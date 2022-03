SEIDABEI – Impfzentrum der modernen Art im Loop5 Shopping-Center

In Weiterstadt eröffnet ein außergewöhnliches Impfzentrum

Am 04. März öffnet um 14 Uhr ein neues, hochmodern ausgestattetes Impfzentrum die Türen für Besucher, die bis dato keine Chance hatten, einen Impftermin zu vereinbaren oder bisher noch skeptisch waren. Im Impfzentrum SEIDABEI wird die Möglichkeit geboten, sich spontan und ohne Termin impfen zu lassen und sich damit selbst zu schützen – und das in einer ganz besonderen Umgebung.

Um sich impfen zu lassen, kann man sich ganz einfach auf der Website des Centrums ( www.seidabei-impfzentrum.de) registrieren. Möchte man die Impfung noch spontaner durchführen, kann nach der Anmeldung vor Ort der Anamnesebogen auch im gegenüber liegenden Infopoint, an den für die Impfenden bereitgestellten Laptops, ausgedruckt werden.

Neben Familien-, Senioren oder Paarkabinen, sowie einer geschulten und sorgfältigen Behandlung von Angstpatienten mit moderner Technik, durchgeführt von Ärzten und medizinischem Personal, erwarten den Impfwilligen diverse Möglichkeiten, die das Impfen selbst zum Erlebnis machen. So kann nach dem erfolgreichen “Pieks” ein Foto in einer Selfie Box gemacht werden, um das besondere Erlebnis festzuhalten. Insgesamt wirkt das Impfzentrum im Loop5 sehr hell und einladend, die Architektur ist hochwertig und ansprechend.

Mit einem Augenzwinkern meint Khurrem Akhtar, Betreiber des Impfzentrums “Hier kann man “den schönsten Ort für deine Impfung” wortwörtlich nehmen”.

Geimpft wird mit allen in Deutschland zulässigen Impfstoffen – ab Anfang April steht sogar der Impfstoff NOVAVAX zur Verfügung, welcher auf Proteinbasis basiert.

Das Impfzentrum, sowie den dazugehörigen Infopoint finden impfbereite Besucher am Eingang C gelb, direkt am Parkhausübergang des Loop5, wo über 3000 Parkplätze kostenfrei genutzt werden können.

Als kleine Aufmerksamkeit zum Start hat sich SEIDABEI in Kooperation mit dem Loop5 etwas Besonders ausgedacht: Die ersten 1.000 Impfwilligen erhalten einen 10EUR Loop-Gutschein nach der Impfung. So kann der aufregende Tag mit einer Shoppingtour entspannt und erfolgreich beendet werden.

Thomas Haeser, Senior Center Manager des Loop5: “Es ist wichtig, Menschen Impfangebote an Orten zu bieten, die über kostenlose Parkplätze verfügen, gut besucht und schnell erreichbar sind. Beides erfüllt das Loop5 wie kein anderes Einkaufscenter in der Region Darmstadt, zumal auch mittels ÖPNV das Loop5 in einer 15 Minuten Taktung vom Hauptbahnhof und zurück sehr schnell erreichbar ist. Unser neues Impfzentrum sorgt für ein besonders niederschwelliges und unkompliziertes Impfangebot in Weiterstadt. Nicht einmal eine vorherige Anmeldung ist nötig. So möchten wir erreichen, dass die Impfquote in Hessen weiter steigt. Das Loop5 freut sich, einen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu leisten und dankt den Betreibern des Impfzentrums für Ihren Einsatz. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle auch unserem Eigentümer, der uns bei der Realisierung dieses Vorhabens schnell und unkompliziert unterstützt hat.”

Mit fast 60.000m² Verkaufsfläche auf vier Etagen, ist das im Jahr 2009 eröffnete Loop5 eines der attraktivsten Ausflugs- sowie Einkaufsziele der Region. Das Center kann mit vielen Shops, aber auch ausgewogener Gastronomie ihre vielen Besucher jährlich begeistern. Momentan befindet sich das beliebte Shoppingcenter in einer Neupositionierung. “Wir haben ein großes, dreigeschossiges Einkaufscenter. Mit der Umsetzung unseres “Retailtainment”- Konzepts mit über 40 Entertainment-Stationen wollen wir das Erlebnis-Shopping Center der Region werden. Dies wäre bisher einmalig in Deutschland”, erklärt Center Manager Thomas Haeser das Konzept.

Damit können sich künftig die Besucher nicht nur auf Shopping freuen, sondern sich auch von spektakulären Freizeitangeboten begeistern lassen.

Loop5_Weiterstadt

