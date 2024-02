SchuhXL-Spezialist schuhplus feiert Schaltjahr mit 29% Rabatt auf Übergrößen-Schuhe

Europas größtes Versandhaus für große Damenschuhe sowie große Herrenschuhe feiert Sondertag

Das Schaltjahr bietet eine zusätzliche 24 Stunden im Jahr und schuhplus – Schuhe in Übergrößen – nutzt diese Gelegenheit, um seinen Kundinnen und Kunden eine besondere Aktion zu bieten. Als Europas größtes Versandhaus für große Damenschuhe sowie große Herrenschuhe freut sich der Übergrößen-Spezialist aus Niedersachsen, dass heute ein exklusiver Rabatt von 29% auf alle Schuhe in den Kategorien SALE Damen und SALE Herren gewährt wird. Dieses einzigartige Angebot gilt sowohl online im Webshop als auch in allen schuhplus-Filialen.

Ein Schaltjahr-Angebot, das sich gewaschen hat

Das Schaltjahr ist eine seltene Gelegenheit, die nur alle vier Jahre auftritt, und schuhplus möchte diese besondere Zeit mit seiner Kundschaft feiern. „Bei schuhplus dreht sich alles um große Schuhe und große Angebote“, sagt Kay Zimmer, Gründer und Geschäftsführer von schuhplus. „Das Schaltjahr bietet uns die perfekte Gelegenheit, unseren Kunden etwas Besonderes zu bieten und sie mit exklusiven Rabatten auf unsere hochwertigen Übergrößen-Schuhe zu verwöhnen.“

Wie funktioniert das Angebot?

Um vom Schaltjahr-Rabatt zu profitieren, können Kunden einfach den Gutscheincode „Schaltjahr-Rabatt“ im Warenkorb eingeben, wenn sie ihre Bestellung im Online-Shop auf schuhplus.com aufgeben. Der Rabatt von 29% wird dann automatisch vom Gesamtbetrag abgezogen. Kunden:innen, die lieber in einer der schuhplus-Filialen einkaufen möchten, können den Rabatt auch vor Ort nutzen, indem sie den Gutscheincode beim Bezahlen angeben.

Große Auswahl, große Einsparungen

Das Angebot gilt für alle Schuhe in den Kategorien SALE Damen und SALE Herren, darunter Sneaker, Stiefel, Pumps, Sandalen und vieles mehr. Egal ob Sie nach lässigen Freizeitschuhen oder eleganten Schuhen für besondere Anlässe suchen: Bei schuhplus finden Sie garantiert das Richtige – und das zu einem unschlagbaren Preis.

Über schuhplus – Schuhe in Übergrößen

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

