SCHULTE als Innovator des Jahres ausgezeichnet

Neuer Markenauftritt des Lagerspezialisten setzt Impulse

SCHULTE präsentiert sich mit dem neuen Markenauftritt ganz bewusst noch moderner und digitaler. Und bunter, denn das Setzen farbiger Akzente in den oft grauen Lagerwelten zählt zu den großen Leidenschaften des Sauerländer Regalspezialisten. Dafür wird das Unternehmen jetzt als Innovator des Jahres 2024 ausgezeichnet.

Die Gebrüder SCHULTE GmbH & Co. KG ist 1921 in Sundern gegründet worden. Durch die langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Regalsystemen sowie die kontinuierliche Ausrichtung auf Qualität „Made in Germany“ gehört das Unternehmen heute zu den führenden Regalherstellern in Deutschland. Das Produktportfolio umfasst die gesamte Welt der Lagertechnik aus einer Hand.

„Wir regalen das“

Das Traditionsunternehmen hat jetzt ein Zeichen für seine Innovationskraft und den Mut zur Veränderung gesetzt: Gebrüder SCHULTE präsentiert sich an allen Touchpoints mit einem neuen, zukunftsweisenden Markenauftritt.

Damit reagiert das Unternehmen auf die Herausforderungen einer Kommunikationswelt im Wandel. Neue Medien und digitale Technologien machen Informationen in Sekundenschnelle verfügbar, während gleichzeitig die Aufmerksamkeit der Zielgruppen sinkt. Hier geben das übersichtliche Gestaltungssystem von SCHULTE, klare Botschaften und eine erleichterte Navigation den Kunden und Kundinnen in Zukunft eine bessere Orientierung und rasche Entscheidungshilfe.

Der neue Claim „Wir regalen das“ bringt das SCHULTE-Markenerlebnis verbal auf den Punkt und schafft unmittelbares Verständnis für die Leistungen des Unternehmens: SCHULTE hat die Produkte, die Erfahrung und die Kompetenz, seinen Kunden und Kundinnen die richtige Lagerlösung anbieten zu können.

Auszeichnung in Berlin

Schulte Lagertechnik hat mit diesem neuen Markenauftritt das Nominierungskomitee überzeugt und wird auf einem feierlichen Festakt am 15. November in Berlin vor rund 400 Unternehmern als „Innovator des Jahres 2024“ ausgezeichnet.

Noch bis zum 15. November steht das Unternehmen zudem als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen Publikumswahl.

Der Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschen Wirtschaft. Innovative Produkte, Verfahren und Standorte quer durch alle Branchen, alle Betriebsgrößen und alle Innovationsformen stehen alljährlich zu Wahl.

