Schweizer Forchbahn AG setzt für neues Kundeninformationssystem auf Peak Mobility

Die Forchbahn modernisiert und zentralisiert ihre Kundenformationen

Berlin, den 25. November 2025

Die Schweizer Forchbahn AG treibt ihre Infrastrukturerneuerungen zielgerichtet und konsequent voran. Bei der Modernisierung ihres Kundeninformationssystems (KIS) setzt sie dabei auf das Train Management System PEAK.TMS des Berliners Softwareunternehmens Peak Mobility.

Systemintegration: Zusammenarbeit mit dem Verkehrsleitsystem des Zürcher Verkehrsverbund ZVV

Die neue Lösung gewährleistet eine einheitliche Steuerung der Kundeninformation in Echtzeit und ermöglicht eine effiziente Disposition, um den Bahnverkehr sicher und pünktlich abzuwickeln. Zudem ist die nahtlose Integration in die Systemlandschaft von Partnern wie dem ZVV sichergestellt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Anbindung an das Leit- und Informationssystem ILTIS von Siemens Mobility sowie an die zentralen Datendrehscheiben wie das Customer System (CUS) der SBB oder auch das Visual Inspection System (VIS), das den Zugverkehr via GPS-Ortung überwacht.

Zentrale Leitstellensoftware: Funktionen und Vorteile

Die zukünftige, vollautomatisierte Leitstellensoftware bietet umfangreiche Funktionalitäten, die der Forchbahn AG, aber vor allem auch ihren Passagieren, erheblichen Mehrwert bieten:

Effiziente Disposition und Kundeninformation bei Verspätungen, Störungen und Gleisänderungen

Echtzeit-Kundeninformation über Anzeigen und akustische Durchsagen

GPS-basierte Ortung der Fahrzeuge

Erweiterbarkeit um stationäre und mobile Komponenten in weiteren Projektphasen

Damit schafft die Forchbahn die Grundlage für einen stabilen Betrieb und eine verlässliche Information ihrer Fahrgäste über alle Kanäle hinweg. Die neue Leitstellen-Software wird im Laufe des Jahres 2026 einsatzbereit sein. Die nächste Projektphase startet ab 2027, bis ca. 2028 werden unter anderem die Haltestellen fortlaufend mit Hardware-Komponenten ausgerüstet und diese in die Leitstellen-Software integriert. Somit wird die durchgängige Kundeninformation an allen Bahnhöfen und Haltestellen gewährleistet.

„Mit Peak Mobility haben wir einen erfahrenen Partner gewonnen, der uns bei unseren zentralen Zielen unterstützt: mehr Zuverlässigkeit im Betrieb, eine moderne Kommunikation mit unseren Fahrgästen und eine nachhaltige Weiterentwicklung unserer Systeme“, erklärt Peter Seiler, Geschäftsbereichsleiter Produktion der Forchbahn AG.

„Die Forchbahn nutzt mit dem neuen KIS ein System, das sich bei weiteren Schweizer Unternehmen wie der Matterhorn Gotthard Bahn oder dem Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS schon im Alltagseinsatz bewährt.“

„Die Forchbahn setzt auf eine zukunftsfähige, technisch flexible Plattform – und wir sind stolz, mit unseren Lösungen einen spürbaren Mehrwert für Fahrgäste und Betrieb zu liefern“, sagt Robert Baumeister, Geschäftsführer der Peak Mobility GmbH.

Forchbahn AG: Im Überblick

Die Forchbahn AG hat rund 100 Mitarbeitende. Sie betreibt die S18-Linie zwischen Zürich Stadelhofen und Esslingen. Bei der Forchbahn handelt es sich um eine Schmalspurbahn mit rund 17 km Streckenlänge und 20 Haltestellen. Sie betreibt auch eigene Werkstätten zur Instandhaltung der Fahrzeugflotte.

Peak Mobility: Next-Gen Software for Mobility

Peak Mobility, ehemals PSI Transcom, ist ein führender Softwareanbieter für Depot Management, Train Management, Betriebsleitsysteme und Personaldisposition für Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie im schienengebundenen Personennahverkehr (SPNV). Mit Hauptsitz in Berlin und über 40 Jahren Branchenerfahrung verbindet Peak Mobility technologische Innovationskraft mit praxiserprobten Lösungen – für eine leistungsfähige, belastbare und zukunftsfähige Mobilität.

