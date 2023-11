Versandhaus für große Damenschuhe sowie große Herrenschuhe feiert BlackWeek

schuhplus – Schuhe in Übergrößen feiert Black Week mit exklusiven Angeboten und 30% Rabatt

Dörverden (24.11.2023) – Ab heute können Kunden* im Rahmen der Black Week bei schuhplus von großzügigen Preisnachlässen profitieren. Unter dem Motto „Schuhe in Übergrößen zu kleinen Preisen“ können Liebhaber hochwertiger Damenschuhe in großen Größen sowie Herrenschuhe in Übergrößen aus dem umfangreichen SALE-Angebot shoppen und dabei satte 30% sparen.

Exklusive Rabatte für XL-Damenschuhe und XL-Herrenschuhe

Die Black Week bei schuhplus bietet die perfekte Gelegenheit, die Schuhsammlung zu erweitern oder sich mit neuen Modellen einzudecken. Der 30% Rabatt gilt dabei für alle Damenschuhe in Übergrößen in der Kategorie SALE Damen sowie für alle großen Herrenschuhe in der Kategorie SALE Herren. Egal, ob sportliche Sneaker, elegante Business-Schuhe oder robuste Freizeitstiefel: Bei schuhplus, Europas größtem Versandhaus für XL-Schuhe, ist für jeden Stil und Anlass das passende Modell dabei.

Die Black Week als Dankeschön an die Kundschaft

Geschäftsführer Kay Zimmer zeigt sich erfreut über die Möglichkeit, den Kunden* mit der Black Week eine besondere Freude zu machen. In einem Statement betont er die Wertschätzung gegenüber der treuen Kundschaft: „Unsere Kundinnen und Kunden sind das Herzstück von schuhplus. Die Black Week ist für uns eine großartige Gelegenheit, uns bei allen für die langjährige Treue zu bedanken. Wir freuen uns darauf, unseren Wegbegleitern mit exklusiven Angeboten und unschlagbaren Preisen eine Freude zu bereiten.“

Der Gutscheincode „Black-Week-2023“ für zusätzliche Ersparnisse

Um von den exklusiven Rabatten zu profitieren, müssen Kunden* lediglich den Gutscheincode „Black-Week-2023“ im Warenkorb eingeben. Der Rabatt wird dann automatisch vom Gesamtbetrag abgezogen. Diese einfache Handhabung ermöglicht es den Kunden, unkompliziert und bequem von den attraktiven Angeboten zu profitieren. Doch nicht nur das: 30% Rabatt gibt es auch in den stationären Fachgeschäften für Übergrößen-Schuhe von schuhplus. Alle Schuhe, die zum aktuellen SALE gehören, werden dort auf den Digitaldisplays angezeigt.

Ein besonderes Einkaufserlebnis bei schuhplus

Die Black Week bei schuhplus verspricht nicht nur unschlagbare Preise, sondern auch ein besonderes Einkaufserlebnis. Kundinnen und Kunden können sich in den Filialen vor Ort von der Qualität und Vielfalt der Übergrößen-Schuhe überzeugen. Mit einer kompetenten Beratung und einem exzellenten Kundenservice steht schuhplus für ein rundum gelungenes Shoppingerlebnis, ob im Internet oder in den Schuh-Fachgeschäften für Übergrößen.

Über schuhplus – Schuhe in Übergrößen

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für Schuhe in großen Größen. Mit einer riesigen Auswahl an Damenschuhen in den Größen 42-46 und Herrenschuhen in den Größen 46-54 bietet das niedersächsische Unternehmen schuhplus eine vielfältige Palette an Markenschuhen in Übergrößen. Der Fokus liegt dabei auf Qualität, Komfort und aktuellem Design. Mit einem durchdachten Konzept, das den Kunden in den Mittelpunkt stellt, setzt schuhplus Maßstäbe im Bereich Schuhe in Übergrößen – und das bereits nun seit über 20 Jahren.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089



https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.