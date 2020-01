Schuhtick, aber große Größen? Damenschuhe, die trotzdem gut aussehen bei schuhplus

Schuhe in großen Größen für Damen

Was haben Paris Hilton, Scarlett Johannson und Uma Thurman gemeinsam? Alle drei leben auf großem Fuß – und zwar im wortwörtlichen Sinn. Denn alle drei tragen Schuhe große Größen Damen. Wer Schuhgröße 42 oder größer benötigt, aber (noch) nicht dazu steht, können mit einigen Tricks ihre Füße kleiner schummeln.

Hohe Absätze tragen

Ein wichtiger Trick, um Schuhe in großen Größen für Damen kleiner wirken zu lassen, sind Absätze. Sie verkleinern die Füße optisch, da der wesentliche Teil des Fußes in vertikaler Ausrichtung sichtbar ist. Entscheidend wirkt sich auch die Wahl des Absatzes aus. Breite Absätze lassen große Füße kleiner wirken.

Finger weg von Peep Toes

Sommerzeit ist Sandalenzeit! – und selbstverständlich gibt es auch schicke Schuhe in großen Größen für Damen, die in der warmen Jahreszeit für eine gute Belüftung sorgen. Sogenannte Peep Toes, bei denen die Zehenspitzen aus der Sandale hervorblitzen, sind keine geschickte Wahl. Sie erwecken den Eindruck, dass der Fuß zu groß für den Schuh ist.

Sandalen mit Riemchen bevorzugen

Statt auf Peep Toes sollten Frauen besser auf das Schuhwerk der alten Römer zurückgreifen. Denn bei Sommer-Schuhen in großen Größen für Damen sind Sandalen mit vielen Riemchen optimal. Sie kaschieren große Füße, da die Riemchen den Fuß bedecken.

Spitze Schuhe meiden

Wer große Füße hat und von diesem Detail lieber ablenken möchte, sollte auf spitze Schuhe verzichten. Denn diese Modelle machen den Fuß fast um eine komplette Schuhgröße größer.

Auf dunkle oder zweifarbige Schuhe setzen

Schuhe in großen Größen für Damen sollten aus dunklen Materialien bestehen. Sie bilden einen Kontrast zur Haut, was den Fuß optisch verkürzt. Helle Schuhe lassen ihn länger wirken. Alternativ entscheidet man sich für zweifarbige Schuhe. Der Hell-Dunkel-Kontrast lässt große Füße ebenfalls kleiner wirken.

Unifarbene Schuhe statt wilde Muster

Wilde Muster sind angesagt, lenken aber die Aufmerksamkeit des Betrachters sofort auf die Füße. Schuhe in großen Größen für Damen sollten daher besser unifarben sein. Schleifen, Schnürungen und Applikationen sind natürlich erlaubt.

Zu großen Füßen stehen

