz ihrer ersten Projektphase: Der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit zwischen den E³UDRES²-Einrichtungen wurden durch Projekte und gemeinsame Veranstaltungen, die zum Teil auf völlig neuen und innovativen Lehr- und Lernmethoden basieren, weiter gefestigt und gestärkt.

Das E³UDRES²-Konsortium hat Grund zum Feiern: Mit dem Ziel, einen europäischen Multi-Hochschul-Campus als Quelle intelligenter und nachhaltiger Innovationen für kleine oder mittelgroße Städte und ihre umliegenden ländlichen Gebiete zu schaffen, hat die Europäische Universitätsallianz E³UDRES² weitere Schritte in Richtung einer erfolgreichen Zukunft unternommen und wird ihr Konsortium erweitern.

Neue Partner, neue Power

Die beeindruckende Leistung von E³UDRES² bereits in der ersten Hälfte der Projektlaufzeit sorgte für Aufsehen in der europäischen Hochschulgemeinschaft, und zahlreiche Einrichtungen bewarben sich um eine Mitgliedschaft in der E³UDRES²-Allianz. Nach intensiven Diskussionen und Auswahlverfahren mit dem E³UDRES²Executive Board wurden schließlich zwei Einrichtungen als neue Mitglieder ausgewählt: Die Hochschule Fulda (Deutschland) und die Saxion University of Applied Sciences (Niederlande) werden das Konsortium auf insgesamt 8 Partner erweitern. Sie sind bereits in einem ersten Schritt neue „assoziierte Partner“ geworden und werden Ende 2023 als Vollmitglieder in E³UDRES² aufgenommen.

„Die Hochschule Fulda freut sich auf die Zusammenarbeit mit E³UDRES² als Motor für smarte und nachhaltige Regionen in Europa. Unsere Hochschule verbindet regionales Engagement, eine starke Forschungsorientierung als Fachhochschule und einen starken Fokus auf die Entwicklung von gesellschaftlichen und unternehmerischen Schlüsselkompetenzen mit ihrem Ansatz der Internationalisierung für die Gesellschaft“, so Karim Khakzar, Präsident der Hochschule Fulda.

Auch die Saxion UAS freut sich sichtlich über den Beitritt zur E³UDRES²-Allianz – Präsidentin Anka Mulder zeigt sich begeistert: „Saxion ist eine international ausgerichtete Fachhochschule mit einem regionalen Schwerpunkt in der gesamten Bandbreite unserer Aktivitäten. Wir begrüßen es, Teil von E³UDRES² zu werden – die Allianz teiltunser regionales Engagement – gleichzeitig wird unsere bereits starke Identität als europäische Hochschule bewahrt.“

Hannes Raffaseder, Chief Research and Innovation Officer ander FH St. Pölten und E³UDRES²-Projektleiter, fügt zufrieden hinzu: „Mit zwei neuen Partnern in unserer Allianz profitiert das E³UDRES²-Netzwerk von einem großen Kreis neuer Expert*innen und damit von neuer Innovationskraft in Bildung und Forschung. Dies stärkt vor allem unser Alleinstellungsmerkma: Den klaren Fokus auf Anwendungs- und Lösungsorientierung für die vielfältigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen der verschiedenen europäischen Regionen. „

Vereinte Kräfte

Aufgrund ihrer spezifischen Ausrichtung und der außergewöhnlichen Zusammensetzung des Konsortiums hat sich E³UDRES² als zukunftsweisendes Bündnis für andere europäische akademische Einrichtungen etabliert. Da das E³UDRES²-Team in regelmäßigen Future Casting Workshops bereits Erreichtes weiter verfeinert sowie zukünftige Ziele und Schwerpunkte gesetzt hat, konnte das Profil von E³UDRES² in der ersten Hälfte der ersten Projektphase weiter geschärft werden: Der bestehende Fokus auf ländliche und nicht-städtische Regionen sowie auf Kompetenzen und Innovation wurde verstärkt – aber immer im Austausch und durch Wissenstransfer mit regionalen Ökosystemen. Dies zeigt sich insbesondere in E³UDRES²-Veranstaltungen wie I Living Labs oder Hackathons, bei denen lokale Institutionen oder Unternehmen z.B. reale Problemstellungen einbringen, für die die E³UDRES²-Community im Anschluss kreative Lösungen entwickelt. Der starke Fokus auf die jeweiligen Regionen („Smart Regions“) und Nachhaltigkeit unterscheidet E³UDRES² von anderen Allianzen.

Ein weiteres erwähnenswertes Merkmal von E³UDRES² ist die deutliche Mehrheit von Fachhochschulen gegenüber Universitäten im Konsortium, sowie die Tatsache, dass viele Einrichtungen aus „Erweiterungsländern“ kommen – also aus Ländern, die im Bereich Forschung und Innovation bisher relativ leistungsschwach sind. Die besondere Mischung aus Fachhochschulen und Universitäten vereint die einzigartigen Fähigkeiten beider Einrichtungstypen in einem Netzwerk.

Gemeinsam stärker

In den vergangenen Monaten hat die E³UDRES²-Gemeinschaft auch ihre Bemühungen intensiviert, den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der bereits bestehenden Partner in verschiedenen Bereichen weiter zu festigen und zu stärken. Erreicht wurde dies vor allem durch gemeinsame Projekte und Veranstaltungen, bei denen zum Teil sogar völlig neue Lern- und Lehrmethoden zum Einsatz kamen.

Zu den wichtigsten Forschungsthemen der Allianz haben E³UDRES²-Projekte aus den drei Forschungsnetzen ihre Arbeit aufgenommen (das Projekt „Change cornEr“ zum Forschungsthema „Circular Economy“, „MultiSense“ zum Thema „Human Contribution to Artificial Intelligence“ und „VirtualGym“ zum Thema „Well-Being & Active Ageing“).

Die Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit von E³UDRES² wurde auch durch das erste Teilprojekt E.I.N.S. (Entrepreneurship and Innovation Network for Smart and Sustainable European Regions) sowie durch Ent-Re-Novators (Kick-off im Oktober 2022) gestärkt. E.I.N.S. koordiniert innovative Wege für unternehmerische Hochschulen, treibt die Entwicklung der unternehmerischen Bildung voran, schafft fortschrittliche Unterstützung für Innovation und Unternehmensgründung und verbessert die Zusammenarbeit im Wissensdreieck über den Stand der Technik hinaus.

Durch die Entwicklung neuer Lehr- und Lernmethoden, wie sie durch den E³UDRES² Hackathon oder die E³UDRES² I Living Labs demonstriert wurden, setzt die Allianz neue Maßstäbe für die Ausbildung europäischer Studenten und befähigt junge Menschen, analytische, kreative und soziale Fähigkeiten zu entwickeln, um den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden und im Wettbewerb bestehen zu können. Um dies zu veranschaulichen, lieferte der Hackathon spannende Lösungen von Studierenden-Teams für reale Probleme, auf die sie von lokalen Interessenvertretern aufmerksam gemacht worden waren. Die E³UDRES² I Living Labs haben bereits zweimal stattgefunden und den Studierenden besonders drei wichtige Fähigkeiten vermittelt – die Arbeit in transdisziplinären Teams, das Lösen von realen Problemen und die Übernahme der Rolle von Change Agents in ihren eigenen lokalen Gemeinschaften – und ihnen damit einen entscheidenden Vorteil für den Arbeitsmarkt verschafft.

Darüber hinaus – und obwohl dies in Zeiten wie diesen eine Herausforderung ist – trugen auch zwei persönliche Treffen vor Ort dazu bei, das Miteinander zu stärken und zu inspirieren (Oktober 2021 in Österreich an der Fachhochschule St. Pölten, April 2022 in Lettland an der Vidzeme University of Applied Sciences).

Seite an Seite

E3UDRES2 ist eine von 41 Europäischen Hochschulallianzen – eine Vorreiterinitiative der Europäischen Union, die ein innovatives Umfeld für die angestrebte Transformation des Europäischen Hochschul-, Forschungs- und Innovationsraums in Richtung künftiger Universitäten bietet. Im Vergleich zu anderen Allianzen weist E3UDRES2mehrere Alleinstellungsmerkmale auf: Das Netzwerk besteht aus kleineren Universitäten, von denen die meisten Fachhochschulen sind (4 von 6 bei E3UDRES2, während es nur 18 von insgesamt etwa 300 Institutionen in allen European University Allianzes sind). Darüber hinaus wird die Allianz von einer Fachhochschule geleitet (so der Fall bei nur 3 von 41) und die Mehrheit der Einrichtungen befindet sich in einem der so genannten „Erweiterungsländer“ (4 von 6). Außerdem ist keine der Einrichtungen in der Hauptstadt des jeweiligen Landes angesiedelt, um die Innovationslücke zwischen den Ballungsräumen und allen anderen Teilen Europas – in denen immer noch die Mehrheit der Menschen lebt – zu schließen.

Bis Ende 2023 wird die vom Erasmus+ Programm der Europäischen Kommission finanzierte Allianz acht Hochschuleinrichtungen mit 92.500 Studierenden, 10.300 Mitarbeitern und 64 Fakultäten aus acht Ländern umfassen. Bei diesen Einrichtungen handelt es sich um die Fachhochschule St. Pölten (Österreich), das Polytechnische Institut von Setúbal (Portugal), die Ungarische Universität für Landwirtschaft und Biowissenschaften (Ungarn), die UC Leuven-Limburg UAS (Belgien), die Politehnica Universität Timișoara (Rumänien), die Vidzeme University of Applied Sciences (Lettland) sowie die beiden neuen Mitglieder Hochschule Fulda (Deutschland) und Saxion UAS (Niederlande).

In E3UDRES2 vereint wollen die Einrichtungen gemeinsame Studiengänge und Module, Forschungsgruppen, Living Labs, Innovationszentren sowie Expertenpools und offene Ressourcen einrichten. Darüber hinaus werden sie sich an Aktivitäten beteiligen, die einen offenen und engagierten Wissensaustausch fördern, der zu regionalen Gemeinschaften beiträgt und mit ihnen interagiert.

