Schuhschränke bei gardono.com

Mit einem stylischen Schuhschrank schaffen Sie Ordnung in Ihrem Eingangsbereich und schützen Ihre Schuhe vor Staub, Licht und Feuchtigkeit. Zudem haben Sie so, mit einer ordnungsgemäßen Aufbewahrung, besonders lange Freude an Ihren persönlichen Lieblingsschuhen. Auf gardono.com finden Sie unterschiedliche Schuhschrank Modelle, die nur darauf warten, von Ihnen eingeräumt zu werden.

Der optimale Schuhschrank

Die richtige Größe Ihres Schuhschranks ist abhängig von der Schuhgröße, besonders ab einer Größe von 45. Mit einem Schrank in optimaler Größe haben all Ihre Schuhe ausreichend Platz, ohne sie stapeln zu müssen.

Wir empfehlen Schuhschränke mit unterschiedlich hohen Fächern oder mit höhenverstellbaren Ablagen. Augenmerk sollten Sie auch darauf legen, wo Sie ihr Zubehör für die Schuhpflege lagern möchten. Hilfreich ist hier eine extra Schublade oder eine integrierte Abstellfläche. Schuhschränke mit bereits vorhandenen Lüftungsschlitzen sorgen für eine ausreichende Belüftung, damit Ihre Schuhe keine unangenehmen Gerüche annehmen.

Die unterschiedlichen Modelle

Für welches Modell Sie sich schlussendlich entscheiden, hängt von Ihren persönlichen Präferenzen ab. In unserem Online-Shop sind zahlreiche Modelle verfügbar, die sicher optimal zu Ihren Bedürfnissen passen. Die unterschiedlichen Modellarten möchten wir Ihnen im Nachfolgenden kurz vorstellen.

Der Schuhkipper

Der platzsparende Schuhkipper mit Klappfächern ist der Klassiker unter den Schuhschränken. Die sogenannten Schütten werden aufgeklappt und die Schuhe vertikal hineingestellt. Diese Modellart eignet sich aufgrund der geringen Tiefe besonders für schmale Eingangsbereiche.

Das Schuhregal

Schuhregale eignen sich hervorragend für große und individuelle Schuhe. Egal ob Stiefel mit langem Schaft, High Heels oder Wanderschuhe, in einem Schuhregal finden alle Ihre Lieblingsstücke ihren Platz. Höhenverstellbare Regalböden sind besonders flexibel. Um zusätzlich an Tiefe zu sparen, sind die Ablagen oftmals schräg angebracht. Mit integrierte Stangen haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, dass Sie Schuhabsätze einhaken können, um noch mehr Platz zu sparen.

Die Schuhbank

Schuhbänke sind eine ideale Möglichkeit, um wenige Schuhpaare zu verstauen. Je nach Modell haben Sie die Möglichkeit Regalböden oder Schubladen zu nutzen. Zusätzlich bietet eine Schuhbank eine bequeme Sitzgelegenheit oder Ablagefläche.

Die Schuhtruhe

Wir empfehlen eine Schuhtruhe für eine Aufbewahrung über Monate. Ihre sommerlichen Schuhe finden beispielsweise während der kalten Monate ausreichend Platz. Solche Truhen eignen sich hervorragend, um Ihren Eingangsbereich stilvoll zu dekorieren.

Das Schuhkarussell

Das Schuhkarussell ist eine besondere individuelle Art der Schuhverstauung. Hier haben Sie die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Varianten, eine Teleskopstange mit drehbaren Halterungen oder einer Drehtonne. Für besonders hohe Flexibilität ist die Drehtonne meistens auf Rollen gelagert. Der Vorteil bei einer Teleskopstange ist, dass die Schuhe offen präsentiert werden. Damit haben ihre Liebhaberstücke nicht nur sofort die Sympathie Ihres Besuchs, sondern Sie behalten zudem den optimalen Überblick.

Das drehbare Regal

Optimal für sehr enge Räume ist das drehbare Schuhregal. Von außen sieht es wie ein tiefer Wandspiegel aus. Wenn Sie den Spiegel jedoch drehen, haben Sie genügend Ablagefläche für Ihre Schuhe. Mit einer stylischen Wandgarderobe oder einen modernen Garderobenhaken runden Sie Ihren Eingangsbereich perfekt ab.

Optimal auf Ihren Einrichtungsstil abgestimmt

Um ein einheitliches Bild zu erzeugen, empfehlen wir Ihren neuen Schuhschrank an Ihren bereits vorhandenen Einrichtungsstil anzupassen. Schuhschränke aus Holz passen optimal zum Landhausstil. Das gilt besonders für weißes Holz. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, helles Naturholz mit stylischen Holzknäufen zu kombinieren. Tipp: Für eine besonders wohnliche Atmosphäre, empfehlen wir Ihren heimischen Wohnraum mit einem exklusiven Teppich, einem stilvollen Schirmständer oder einem modernen Spiegel zu verschönern.

Für einen Einrichtungsstil mit klaren Formen und bunten Farben im skandinavischen Stil, empfehlen wir Schuhschränke in Weiß, Mint oder anderen Pastelltönen. Akzente können Sie mit Modellen setzen, die aus verschiedenen Holzarten bestehen. Abgerundet wird der Akzenteffekt mit einem farbigen Korpus oder Füßen aus Naturholz.

Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Ihr neuer Schuhschrank sollte sich optimal in den Eingangsbereich eingliedern, ausreichend Staufläche bieten, zudem praktisch und flexibel sein.

Ein Schuhkipper eignet sich hervorragend für Eingangsbereiche mit wenig Platz. Sie können Ihre Schuhe damit sehr platzsparend verstauen, da diese eine geringe Tiefe haben. Besitzen Sie eine große Anzahl von Schuhpaaren, empfehlen wir eine Kombination aus mehreren Schuhschränken. In einer Schuhtruhe können Sie je nach Saison Ihre Schuhe bequem aufbewahren. In einem Schuhkarussel hingegen finden Sie Ihre Schuhe sofort griffbereit.

Ihr Schuhschrank sollte Ihre heimische Einrichtung passend ergänzen. Helles Naturholz eignet sich hervorragend für den Landhausstil oder Pastellfarben für den Skandinavischen Stil.

Quelle: gardono.com

Für alle, für die das eigene Zuhause und der eigene Garten mehr als nur ein “Ort” ist, ist gardono.com der Online-Shop erster Wahl.

All unsere Produkte sind mit Liebe und mit Gespür für Design ausgesucht. Charakterstark, stilsicher und wenn eben möglich nachhaltig und pflegeleicht.

