schuhplus – Schuhe in Übergrößen – fördert erneut Vereine

Fachhändler für große Damenschuhe und große Herrenschuhe unterstützt Vereine mit Geldpreisen

(Dörverden/Saterland) (29.10.2024) – In Vereinen wird gelacht, gejubelt, gerungen und gemeinsam gefeiert – ein unnachahmlicher Mix aus Emotionen und Engagement prägt das Vereinsleben in Deutschland. Ob es die Begeisterung für den Sport ist, der Einsatz für soziale Anliegen oder das Bekenntnis zu Kunst und Kultur: Vereine vereinen Menschen mit gemeinsamen Interessen und schaffen damit ein starkes Fundament für Zusammenhalt. Fast jede und jeder Deutsche ist in einem Verein engagiert oder Mitglied. Auch bei schuhplus, Europas führendem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, ist die Bedeutung der Gemeinschaft ein elementarer Wert. Aus diesem Grund fördert schuhplus erneut Vereine und Gemeinschaften und vergibt fünf Geldpreise à 500 EUR, wobei die Teilnehmer entscheiden können, welche Vereine das Geld erhalten sollen.

Vereine fördern: Ein Kernanliegen von schuhplus

Seit über 20 Jahren steht schuhplus für kundenorientiertes Handeln, und mit der schuhplus-Vereinsförderung leistet das Versandhaus einen direkten Beitrag zum Vereinswesen. „Das soziale Miteinander ist ein Wert, der in der heutigen Zeit mehr denn je zählt. Deshalb freuen wir uns, auch dieses Jahr wieder die Vereinsförderung zu starten und Gemeinschaften zu unterstützen, die unermüdlich das Leben in ihren Städten und Gemeinden bereichern“, erklärt Geschäftsführer Kay Zimmer (50). „Unser Engagement ist eine Botschaft der Hoffnung und Zuversicht für Menschen, die sich in Vereinen zusammenschließen und gemeinsam Gutes bewirken.“ Die schuhplus-Vereinsförderung ist eine Initiative mit Herz und kommt 2024 bereits zum sechsten Mal zur Durchführung. Das Unternehmen, das sich als führender Anbieter von Damenschuhen und Herrenschuhen in Übergrößen etabliert hat, schafft so eine Plattform für Vereine jeder Art und Größe. Vom Kindergartenförderverein über Umweltverbände bis hin zu Musikgruppen oder Sportvereinen – alle Gemeinschaften, die zur gesellschaftlichen Vielfalt beitragen, sind eingeladen, an der Förderung teilzunehmen.

Engagement trifft auf Tradition: Rückblick auf bisherige Förderung

In den vergangenen Jahren hat schuhplus eine Vielzahl an Vereinen gefördert und dabei vor allem regionale Gemeinschaften erreicht, die sich im Kleinen und Großen engagieren. Die bisherigen Gewinner spiegeln die bunte Vereinslandschaft Deutschlands wider – von Schulvereinen über Tierhilfsorganisationen bis hin zu Musikkapellen. Besonders bewegend ist die Freude der Teilnehmer, die oftmals bei der feierlichen Geldübergabe direkt in den schuhplus Übergrößen-Filialen für Schuhe miterlebt wird. „Diese persönlichen Übergaben sind uns eine Herzensangelegenheit, denn sie zeigen, wie wichtig und wertvoll unser Beitrag für die Vereine ist“, betont Kay Zimmer. Diese persönliche Note und der direkte Bezug zu den Menschen stehen im Mittelpunkt der Förderung von schuhplus. Die Gewinnervereine werden auch in diesem Jahr im Rahmen eines Events bekanntgegeben, das live auf Facebook und YouTube übertragen wird, sodass die gesamte Community an diesem Moment der Freude teilhaben kann. „Die Live-Auslosung ist immer ein echtes Highlight für uns und zeigt, wie groß die Resonanz in der Vereinslandschaft ist“, so Zimmer.

Freude, Solidarität und Anerkennung für ehrenamtliches Engagement

Mit der Vereinsförderung stärkt schuhplus nicht nur das gesellschaftliche Miteinander, sondern spricht auch allen ehrenamtlich Engagierten Anerkennung und Wertschätzung aus. In vielen Vereinen opfern Menschen ihre Freizeit, um andere zu unterstützen, Projekte umzusetzen oder Sport- und Kulturangebote bereitzustellen. „Ohne das Ehrenamt und die tatkräftige Arbeit in den Vereinen wäre vieles, was unsere Gesellschaft lebendig und bunt macht, nicht möglich. Hier möchten wir mit der Förderung ansetzen und Vereinen etwas zurückgeben, die sich tagtäglich mit Engagement und Herzblut einsetzen“, so Zimmer. Die diesjährige Förderung reiht sich damit in die langjährige Tradition von schuhplus ein, regionale und nationale Gemeinschaften zu unterstützen. Die Aktion ist auch ein Dankeschön an alle Menschen, die ihre Freizeit investieren, um etwas Größeres zu schaffen und den Zusammenhalt in ihren Gemeinden zu fördern. Vereine tragen einen wichtigen Teil zur Lebensqualität bei und stärken den sozialen Zusammenhalt – und schuhplus ist stolz darauf, Teil dieser vielfältigen und lebendigen Vereinswelt zu sein.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab.

