Schütze deine Hände bei der Arbeit – Schnittschutz

Schnittfeste Handschuhe

Bei der Arbeit in der Industrie oder im Baugewerbe sollte die Sicherheit immer an erster Stelle stehen. Eine der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen ist der Schutz der Hände vor Schnitten und Verletzungen. Schnittfeste Handschuhe nach EN 388 sind eine gute Lösung für alle, die in einer risikoreichen Umgebung arbeiten.

Schnittfeste Handschuhe nach EN 388 bestehen aus speziellen Materialien, die Ihre Hände vor Schnitten, Stichen und Abschürfungen schützen sollen. Die Norm EN 388 ist die europäische Norm für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken und wird verwendet, um die Schnitt-, Stich-, Reiß- und Abriebfestigkeit der Handschuhe zu bestimmen. Die Handschuhe werden auf einer Skala von eins bis fünf getestet, wobei fünf das höchste Schutzniveau darstellt.

Diese Handschuhe eignen sich für eine Vielzahl von Branchen, einschließlich Bauwesen, Fertigung, Montage und sogar Küchenarbeit. Sie sind so konzipiert, dass sie Ihre Hände vor scharfen Kanten und Gegenständen wie Messern, Glasscherben und Blechen schützen. Außerdem sind sie atmungsaktiv, so dass Ihre Hände auch bei längerem Gebrauch kühl und trocken bleiben.

Die schnittfesten Handschuhe EN 388 – Unisex, Größe 10 sind sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet. Die Handschuhe bestehen aus einer Kombination von Materialien, darunter Hochleistungspolyethylen und Glasfasern, die ein hohes Maß an Schnitt- und Abriebfestigkeit bieten. Die Handschuhe sind so konzipiert, dass sie auch über längere Zeiträume hinweg bequem zu tragen sind und volle Fingerfertigkeit und Flexibilität ermöglichen.

Vorteile von schnittfesten Handschuhen EN388

1. Schutz: Schnittfeste Handschuhe EN 388 bieten ein hohes Maß an Schutz für Ihre Hände und verringern das Risiko von Schnitten, Einstichen und Abschürfungen.

2. Komfort: Die schnittfesten Handschuhe EN 388 bieten durch ihren festen und sicheren Sitz ein hohes Maß an Komfort. Die Handschuhe sind atmungsaktiv und verringern so die Ermüdung der Hände und die Bildung von Schweiß.

3. Langlebigkeit: Die schnittfesten Handschuhe EN 388 werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, die so konzipiert sind, dass sie einer dauerhaften Abnutzung standhalten.

4. Vielseitigkeit: Die schnittfesten Handschuhe EN 388 eignen sich für eine Reihe von Branchen, darunter das Baugewerbe, die Automobilindustrie und die Metallverarbeitung.

Produktmerkmale:

– Hohe Schnittfestigkeit (Stufe 5)

– Ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen, auf Baustellen und in Küchen

– Unisex-Design und Passform in Größe 10

– Hergestellt aus hochwertigen Materialien

– Strapazierfähig und langlebig

– Bietet maximalen Schutz vor Schnitten und Abschürfungen

– Leicht und angenehm zu tragen

– Leicht zu reinigen und zu pflegen

– Die silberne Farbe verleiht Ihrer Arbeitskleidung einen eleganten Touch

– Geeignet für die Verwendung mit scharfen Messern, Klingen und anderen Schneidwerkzeugen

– Kann für eine Vielzahl von Aufgaben verwendet werden, einschließlich Lebensmittelzubereitung, Holz- und Metallbearbeitung.

Diese schnittfesten Handschuhe wurden entwickelt, um maximalen Schutz in industriellen Umgebungen, auf Baustellen und in Küchen zu bieten. Die aus hochwertigen Materialien gefertigten Handschuhe sind nach EN 388 zertifiziert und haben eine Schnittfestigkeit von 5. Sie sind unisex und in Größe 10 erhältlich, wodurch sie für eine Vielzahl von Benutzern geeignet sind.

Schnittschutzhandschuhe EN 388 sind ein unverzichtbares Hilfsmittel für alle, die in risikoreichen Umgebungen arbeiten. Die schnittfesten Unisex-Handschuhe der Größe 10 bieten einen bequemen und sicheren Sitz und sorgen für ein hohes Maß an Schutz und Komfort. Die Haltbarkeit und Vielseitigkeit der Handschuhe machen sie zu einer kosteneffektiven Lösung, um das Risiko von Verletzungen am Arbeitsplatz zu verringern. Setzen Sie immer auf Sicherheit, investieren Sie in schnittfeste Handschuhe und schützen Sie Ihre Hände vor Schnitten und Verletzungen.

