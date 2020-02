Schuhe in großen Größen für Damen und Herren jetzt bei schuhplus auswählen

Die Schuhmodelle bei schuhplus sind mit verschiedenen angesagten Details versehen

Wer auf großem Fuß lebt, weiß wie schwierig es sein kann, ein Paar passende Schuhe im Handel zu finden. Die meisten Schuhläden haben nur ein geringes Angebot an Schuhmodellen in Übergröße vorrätig, weil sie Sorge haben, diese nicht an die Frau oder den Mann bringen zu können. Daher ist es schwer, ein oder mehrere Paar modische Schuhe in passender Größe im nächsten Schuhgeschäft zu finden. schuhplus ist ein Unternehmen, das sich aus diesem Grund auf Schuhe für Damen und Herren mit großer Schuhgröße spezialisiert hat. Es bietet eine riesige Auswahl an trendgerechten Modellen für jeden Anlass und Bedarf an.

Von Sandalen über Halbschuhe bis zu Stiefeln, Hausschuhen und Badelatschen

Der Bedarf an Schuhen kann für eine einzelne Person über das Jahr verteilt recht groß sein. Neben Halbschuhen und Stiefeln sollten Sandalen, Hausschuhe, Sportschuhe und Badelatschen auf keinen Fall im Schuhschrank fehlen. Daher ist es gut zu wissen, dass schuhplus nicht nur Schuhe für den Alltag, sondern ebenfalls für viele weitere Gelegenheiten bereithält. Damit hat die zeit- und nervenaufreibende Suche nach Modellen in der eigenen Größe endlich ein Ende!

Die Schuhmodelle bei schuhplus sind ebenfalls mit verschiedenen angesagten Details versehen

Schuhe überzeugen heute nicht nur durch eine perfekte Verarbeitung, sondern ebenfalls durch Details, die für den einen oder anderen Hingucker sorgen. Das ist bei den Modellen bei schuhplus zum Glück nicht anders, weshalb diese unter anderem mit Nieten und Spangen, kontrastfarbenen Sohlen oder Nähten oder auch mit auffallenden Prints aufwarten. So lassen sich auch mit Schuhen in Übergröße zeitgemäße Outfits zusammenstellen.

Sind in vielen Farben und Mustern bestellbar

Schwarz und Braun gehören zu den Klassikern, wenn es um Farben für Schuhe geht. Ergänzend gibt es heute viele weitere Nuancen, die eine besonders individuelle Auswahl, beispielsweise in der jeweiligen Lieblingsfarbe möglich machen. Bei schuhplus erhalten Damen und Herren ebenfalls viele Schuhmodelle in Farben wie Dunkelblau oder Grün, Rot oder Weiß beziehungsweise ebenfalls in mehrfarbiger Aufmachung.

Über schuhplus und sein Angebot

Das Unternehmen schuhplus hält seine vielen verschiedenen Modelle für Damen und Herren nicht nur im Internet, sondern ebenfalls in insgesamt drei Ladengeschäften bereit. Dies sind Läden am Firmenhauptsitz im Landkreis Verden in Dörverden auf 1100 qm, in der Metropolregion Hamburg in Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm und ebenfalls im Saterland im Landkreis Cloppenburg am c-Port auf 800 qm Verkaufsfläche. Dort haben Interessierte nicht nur Gelegenheit, gleich einige passende Modelle anzuprobieren, sie können sich ebenfalls kompetent und zuvorkommend beraten lassen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

