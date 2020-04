Schuhe große Größen – exklusiv bei schuhplus shoppen

Damen- und Herrenschuhe in Übergrößen in großer Auswahl

Wer nach einem Fachgeschäft für Schuhe große Größen sucht, ist bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen goldrichtig. Im umfangreichen Sortiment des Schuhexperten befinden sich viele attraktive Schuhe in XXL für modebegeisterte Damen und Herren. Egal ob Sandalen, Sneaker, Stiefel oder Arbeitsschuhe – im Online Shop von Europas größtem Fachhandel für Schuhe in Übergröße ist für jeden Modegeschmack etwas dabei.

Großes Shopping-Erlebnis – im Online Shop & im Fachgeschäft

Trendbewusste Damen und Herren, die hochwertige Schuhe große Größen vor Ort kaufen möchten, sind in einem der drei stationären Fachgeschäfte von schuhplus an der richtigen Adresse. Neben einem großen Online Shop bietet der beliebte Schuhfachhandel seinen Kunden eine 1100 qm große Filiale in Dörverden, ein 600 qm großes Schuhgeschäft in Kaltenkirchen im Ohland-Park sowie eine 800 qm große Filiale im Saterland am c-Port. Für Damen hält das Sortiment viele unterschiedliche Schuhe in den Größen 42 bis 46 bereit. Herren, die in einem der drei Fachgeschäfte shoppen gehen möchten, erwartet ebenfalls eine riesige Auswahl an verschiedenen, attraktiven Modellen. Egal ob stylische Business-Schuhe, bequeme Halbschuhe oder winterliche Boots -von Größe 46 bis 54 gibt es für jeden stilbewussten Herren die perfekten Schuhe in XXL zu entdecken.

Stilvolle Damenschuhe in XXL für jeden Anlass

Die modeaffine Dame, die auf der Suche nach einem hochwertigen Schuh in XXL ist, wird die große Auswahl bei schuhplus lieben. Im Online Shop des Fachhandels befinden sich viele trendige Schuhe für einen modischen Look. Damen, die sich am liebsten feminin und elegant kleiden, erwarten im Online Shop viele chice Schuhe große Größen. Egal ob extravagante High Heels, stilvolle Pumps, luftige Sandaletten oder Stiefeletten für den Winter – im Damensortiment ist für jede Fashionista das perfekte Paar Schuhe zu finden. Wer ein Faible für sportliche Schuhe pflegt, kann ebenfalls bei schuhplus fündig werden. Neben hochwertigen Sneaker hält das umfangreiche Sortiment viele weitere Schuhe große Größen für stilsichere Kundinnen mit sportlicher Note bereit.

Schuhe große Größen für Herren online kaufen

Wer große Schuhe online shoppen möchte, kommt bei schuhplus voll auf seine Kosten. Das attraktive Schuhsortiment für Herren hält viele unterschiedliche Schuhmodelle in stilvollen Farben bereit. Über besondere Beliebtheit erfreuen sich trendige Sneaker der Marken Puma, Adidas, Vans oder Camel Active. Modeinteressierte Herren, die sich für ihren Alltag im Business neu ausstatten möchten, finden im Online Shop des Experten für Schuhe in XXL hochwertige Schnürschuhe aus feinen Leder-Qualitäten. Ob von dem bekannten Schuhlabel Lloyd, von Fretz Men, von Josef Seibel oder von dem sportiven Schuhhersteller Timberland – mit einem edlen Schuh im Business-Stil wird man im Office garantiert zum modischen Hingucker.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

