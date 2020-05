schuhplus-TV geht am 05. Juni auf Sendung

Übergrößen-Spezialist sendet täglich LIVE mit Web-TV

Automatische Kameras, Roboter-Systeme, Monitore und ganz viel Licht. So präsentiert sich künftig schuhplus aus dem neuen Web-TV-Studio am Firmenhauptsitz in Dörverden. Innerhalb von vier Monaten Bauzeit wurde der Dachboden vom Übergrößen-Schuhspezialisten zu einer hochmodernen Produktionsstätte umgebaut. Wo noch zur Jahreswende Schuhe gelagert wurden, befindet sich heute das volldigitale mediale Herzstück des Fachhändlers. Video und Social Media sind seit Jahren das Zugpferd des Spezialisten für Schuhe in Übergrößen, doch mit einem eigenen Online-Format will der SchuhXL-Spezialist aus Niedersachsen seine Aktivitäten nun deutlich erweitern. “Wir erreichen im Monat bereits über drei Millionen Menschen. Das macht uns unfassbar stolz – und wir sehen dies zugleich als große Motivation, unser Engagement in diesem Segment mit viel Energie und neuen Ideen weiter auszubauen”, so Geschäftsführer Kay Zimmer.

Insgesamt fünf Kameras werden aus der Regie ferngesteuert, ebenso wie von Geisterhand die fahrbaren Stative. Große Monitore im Studio dienen der Interaktion mit den Usern, die sogar per Smartphone zugeschaltet werden können. Bei allen künftigen Aktivitäten setzt schuhplus dabei auf ein wesentliches Element als unverkennbares “must-have”, betont Marketingleiter Georg Mahn. “Wir sind bisher mit dem Selfie-Handy immer sehr dicht und sehr authentisch unterwegs, von daher gab es auch nur einen Weg, dieses “Altbekannte” aufrecht zu halten: LIVE, LIVE, LIVE. Es gibt keine Skripte, keine großen Abläufe. Wir machen einfach das, was gerade anliegt. So wie immer, allerdings sieht es fortan etwas cooler aus.”

Hinter der inhaltlichen Leichtigkeit steckt jedoch höchste technische Präzision. Ob Filmeinspielungen, Einblendungen von Grafiken oder die Einbindung von User-Kommentaren: Die Regie ist neben der Produktion der Knotenpunkt für das weltweite Streaming. Auch Aktivitäten der schuhplus-Chefs außerhalb des Studios, etwa in den Filialen oder auf Schuhmessen, werden live ins Mediencenter übertragen und erst von dort ausgespielt. Die Zentralisierung beinhaltete eine Relevanz und Herausforderung zugleich. “Wir haben Follower auf YouTube, Facebook, Instagram – viele Social Media Kanäle mit unterschiedlichen Menschen, doch wir wollten ein zentrales System, um alle Plattformen gleichzeitig, aber auch gezielt auf lokaler Store-Ebene zu erreichen, damit Inhalte auch da ankommen, wo es Sinn macht”, so Zimmer.

Täglich um 16:00 Uhr geht schuhplus-TV live in HD auf Sendung und verschafft mit einem 6-köpfigen Team im Hintergrund umfangreiche Einblicke in die Welt des Übergrößen-Spezialisten. Ob Vorstellung von Marken, Präsentation aktueller Kollektionen, Sonderaktionen oder Umfragen: Thematisiert wird in der 10-minütigen Sendung alles, was schuhplus betrifft, wobei die Wertschätzung der Kundschaft das zentrale Thema darstellt. “Auf Facebook & Co. stehen wir mit unseren Followern im Dialog – und genau den wollen wir intensivieren. Online erstellen wir Umfragen, im Web-TV präsentieren wir künftig die Ergebnisse. Wir wollen mit schuhplus-TV ein Gefühl transportieren. Wir wollen klar signalisieren: Ihr seid ein Teil von schuhplus und ihr seid uns aufrichtig wichtig, weil es ohne Euch uns nicht gegeben würde. Das ist die klare und zugleich sehr einfache Botschaft”.

Über 20 Social Media Kanäle bespielt der Übergrößen-Profi aus dem Landkreis Verden; ab dem 05. Juni wird nach zweiwöchigem Probebetrieb live aus dem volldigitalen Web-TV-Studio gesendet. Knapp über 50.000 Euro hat das Unternehmen in das neue mediale Konzept investiert.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

